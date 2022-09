Movilización: decenas de productores se manifestaron en contra de la ley de humedales

Desde las 10 de la mañana decena de productores autoconvocados se acercaron al puente que une Rosario con Victoria en rechazo por la ley de humedales que se busca abordar en el Congreso. A ese lugar también se sumó la sociedad en general para pedir, dicen, la aplicación de las leyes de humedales vigente.

“Nosotros no estamos en contra de, estamos a favor de que se cumplan las leyes vigentes como la ley nacional 26.815 que fue promulgada y reglamentada, y la ley provincial de Entre Ríos 9868 que no fue reglamentada, que es la rectificación del convenio de la red de sitios Ramsar, que protege más de cinco millones de hectáreas que incluyen los Esteros del Iberá. Y es un mito que no se hayan promulgado, hay leyes vigentes que no se cumplen”, puntualizó Dieter von Pannwitz, un productor agrícola-ganadero de la zona de Carcarañá, que se acercó el lugar de la movilización.

En los últimos días se puso en agenda en el Congreso el debate por una ley de humedales que avalan organizaciones ambientalistas para reclamar por una ley que proteja a estos ecosistemas.

Dieter von Pannwitz es productor agropecuario y se manifestó en contra de la nueva ley Marcelo Manera

En el transcurso de la mañana se fueron congregando más productores a ese lugar para manifestarse sobre el proyecto de ley. “Lo importante es la prevención del fuego, porque el fuego es una cuestión natural que se puede producir por un rayo, pero también hay incendios intencionales. Estos incendios de ahora no caben la menor duda que son provocados por la mano del hombre y el fuego una vez que está en la isla es imposible apagarlo, por eso, es importante que se cumplen las leyes ya vigentes, pero que no que se aplican”, agregó, enérgico, el productor.

Von Pannwitz explicó que a raíz de los incendios, hay más de 2000 familias afectadas en esa zona. “Acá estamos todos cuidando el medioambiente, porque los productores agropecuarios somos los primeros que cuidamos el medio ambiente: convivimos con la naturaleza. Sabemos el mal momento que están pasando, porque hay productores chicos muy golpeados y que ahora esto les afecta. Por eso, hemos convocado a todo el mundo”, extendió.

Soledad Aramendi es productora agropecuaria de la zona y presidenta de la Sociedad Rural de Rosario y expresó su rechazo al tratamiento de un nuevo proyecto. “Estamos reunidos, el pueblo isleño, pescadores, productores, vizcacheros, productores en general, ciudadanos por el tema humedales. Las islas del Paraná han sido devastadas por los incendios, y han sido provocados para forzar un proyecto de ley de humedales. No sabemos cuál es el destino de todo esto”, dijo.

La protesta de productores e isleños contra la ley de humedales, en la ruta a Victoria, Entre Ríos Marcelo Manera

“Lo que estamos exigiendo, primero en principal, es que se terminen con los incendios, que se cumplan las leyes vigentes porque hay muchas leyes vigentes que no se están cumpliendo del manejo del fuego, el control de incendios, el cuidado del medio ambiente en lo que es el convenio Ramsar y la gestión ambiental de agua, por ejemplo, y también en prevención exigimos a las autoridades provinciales que cumplan estas leyes. A su vez, que se lleve adelante un plan de prevención de incendios”, afirmó.