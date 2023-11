escuchar

Luego de que aparecieran brotes de Encefalomielitis Equina (EE) en las provincias de Corrientes y de Santa Fe y sospechas en otras, dicen en el sector que “literalmente se paró todo”. En rigor, se suspendieron o postergaron, entre otros eventos, la exposición de emprendados en Chivilcoy, la copa de polo Potrillos y la Tolo Polo, los remates y pruebas de riendas de distintas razas equinas y todas las actividades públicas deportivas y de destrezas gauchas.

En tanto, hasta el momento se harían la President Cup que se juega hoy; la copa Cámara de Diputados, el jueves próximo y; la final del Abierto de Polo de Palermo de este fin de semana. En principio, el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, que se realiza los primeros días de enero en esta ciudad cordobesa, no estaría cancelado pero los organizadores están en alerta permanente para ver cómo evoluciona la situación sanitaria.

Conocido los casos, el Senasa actuó inmediatamente y ordenó medidas para contener y circunscribir el radio de la enfermedad, prohibiendo en primer término movimientos de salida de caballos de dichas provincias afectadas hacia otros lugares.

Las autoridades locales y organizadores del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María siguen de cerca la evolución de la enfermedad equina Roberto Pons - Agencia Cordoba/Télam/ef

Antes de saber cuál de las tres variantes era la que estaba afectando en el país (Encefalomielitis Equina del Este, del Oeste o la de Venezuela) el organismo sanitario exigió que, para un movimiento, el animal cuente con una vacunación vigente para EEE y del EEO aplicada al menos quince días antes de su salida del establecimiento en donde se encontraba. Sin embargo, al no haber tanta disponibilidad de vacunas para suministrar a las manadas, el Senasa dio marcha atrás la medida, recomendando que no haya concentración de estos animales en eventos públicos. Luego, los estudios de laboratorio dijeron que la variante encontrada era la EEO.

En este contexto, Diego La Torre, CEO del laboratorio Tecnovax, que proveerá en las próximas tres semanas unas 300.000 dosis, dijo que en la Argentina existen aproximadamente entre dos y tres millones de caballos entre los destinados a trabajo, placer y deporte, y que solo “se comercializan aproximadamente entre 60.000 y 100.000 dosis anuales de vacunas para encefalomielitis”.

“Esto habla de la muy pero muy baja tasa de adopción de vacunas por parte del público en general y que en gran medida explica la aparición de este brote. A partir de este brote, es fundamental que los productores y los tenedores de caballos tomen conciencia de la importancia de contar con asesoramiento veterinario e implementar un plan vacunal completo para mantener protegidos a los caballos frente a estas enfermedades infecciosas que pueden transmitirse fácilmente y producir apariciones de este tipo de brotes pandémicos”, destacó.

Las pruebas de riendas de las razas equinas también quedaron suspendidas

Para Raúl Etchebehere, vicepresidente segundo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), hay que volver a vacunar a los caballos de manera obligatoria, que se dejó de hacer en 2019 por indicación del Senasa.

“Fue un error dejar de hacerlo. En estos países no se puede ir para atrás con el status sanitario. Va a ser difícil que el virus no se disemine y esto va eclosionar en breve. Por lo que sería lógico parar todas las actividades y esperar dos ciclos (unos 30 días) para ver en detalle el escenario en el que estamos”, remarcó a LA NACION.

En esa línea, las diferentes asociaciones y cámaras equinas comunicaron a sus socios e integrantes la suspensión de todas los eventos relacionados a la actividad. “El Consejo Directivo resolvió suspender todas las actividades oficiales por 15 días, sujeto a la evolución de la situación sanitaria en el país. Asumimos el compromiso de asegurar la conservación y fomento de la raza en la Argentina, por lo que entendemos que esta es la mejor decisión para cumplir con nuestra responsabilidad. Informamos que atenderemos la reprogramación de todos los eventos que estaban solicitados y programados para esta fecha”, dijeron en la Asociación Criadores de Caballos Criollos.

Otro evento que no se suspendió es la final de la copa Cámara de Diputados, que se llevará a cabo en la Asociación Argentina de Polo el jueves próximo Rodrigo Nespolo - LA NACION

También, la Cámara de la Industria Nacional Equina (Camine) se manifestó al respecto, explicando algunas cuestiones atinentes al manejo de los caballos: “Volverá a ser obligatoria y de aplicación inmediata, la vacunación anual de todos los animales a medida que se reponga el stock de vacunas contra la encefalomielitis dentro de las próximas semanas. Una vez que se regularice el stock de vacunas, se exigirá el certificado de la misma y su respectiva aplicación 15 días antes del movimiento de caballos. Aclaramos que la situación sanitaria actual es susceptible a todo tipo de cambios sujetos a su evolución. Es por eso por lo que nos comprometemos a utilizar los canales de comunicación disponibles para mantener al tanto a todas las personas involucradas en esta industria, facilitando la información oficial, comprobada y verídica”.

Por redes sociales, la Asociación Argentina de Polo (AAP) anunció que, en forma previa al ingreso de caballos a los predios, se controlará la vacunación vigente para la EE aplicada al menos 15 días antes del movimiento. Además decidió “la postergación hasta nuevo aviso de todos los torneos previstos, incluyendo la copa Potrillos y la Tolo Polo”.

Automáticamente, en el ambiente surgió una incógnita y fue qué pasaría con la realización del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. Si bien falta un poco más de un mes para que comience, los dueños de las tropillas y la gente en general se organiza mucho tiempo antes y al menos una semana antes del inicio del espectáculo se instala en los alrededores de la ciudad.

Para Picat, para prevenir el traslado del virus de una provincia a otra, se debieran fumigar todos los medios de transporte sea colectivos de larga distancia como camiones de hacienda

“Hay mucha inversión en el evento. El 50% del púbico que asiste viene a ver el espectáculo de doma y el otro por los musicales. Desde un primer momento que se conoció la noticia me puse en comunicación con el presidente de la organización, Juan López, para ver estrategias de cómo manejar una situación de prevención. Estamos en alerta. Hasta ahora el festival está activo pero si surge un caso en la zona, son los mismos tropilleros que no se van a animar a venir. Una alternativa preventiva es que solo participen los caballos de las jineteadas profesionales y suspender el movimiento de otras que no forman parte del campeonato”, señaló Luis Picat, intendente de Jesús María.

“En el Senasa, hay buena predisposición y los funcionarios me dieron tranquilidad al respecto. Están poniendo todos los esfuerzos, incluso en acelerar la importación de vacunas para que haya disponibilidad. Pero igual, se debe aunar trabajos conjuntos entre los gobiernos provinciales, los municipales y las entidades para, entre otras cosas, fumigar todos los medios de transporte como camiones de hacienda y colectivos de larga distancia, para poder focalizar y controlar que el virus no viaje a otros lugares”, cerró.

En este sentido, López destacó que ya están trabajando acorde a las medidas sanitarias del organismo nacional. “Seguimos las indicaciones precisas del Senasa. En Córdoba no hay casos confirmados, solo sospechosos. Estamos coordinando tareas de fumigación en los municipios de Jesús María, Sinsacate y Colonia Caroya”, dijo.

Recordó que al festival llegarán alrededor del 2 de enero, unas 18 tropillas de 20 caballos cada una para participar del campeonato de jineteadas. También, unas 38 tropillas entabladas de 11 animales cada una, sumando a los dos caballos que traen cada uno los 20 apadrinadores del evento.

“Serán unos 800 animales. Estamos en contacto directo con el laboratorio que va a proveer las vacunas, van a tener prioridad primero para el Abierto de Polo de Palermo, luego para la Fiesta Nacional del Gaucho y después para Jesús María. Nos queda ver solo el tema de una tropilla que iba a venir del Uruguay para ver si es posible organizar la logística”, finalizó.