Malezas: de qué se trata “el gran golpe”

Volvimos a reunirnos personalmente, a campo, con distancia y barbijo, y vuelven a generarse intercambios profesionales, técnicos y personales que nos hacen crecer a todos y seguir construyendo la agricultura actual.

Llevamos a cabo la jornada “In your face malezas”, en un campo entre Necochea y Lobería, en la cual vimos el ensayo de control de raigrás posemergente de la maleza “el gran golpe” y el manejo que venimos realizando con aplicaciones dirigidas, en particular en el campo que se llevó a cabo la jornada con un Weed It Quadro.

La necesidad que todos tenemos de volver a encontrarnos nos llevó a contar con más de un centenar de productores, ingenieros agrónomos, especialistas y técnicos con presencia de amigos desde Rosario y Rafaela, pasando por Azul, Tandil, Balcarce, Mar del Plata, Miramar, Lobería, Tres Arroyos y Necochea, con referentes del nivel de Fernando Andrade (Dr. Ing. Agr., UIB), Gastón Fernández Palma (Dr. presidente Honorario de Aapresid, expresidente de Maizar, productor agropecuario), Jorge González Montaner (Dr. Ing. Agr. coordinador de la Comisión de Agricultura de Mar y Sierras Aacrea y director de los Cursos Fundacrea), Leandro Pontaroli (Ing. Agr. Director de la Chacra Experimental Miramar), Aníbal Cerrudo (Dr. Ing. Agr., UIB), Marcelo di Napoli (Ing. Agr. Comisión de Agricultura Mar y Sierras Aacrea), entre muchos otros que nos honraron con su presencia y aportes. El apoyo de las empresas y de instituciones como Aappce, y los proyectos Rem de Aapresid y Malezas de CREA.

En el ensayo de control químico de raigrás “el gran golpe” vimos tratamientos con combinaciones de diferentes modos de acción (fundamental para poder frenar la generación de resistencias). Probamos siete modos de acción diferentes para controlar raigrás (con quince macollos de desarrollo) en combinaciones de un golpe, doble golpe combinando secuencialmente herbicidas sistémicos y de contacto y el gran golpe combinando herbicidas sistémicos y de contacto en la misma pasada. Probamos herbicidas EPSP, ACCasa, ALS, Fotosistema 1, Ureas, Glutamino sintetasa y PPO.

Todavía estamos realizando evaluaciones, pero a los cincuenta días de iniciado el ensayo se ven mejor los dobles golpe, luego el gran golpe y, por último, un golpe simple, dependiendo de las combinaciones de herbicidas realizadas.

Las mezclas utilizadas tienen costo desde 12 US$/ha hasta 90 US$/ha, e impacto ambiental medido con el índice EIQ ( https://nysipm.cornell.edu/eiq/calculator-field-use-eiq/) desde valores de 20 a 52, por lo cual obviamente hay que ir buscando las mejores soluciones para cada caso, rotando modos de acción y sumando las aplicaciones dirigidas para poder utilizar mejores herramientas químicas (y poder pagarlas).

En relación a las aplicaciones dirigidas, vimos el manejo que se viene realizando en el campo con diferentes calibraciones y combinaciones, pero usando mucho la sensibilidad 2 y margen 2, logrando ahorros del 80%, con costos de 17 US$/ha por aplicación de barbecho en lotes sin presencia de raigrás resistente y de 27 US$/ha en lotes con raigrás.

También se viene probando el modo Dual en el cual se puede trabajar con una dosis de herbicidas mínima en cobertura total y una dosis mayor cuando los sensores detectan la maleza. Los resultados vienen siendo muy importantes, tanto por el ahorro logrado en costos, como por el mejor manejo de malezas que se está logrando (asociado a controlar las malezas con el tamaño adecuado, combinando y rotando diferentes modos de acción) y la reducción en el impacto ambiental del control de malezas.

El intercambio técnico fluyó y todos nos fuimos con más ideas, más preguntas y mejores como productores y profesionales, convencidos de que podemos manejar mejor las malezas. Pero lo que más brilló fue el encuentro entre personas inquietas e inteligentes que trabajan todos los días en mejorar la eficiencia de los sistemas productivos argentinos, basándonos en el conocimiento técnico y el intercambio. Este es el desafío, así es la agronomía que hacemos día a día en los campos.

El autor es asesor de Agroestudio Viento Sur SRL