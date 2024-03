Escuchar

Desde Japón, la canciller Diana Mondino le aceptó la renuncia a Pablo Ferrara, el hombre propuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el Consejo Federal Pesquero, ente que sigue sin sesionar. Se trata del funcionario que le habría pedido al exdirector de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, dar marcha atrás en la orden para que el Tai An, el barco que se encontraba haciendo pesca supuestamente ilegal de merluza negra, volviera al puerto de Ushuaia.

Ferrara era un funcionario de tercera línea, pero de confianza de Mondino en la Cancillería. Según trascendió, habría llamado con un “tono intimidatorio” a Suárez para decirle que no tenía que hacer volver el buque a puerto. De la situación tomó conocimiento el subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla, quien al ponerse al tanto de la situación, emitió una nota a la Prefectura diciendo que el buque Tai An no ingresara a la zona de veda de merluza negra, en lugar de volver al puerto, como establecen los protocolos del Consejo.

El escándalo se agravó con la renuncia de Suárez, quien llevaba en esa cartera 15 años y, según pudo saber LA NACION, la presión de la Cancillería habría tenido efectos. El barco volvió a puerto recién el pasado miércoles con una captura de 163 toneladas de merluza negra juvenil, cuya captura no está permitida. El barco Tai An, que pertenece a la firma Prodesur SA, cuyo propietario es Liu Zhijiang, un empresario de Ushuaia que no tiene cuota asignada para ese producto. El empresario había comenzado a ofrecer en el mercado internacional 140 toneladas de esta captura.

El Régimen Federal Pesquero establece una multa mínima de 1000 unidades de pesca y la máxima es de hasta 300.000. Este cálculo está relacionado con litros de gasoil grado 2, atado al dólar. El Régimen Federal de Pesca, además, prevé una suspensión preventiva, accesoria, y decomiso de la mercadería. En medio del escándalo del Tai An, Cazorla voló hasta Ushuaia donde se realizó la descarga del buque en las últimas horas, una situación “atípica”, ya que quienes asisten normalmente son el director de Control y Fiscalización o también el director de Coordinación y Fiscalización, con representación nacional, cargo que ocupaba Suárez.

El Tai An comenzó a descargarse, pero todavía se desconoce el destino de la mercadería Gentileza sector pesquero

Entre otras cuestiones que habrían motivado la renuncia de Suárez -el funcionario contactado por Ferrara- estaba una revisión de las normas que se pusieron en vigencia entre 2019 y 2023. El exfuncionario se oponía a una eliminación de las mismas. Además, trascendió que le habrían solicitado confeccionar una lista con 50 despidos en su área. En rechazo dimitió.

“Ahora necesitás 49 porque el único nombre que voy a aportar a esa lista es el mío”, habría sido la respuesta del exfuncionario, según trascendió. El área tiene 350 empleados a lo largo y ancho del país en diferentes delegaciones y puertos: Mar del Plata, Bahía Blanca, Rawson, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Caleta Olivia, Puerto Deseado y Ushuaia.

En medio del escándalo ya por el buque que pescó de manera presuntamente ilegal merluza negra, luego fue Ferrara quien decidió renunciar a su cargo, el martes por la noche. Fuentes de Cancillería dejaron trascender a LA NACION que “Ferrara puso a disposición su renuncia”. Esta ahora fue aceptada por Mondino.

Ferrara, conocido de Mondino de los claustros universitarios, se desempeñaba hasta ayer como coordinador general de la Comisión Nacional de la Plataforma Continental (Copla), a las órdenes de la secretaria de Malvinas, Paola Di Chiaro.

El buque Tai-An, cuya pesca de merluza generó renuncias y escándalo en el Gobierno

El Consejo Federal Pesquero en este momento tiene nombrados los representantes provinciales, pero faltan más funcionarios nacionales. Por lo tanto, al no haber quórum no se pueden dar seguimiento a las cuotas y controles correspondientes que debería tener por estas horas el Tai An.