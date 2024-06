“Miren esto”: una mujer cocinó un bife en el motor de su auto y reveló el resultado

Escuchar

Las altas temperaturas que azotan a varias ciudades de Estados Unidos llevó a una mujer de Las Vegas a demostrar los efectos de la ola de calor de una manera muy particular: puso a asar un corte de carne en el motor de su mini Cooper. En ese país, el Servicio Meteorológico ha emitido una alerta por calor excesivo, producto de la masa de aire cálido conocida como domo o cúpula de calor. En varios estados, las marcas térmicas podrían superar 43°C, una situación extrema capaz de sofocar a cualquiera, pero también de sacarle el ingenio a más de uno.

En medio de la extrema ola de calor, la mujer con un Tomahawk en mano, el corte vacuno del momento, lo condimenta, envuelve en papel aluminio y lo coloca a un costado del motor que está en marcha. “Vamos por un paseo. Hagamos este bife. Puedo sentir el calor”, relata efusiva la usuaria @gettishow junto con una persona que la acompaña. “Por cierto, no sé si pueden observar la temperatura que hace, que supera los 106F°”, narra una vez dentro del vehículo con la intención de que el calor haga lo suyo.

Acto seguido, comienza a conducir durante 38 minutos hasta un estacionamiento de Target, donde estaciona, abre el capó del auto para observar el estado de la comida y muestra la gran sorpresa.

Con dos agarraderas en mano, la mujer decide sacar el paquete del vehículo con cuidado, lo abre y se descubre el estado de cocción del corte vacuno especial. “Oh, miren esto”, invita. La carne, contó, tenía cierto jugo que se desparramaba del papel aluminio. Con una evidente alegría, luego de examinar la carne, la mujer aprueba el estado de la carne. “Sí, el bife hecho en una mini Cooper”, señala tras probar la comida. Además, sostuvo que había cocinado el resto de la carne en su casa.

Las imágenes se viralizaron en las redes sociales, donde muchos de los internautas dieron su opinión: “Sazonado con humo de motor, ¡Qué rico!”, “De hecho no va a sazonarse porque el humo no sale del motor y otra, tiene cubierta de aluminio. Al sazonar algo a fuego es que el entorno le dé directamente a la carne”, “Con unas gotitas de aceite de caja hidromática… Y mmmmm queda como una barbecue”, “Y que el tubo de escape está en el motor”, “Y que el tubo de escape está en el motor”, “En el escape pondrá carne para ahumar”, “Eso no es un bistec, es un tomahawk”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios de X.

Qué es el tomahawk

El Tomahawk es el corte vacuno del momento, se lo suele elegir, tal vez, más por curiosidad que por conocimiento acerca de sus características y aportes a la salud. Su nombre exótico y su presencia llamativa hace presuponer que se trata de algo a lo que el argentino medio no está acostumbrado. Sin embargo, para un público habituado al consumo de carne, es un alimento que, en realidad, está más cercano a sus hábitos de lo que se supone.

El corte Tomahawk que está de moda Shutterstock

Su nombre hace referencia al hacha de guerra usada por pueblos indígenas de Estados Unidos, debido a la forma de su hueso. Reconocido por los más famosos chefs y uno de los cortes más cotizados en el mercado, “es, en realidad, el ojo de bife con el hueso, o bife de costilla de la parte ancha, pero que le conservan el hueso. El nombre Tomahawk surgió en los Estados Unidos, lo adoptamos aquí y se puso de moda, aproximadamente en el año 2019″, dijo en su momento Jorgelina Latorraga, licenciada en nutrición (M.N. 4283), Jefa del servicio de alimentación y nutrición del Sanatorio Finochietto. La profesional aclaró que en la Argentina es también conocido como corte Piaf “por una carnicería que lo denominó así”.

Si se quiere ubicar en qué parte del animal está localizado, el Tomahawk es la parte del lomo “de la vaca o ternera, pero, por el peso que debe tener, suele ser un animal no tan ternero, de 300 kilos”, asegura. Respecto de las características del corte, este pesa entre 750 gramos y 1,5 kilos por porción. “Lo ideal es cocinarlo entero, calculando un bife de 5 centímetros de ancho”, completó Latorraga.

