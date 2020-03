Licencian a 500 trabajadores de una empresa algodonera de Vicentín

La empresa aduce la falta de materia prima

José E. Bordón
2 de marzo de 2020 • 20:19

SANTA FE.- La firma Algodonera Avellaneda, del grupo Vicentín, que se encuentra en cesación de pagos desde principios de diciembre pasado, le otorgó licencia desde ayer a 500 empleados, con el argumento de la falta de materia prima. Esta decisión se suma a los 800 operarios de las plantas aceiteras de la localidad de San Lorenzo que están sin trabajar desde diciembre pasado debido a la crisis financiera que atraviesa el grupo.

En el caso de la textil de Avellaneda, la empresa adujo que "falta fibra", es decir, materia prima, pero desde el sindicato ponen en duda el argumento. "Por lo general siempre hay una merma de tareas, por cuestiones estacionales, desde diciembre hasta finales de febrero", explicó uno de los delegados gremiales, Leandro Monzón. Además dijeron que les preocupa el futuro de los puestos de trabajo que entre directos e indirectos suman alrededor de 4000. En Avellaneda, la empresa genera "el 30% del flujo económico" y para su municipio significa "el 35% de la recaudación en materia de Derecho de Registro e Inspección".

La empresa aclaró que el anticipo de vacaciones al personal se debió a la falta de fibra para poder poner en marcha la producción. "La campaña 2020 aún no ha comenzado, aunque algunas desmotadoras se encuentran en funcionamiento. En aproximadamente 15 días la campaña en la zona algodonera podría desarrollarse a pleno", aclaró un vocero de la firma a la nacion.Vicentín posee tres plantas desmotadoras de algodón en el Chaco, Santiago del Estero y Formosa.

Rubén Lemos, secretario general del Sindicato de Trabajadores Textiles, dijo que la decisión los tomó por sorpresa debido "a que no es un período habitual para realizar una parada de planta en el rubro y, en cambio, se trata de una época del año donde deberían despegar las ventas y la demanda". El sindicalista señaló que el resto de las industrias textiles están trabajando normalmente", remarcó.

La noticia se conoció a pocas horas de que el ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, participara junto a la CGT San Lorenzo y el Sindicato de Aceiteros de esa localidad de una reunión con el juez Fabián Lorenzini, quien lleva adelante el concurso preventivo de Vicentín, y manifestara su preocupación por la conservación de los puestos de trabajo.

También surge luego de que el vicepresidente de la compañía, Alberto Macua, confirmara a los legisladores que conforman la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de Santa Fe que "los puestos de trabajo se van a mantener".

Lemos aseguró que desde la empresa les pidieron a los trabajadores no asociar esta parada de planta con la crisis de Vicentín. "Es difícil no hacerlo porque hay mucha información dando vuelta. Queremos creer que es sólo por quince días y como un adelanto de vacaciones como dijeron", indicó el dirigente y agregó que "la gente decidió aceptarlo a cuenta de las vacaciones de este año para no perder".