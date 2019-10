La exportación elevó sus ofertas de 245 a 250 dólares por tonelada en Bahía Blanca y en Necochea, mientras que las fábricas lo hicieron de 240 a 242 dólares para el Gran Rosario Fuente: Archivo

Dante Rofi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de octubre de 2019 • 20:48

En una jornada en la que Chicago no ofreció cambios, los precios de la soja argentina reflejaron hoy mayoría de alzas, producto de necesidades concretas de las fábricas y de los exportadores.

Las mejoras más significativas de la rueda se dieron para los puertos de Bahía Blanca y de Necochea, donde los exportadores que deben completar buques próximos a partir ofrecieron hasta 250 dólares por tonelada de soja con entrega inmediata, US$5 más que ayer.

En la zona del Gran Rosario la exportación volvió a ofrecer 245 dólares por tonelada de soja, mientras que las fábricas elevaron sus propuestas de 240 a 242 dólares.

Acerca de la soja de la próxima cosecha, para las entregas entre abril y mayo, la demanda ofreció 240 dólares por tonelada para el Gran Rosario, US$2 menos que ayer. La oleaginosa se mantuvo sin variantes en Bahía Blanca y en Necochea, donde los interesados propusieron 245 y 240 dólares por tonelada.

Las pizarras del Matba Rofex reflejaron subas de US$2,20 y de 0,50 sobre los contratos noviembre y mayo de la soja, cuyos ajustes fueron de 249 y de 242 dólares por tonelada.

En la Bolsa de Chicago la posición noviembre de la soja bajó US$0,09 y cerró con un ajuste de 343,10 dólares por tonelada, mientras que el contrato enero quedó sin variantes, en 348,42 dólares.

El USDA confirmó hoy una venta de soja estadounidense a destinos no especificados por 128.000 toneladas. Si bien esos destinos no especificados bien podrían terminar siendo China, el hecho de que el organismo no reportara en forma concreta nuevas compras chinas fue decepcionante para los operadores.

Derrumbe de la molienda local

Hoy, la Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado del Ministerio de Agricultura de la Nación informó que la molienda de soja durante septiembre sumó 3.148.516 toneladas, volumen que evidenció una caída del 24,18% frente a las 4.152.805 toneladas procesadas en agosto.

Si bien en la comparación interanual se registra una suba del 7,91% contra las 2.917.787 toneladas de septiembre de 2018, debe considerarse que la producción en la campaña 2017/2018 fue de 37,78 millones de toneladas, frente a los 55,30 millones del actual ciclo comercial 2018/2019, según datos de Agricultura.

Respecto de la molienda de septiembre de 2017, con una cosecha 2016/2017 de 55 millones de toneladas, la actual queda un 2,95% abajo de las 3.244.080 toneladas procesadas entonces.

En cuanto a las existencias de soja en poder de la industria al 1º de octubre, los datos oficiales marcan 2.250.481 toneladas, un 4,40% más que las 2.155.580 toneladas relevadas al 1º de septiembre último. Un año atrás, en medio de las restricciones por la menor cosecha y de la llegada de mercadería desde los Estados Unidos, las fábricas contaban con un stock de 2.744.158 toneladas de la oleaginosa.

Trigo sostenido y con demanda

Para la zona del Gran Rosario los exportadores volvieron a ofrecer hoy US$172 por tonelada de trigo para las entregas en noviembre; US$175 para diciembre; US$180 para enero y febrero, y US$185 para marzo.

"El interés de la exportación sigue firme por cerrar negocios con trigo de la nueva cosecha y fueron muchos los vendedores dispuestos a tomar valores que consideran positivos, sobre todo si pueden empalmar la recolección en el campo con el despacho a las terminales, de manera de evitar costos de fletes cortos y de acopio", explicó a LA NACION una fuente del sector comercial.

Y detallo que durante la rueda "se negociaron unas 130.000 toneladas de trigo para el ámbito de la Bolsa de Comercio de Rosario, de las cuales cerca de 80.000 se distribuyeron entre las posiciones de descargas de noviembre a enero, las que más les interesan a los productores".

En cuanto a los puertos del sur, los exportadores elevaron de 180 a 185 dólares por tonelada sus ofertas para las entregas entre diciembre y enero sobre Bahía Blanca, mientras que para Necochea volvieron a proponer 175 dólares.

Tras las subas del martes, en el Matba Rofex el trigo se negoció en baja. Las posiciones diciembre y enero resignaron US$1,50 y cerraron con ajustes de 174 y de 176,50 dólares por tonelada.

En los Estados Unidos, en cambio, luego de dos ruedas consecutivas bajistas el contrato diciembre del trigo en Chicago y en Kansas sumó US$1,01 y 0,74, al terminar la jornada con un ajuste de 191,34 y de 155,52 dólares por tonelada, respectivamente.

Maíz, estable

Por tonelada de maíz disponible los exportadores volvieron a ofrecer hoy 152 dólares para Bahía Blanca y para Necochea, y 135 dólares para el Gran Rosario, sin cambios.

El maíz de la nueva cosecha, para las entregas entre marzo y abril, se cotizó a 152 dólares por tonelada para Bahía Blanca, con una mejora de US$2, y a 142 dólares para el Gran Rosario, con una baja de US$3. En Necochea el cereal se mantuvo estable, en 140 dólares por tonelada.

En el Matba Rofex la posición diciembre del maíz subió US$2,50 y cerró con un precio de 145,50 dólares por tonelada, en tanto que el contrato abril terminó la jornada sin cambios, en 143,50 dólares.

Las pizarras de la Bolsa de Chicago reflejaron quitas de US$0,10 sobre las posiciones diciembre y marzo del maíz, cuyos ajustes resultaron de 152,65 y de 157,37 dólares por tonelada.