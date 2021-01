Mercado de granos: manual de las malas decisiones

El paro portuario afectó el comercio de granos Crédito: SOEA

En la primera semana de enero, pasados los feriados por las fiestas y luego del irracional paro del gremio de los portuarios y aceiteros, que paralizó las exportaciones por más de tres semanas, vemos como las entregas de granos van volviendo a la normalidad.

El principal indicador es la cantidad de camiones a la descarga en los puertos de up river: el sábado 2 había 320 camiones con trigo a la descarga, 420 con maíz y 460 con soja, mientras que el ultimo informe de Agroentregas SA, de anteayer jueves, relevó 3100 camiones con soja, 2230 con trigo y 1900 con maíz, en total, 7230 camiones cargados con los tres principales granos. Un cambio muy sustancial respecto de los 1200 camiones del primer día hábil del año.

Tomando los camiones que han descargado en los puertos de up river entre el 2 y el 7 suman 255.000 toneladas de soja, 191.000 toneladas de maíz y 234.000 toneladas de trigo. El avance del trigo tiene que ver con la época del año, pleno final de la cosecha en el sudeste y en el sudoeste de la provincia de Buenos Aries.

El levantamiento de la medida de protesta permitió que los 23 vapores que estaban a la carga, paralizados por el paro de los trabajadores portuarios, se pudieran cargar en apenas 24 horas. Los otros 40 vapores que estaban en rada se fueron cargando en los días posteriores. La situación va tendiendo a normalizarse, pero la pérdida económica, de imagen como proveedor confiable y de tiempo no se pueden revertir ni recuperar, el daño ya está hecho.

Restricciones, otra vez

Mientras tanto, el Gobierno decide suspender transitoriamente las exportaciones de maíz, en una medida más de tiene político ideológico que de real impacto para el objetivo buscado.

El mercado ha reaccionado en forma más inteligente que la medida en sí, casi todos los compradores de maíz disponible se retiraron del mercado y solo quedaron adquiriendo maíz contra entrega aquellos que necesitaban disponer de la mercadearía física para cumplir con los embarques inmediatos.

Respecto de la reacción del mercado, el día después de publicada la medida sorprendió a los operadores la suba de los precios, cuando se esperaba una potencial baja. Sucede que las principales empresas exportadoras han optado por comprar maíz en el mercado de futuros o en el forward, descomprimiendo la demanda por maíz disponible o contra entrega.

Por otro lado, la reacción de los productores no ha sido la esperada por el Gobierno, ningún productor salió corriendo el día después a vender maíz disponible para satisfacer la demanda de las empresas o industrias del mercado interno, ya sea avícolas, feedloteros y otras industrias productoras de alimentos.

Los productores que tienen hoy maíz disponible tienen suficiente solidez financiera como para venderlo a partir del 2 de marzo, momento en que finalizaría la suspensión transitoria de los registros de exportación.

Por este motivo, la medida anunciada por el Gobierno no tendrá el efecto, ni el impacto buscado y deseado por las autoridades que la aplicaron. No hay mejor forma de apoyar la producción, las exportaciones y el ingreso de divisas que no sea mediante medidas que permitan el normal funcionamiento de los mercados y en total libertad.

El autor es fundador de GuruMarket

