En medio de la siembra del maíz tardío en algunas zonas del país, una entidad del campo alertó sobre la escasez de insumos básicos para la campaña. Según mencionaron, falta gasoil y fertilizantes. En la industria de este último producto aclararon que están un 20% abajo en volumen disponible -en cuanto a la importación- comparado el año pasado.

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) publicaron en X el siguiente mensaje: “Están [los productores] tropezando con la misma piedra en plena siembra de soja y maíz, ahora le tocó el turno a los fertilizantes, sumado a los faltantes de gasoil. Esta situación nos paraliza y lleva a mucha preocupación dado que no se puede posponer la implantación de los cultivos, y nos surgen interrogantes: ¿Se podrá hacer? ¿O se tendrán que hacer con una tecnología que no es de punta?”.

Además, dijeron que de ser así los resultados finales no van a ser los potenciales, terminando por afectar la cantidad de divisas que pueda recibir el país por las exportaciones correspondientes. “Por eso, es imperdonable que los productores no puedan contar con los insumos básicos para llevar adelante y optimizar su producción. Los productores exigimos a quien corresponda para que se tomen soluciones y determinaciones que lleven al normal aprovisionamiento de fertilizantes e insumos”, indicaron.

Eddy Fay, consultor del sector de fertilizantes, señaló que hay una serie de motivos, pero que hay cerca de 200.000 toneladas esperando a que les aprueben las importaciones.

“Una pena, ya que para la siembra de maíz no quedan productos nitrogenados en el mercado doméstico. Ese volumen está en barcos. Para los productos fosfatados, queda algo en el mercado, pero al escasear y haber interés de compra, sube el precio. Están dadas las condiciones ideales este año, para siembra y aporte de tecnología [labores, semilla, insumos] debido a las buenas lluvias. Sería una lástima perder esta oportunidad para maximizar el rinde de maíz y soja, que están sembrándose en estos meses”, señaló.

Según indicó, la liberación de importaciones ha mejorado en los últimos cinco días, pero se venía de un mes de atraso. La mercadería que falta todavía no llegará al campo. El experto descartó que se trate de una especulación de parte de los distribuidores, porque han comprado con un dólar 180 días.

“Los distribuidores no quieren quedarse con mercadería por los costos que llevan los insumos importados”, precisó. Explicó que a toda la cadena de valor le conviene abastecer al productor, no especular.

Según dijeron en el sector, se pierde potenciar el rinde. “Creo que si acompaña la lluvia seguimos teniendo en promedio unos 50 millones de toneladas de maíz y soja. Lo que se pierde es buscar los altos rindes, teniendo en cuenta la perspectiva de unificación cambiaria -mejor ingreso-, sequía en Brasil -mejor precio de soja-, reducción de algún impuesto, por ejemplo, aplicar retenciones a ganancias”, planteó.

En la industria dijeron a LA NACION que en fertilizantes están un 20% abajo en volumen respecto del año pasado. Hace aproximadamente 10 días hubo importaciones que posibilitaron algunos movimientos, pero esta semana la situación volvió a complicarse. Allí mencionaron que las aprobaciones de las importaciones tanto de fertilizantes como de fitosanitarios se encuentran dándose a un ritmo muy lento. A su vez no se está pudiendo pagar a los proveedores del exterior. “En el contexto actual, las empresas se encuentran a la espera de definiciones sobre estos temas por parte del próximo gobierno”, indicaron.

El gasoil

En tanto, el problema del abastecimiento de gasoil continúa en algunas zonas productivas del país. Pablo Ginestet, coordinador de la Comisión de Agricultura de CRA, explicó que, si bien en los distribuidores les “dan gasoil por cupos”, este ritmo afecta toda la logística e incrementa los costos productivos. “En vez de ir y cargar, por ejemplo, 5000 litros, solo te dan 2000 y cuando los gastas tenés que volver a buscar”, indicó.

El cupo es por día o a veces depende de los lugares; a los productores les dicen cuánto les pueden dar. “Te dicen esta semana no te doy más. En la práctica, lo que hay no es la disponibilidad que siempre había. Hay, de alguna manera, una especie de cupo que tenés que ir como que te vas arreglando, por ahora no se ha llegado al extremo todavía de tener que parar tareas, pero te hace estar más encima de esa situación todos los días porque no sabes cuándo se corta esto y vaya a haber faltantes de verdad”, planteó.