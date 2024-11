“Los voy a denunciar”: dos jueces fallaron en contra de la pyme láctea que estuvo bloqueada y la dueña anticipó su próxima jugada

Los dueños de la pyme Lácteos Vidal recibieron un nuevo revés judicial luego de que dos jueces de la Sala 9 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazaran la suspensión de una medida cautelar de hace dos años por no haber reincorporado 26 trabajadores despedidos de su planta de Moctezuma, provincia de Buenos Aires, afiliados al gremio Atilra, cuando enfrentó un bloqueo en 2022. La resolución, firmada por los jueces Álvaro Balestrini y Roberto Pompa, señala que “no corresponde acceder a lo solicitado”. Deberá hacer frente al pago de astreintes [multas] por la no reincorporación. Desde la pyme dijeron que denunciarán a los jueces en el Consejo de la Magistratura.

“Rechazar el planteo efectuado, sin costas en atención a la ausencia de controversia”, señalaron en la resolución judicial. Especificaron que “no corresponde acceder a lo solicitado, en razón de que lo que se intenta no es salvar un mero error u omisión, sino modificar el sentido de una decisión judicial”.

A principios de este mes se conoció que ambos jueces firmaron una sentencia interlocutoria y restableció una medida cautelar que había sido revocada por el juez Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo Nro. 69, José Ignacio Ramonet. Este mismo juez había sido quien fijó la medida cautelar a la pyme tras efectuar los despidos hace dos años. Sin especificar monto, nuevamente los dos jueces de la Sala 9 restablecieron las astreintes (multas) por cada día que pasa que no se reincorpora al personal.

Entre los argumentos que esgrimió esta vez la Sala 9 se destacó: “Esta Sala revocó el pronunciamiento de grado, mediante el cual se había dispuesto la suspensión de la medida cautelar dictada en estos actuados. II.- Que, mediante la presentación actual, la demandada solicita que se revoque por contrario imperio dicha decisión. Lo hace en la inteligencia de que se darían circunstancias especiales y extremas. III.- Que, en tal sentido, cabe recordar que el recurso intentado — de creación pretoriana- solo ha sido excepcionalmente reconocido por esta Sala a modo de remedio orientado a subsanar errores tan ostensibles como son los basados en premisas inexistentes, justificando así una necesaria integración de la decisión que corresponda adoptar a partir de los datos correctos y asumidos sin objeciones por las partes”.

La pyme enfrentó un bloqueo en 2022 Santiago Filipuzzi

Alejandra Bada Vázquez, una de las dueñas de la pyme láctea, dijo que los jueces en la resolución no especificaron los procedimientos legales ni los argumentos que han expuesto desde la pyme en la causa a lo largo de los dos años. Para la empresaria, el procedimiento de los jueces es “arbitrario” y “carece de fundamentos” sobre la suspensión de la medida cautelar del juez Ramonet.

“No entiendo por qué los dos jueces no argumentan ni fundamentan sus resoluciones. No explican por qué no toman en cuenta los 10 imputados ni el pedido de elevación a juicio en la causa penal de Carlos Casares. Se presentó y ellos no lo adjuntan en el expediente. No toman en cuenta la presentación de los trabajadores que se presentaron a declarar y pidieron que los extrajabadores no sean reincorporados. Es un derecho que está garantizado en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Todo es muy irregular”, puntualizó.

La causa deriva en abstracta, dijo Bada Vázquez, porque los mismos despedidos se acercaron al Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) a pedir la indemnización. “La Sala 9 no tomó estas pruebas, se presentaron en el expediente. Se les puso en un recurso in extremis, que estas personas ya habían sido despedidos”, especificó.

Los trabajadores que todavía no han llegado a un acuerdo con Lácteos Vidal son Javier Rodríguez Haroldo, David Quiroga Fabio, José Andres Pellejero, Juan Manuel Damico, Walter Miguel Corvalán, Juan Carlos Chinesnuck, Walter Alejandro Cerri, Claudio Andrés Anidos. Cristian Galván figura en la última resolución, pero en el medio habría llegado a un acuerdo a través del Seclo. “Al presentarse al Seclo convalidan el despido y la causa se deviene en abstracta”, puntualizó.

Desde que se inició el conflicto legal con los trabajadores afiliados a Atilra pasaron más de dos años

“Este es el cuento de la buena pipa: no se acaba más. Hace dos años y un mes que se hicieron los despidos. Esta gente no quiere trabajar en Lácteos Vidal, lo que quieren es extorsionarnos y sacarnos más dinero. Espero que se aclare esta situación. Necesito que me den los argumentos, y si no me los dan los voy a denunciar en el Consejo de la Magistratura”, remató la empresaria. Los dueños de la pyme negociaron de manera particular con 17 trabajadores a lo largo de estos dos años; además, hubo una persona que se jubiló. Pero hay ocho, como se dijo, todavía envueltos en el conflicto legal.

Belkis Martínez Por