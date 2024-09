“Máquina de impedir”: un productor reveló la increíble burocracia que tuvo que enfrentar por 20 ovejas

Escuchar

Una de las premisas del gobierno de Javier Milei es eliminar la burocracia en Estado. Para el sector agropecuario, por caso, se han disuelto trámites que impedían el funcionamiento y trabajo de los productores agropecuario. En tanto, en las provincias siguen las trabas, tal como le pasó a un productor de La Pampa, quien necesitaba mover un lote de 20 animales para consumo entre los propios campos de la familia y se encontró con que tenía que hacer una fila de gestiones en el medio.

Se trata de Tomas Föhrig, presidente del Ateneo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), quien en X hizo un hilo sobre la burocracia a través del DTe, sistema de autogestión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y “curros” argentinos que matan al sector privado. “Compro 20 ovejas a un vecino. Necesito sacar un DTe Senasa y Guía (municipalidad) para moverlas de un campo mío a otro mío. 20 ovejas no le importan a nadie y son mis campos. Debería ser supersimple”, comentó a relatar en la red social.

El joven relató el tiempo en el que se fue dando todo. “A las 9:26 am después de habilitar la actividad ovina en ambos Senasa de mis campos (20 min total), y con el dte en mano (razonablemente simple) me dispongo a hacer la guía de traslado, en el sistema de autogestión de la Municipalidad de Toay, La Pampa”, contó.

Föhrig indicó a LA NACION que esto “claramente no es un problema de quienes trabajan en estos registros, sino claramente de todo el concepto burocrático que hay alrededor”. Además, dijo que los animales que finalmente llegaron este martes al campo designado son para reponer el stock de consumo, dado que el puma les ha comido toda la majada.

En el hilo de X, agregó: “La completo entera. Cuando pongo el boleto de marca que usamos hace 25 años me lo rechaza. Llamo. Son ovejas, tienen un registro especial, que tengo que hacer de manera presencial, en la muni, y tiene que dictar una resolución aprobándola el Intendente de Toay. Digo que estoy a 800km. No puedo ir. Me hacen el favor de hacérmela ellos. Me piden el dibujo de la señal. Lo mando. Con formulario hecho, me piden nota firmada del presi del directorio solicitando autorización. La mando. Y ahí, a esperar”.

Después contó que una hora después la resolución dictada por el intendente salió. “Le llega a la gente de guías del municipio, quienes lo remiten a la gente de señales del municipio, quienes le devuelven a los de guías mi nuevo número de boleto de señal, y de ahí me lo pasan a mí”, afirmó.

Enseguida, agregó en X: “¡Ahora sí! A hacer la guía! No. La guía está hecha, pero tengo que transferirle el monto antes de emitida a guías, para lo cual debo darle la info de cuantas son y a dónde van (cosa ya hecha en la guía) así calcula el monto a transferirle para ahí si, acreditarme la $ en cta. Le digo que no me acredito. Me dice que está ocupada, medio enojada. Yo sigo esperando (no es mi fuerte encima). Me acredita finalmente la $, y yo puedo emitir la guía. Empecé el trámite a las 9:26 am. Lo terminé a las 12:23″, contó.

Tomas Föhrig y su papá, Roberto

“Son 20 ovejas. Tardé 3 horas en eso más una en lo otro. 4 horas. La mañana perdida por 20 ovejas. Yo, sector privado, tuve que pedirle mil autorizaciones al sector público para hacer con animales de mi propiedad, en campos de mi propiedad, lo que yo quiero, dentro de la ley”.

Para cerrar el hilo, Föhrig sostuvo: “Lo roto en Argentina es esto. Los privados no tenemos por qué pedirle permiso al Estado para hacer nada. No sé cuando supervisar, se volvió controlarnos. La máquina de impedir es la que debemos desmantelar si queremos ser potencia de nuevo. Mientras, seremos siempre mediocres”.

