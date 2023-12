escuchar

“Duele ver cómo todo lo que hice en 22 años se desarma en unos pocos meses”. Para el productor Ricardo Caroli, no alcanzan las palabras para describir lo que sufrió estos últimos meses al ver desvanecerse lo que logró después de muchos años de trabajo. En 2001 compró un campo en el partido bonaerense de Patagones, en el límite con la provincia de Río Negro, donde había logrado tener un rodeo de 800 madres ovinas. Sin embargo, a mediados de 2023 tuvo que verlas partir del establecimiento en un camión porque ya no podía mantenerlas en el campo. Allí llovió menos de la mitad de lo que se registra en un año normal, ya no había pasturas y no podía sostener más la alimentación con suplementos.

“Me faltó la mitad de la lluvia del año. La precipitación acumulada hasta la fecha es de 189 milímetros, muy por debajo de la media anual de 400 milímetros. Esto, combinado con las altas temperaturas y los incesantes vientos, está teniendo un impacto negativo muy significativo. Ayer, Patagones y Stroeder estaban cubiertas de tierra. Es algo que no se veía desde hacía muchos años”, dice.

El establecimiento de Caroli abarca 2503 hectáreas, justamente entre Patagones y Stroeder, sobre el Meridiano V. Además, a 11 kilómetros, en la provincia de Rio Negro, tiene otro de 2518 hectáreas que compró en 2004.

En este contexto, el productor cuenta que tuvo que desprenderse de todas las madres porque cuando en abril último empezó la parición los corderos se morían. “Se hacía muy difícil sostener con suplementación la comida de 800 animales”, detalla.

El productor había logrado tener un rodeo de 800 madres ovinas

De esta manera, comenta, perdió el 100% de la preñez del año. “Con 800 madres se obtienen alrededor de 700 corderos. Este año a eso lo perdí porque cuando entregué las madres preñadas a los corderos no nacidos se los da por muertos”, indica.

El campo se encuentra en una región donde pasan los meses y la sequía no cesa. Llevan muy pocas precipitaciones y desde hace dos mes hay fuertes ráfagas de viento. Esta región comprometida abarca aproximadamente 100 kilómetros de longitud, desde la ciudad de Villalonga hasta el extremo sur del partido, en la altura de Carmen de Patagones.

Según habían detallado a LA NACION en la Sociedad Rural de Patagones, el partido abarca 1.360.000 hectáreas. Hay aproximadamente entre 500 y 600 productores con 280.000 vacunos y 150.000 lanares. Estos números merman día a día.

Por otro lado, Caroli explica que tiene 450 vacas. Si bien este año le nacieron terneros, estima que por falta de condición corporal de los animales, a la gran mayoría de las madres no las podrá poner en servicio.

“En 2025 casi no voy a tener terneros para vender. De mi rodeo general, estimo que menos de la mitad estará en condiciones de servicio; el resto lo voy a tener que vender”, dice y agrega: “Ahora están muertas de hambre. Les estoy dando una asistencia con un mix que hice de un balanceado mezclado con avena y trigo, pero igual eso no alcanza porque para darle servicio tienen que ganar entre ocho y nueve kilos, pero tienen menos de cinco”.

Otra postal de cuando retiraron las ovejas del establecimiento

Después de algunas pequeñas lluvias de cinco milímetros, algo comenzó a brotar. Les da un “respiro” mientras esperan la llegada de El Niño. No obstante, el panorama no es muy alentador.

Este año tampoco pudo hacer las 120 hectáreas de pastura para los corderos. “El socio mayoritario que tenemos los productores es el Estado, con una ansiedad por quedarse con todo. De cada 100 pesos que facturamos, se lleva 60. Pero participa solo en las ganancias, cuando hay pérdidas te deja solo. Es injusto porque cuando tenés una problemática como la que tenemos en este momento nosotros la asistencia del Estado llega tarde y mal”.