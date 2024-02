escuchar

Un profundo dolor generó en el ámbito ganadero el fallecimiento, a los 77 años, de Pedro Borgatello, uno de los más antiguos cultores de Brangus en Córdoba, referente de la raza y pionero en su expansión en la Argentina.

“Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento del querido Pedro Borgatello, nuestro expresidente y pilar fundamental de la raza, gran criador y amigo de todos”. Con ese mensaje, la Asociación Argentina de Brangus (AAB) informó y lamentó la muerte del productor, nacido el 29 de marzo de 1946. Sus restos fueron cremados esta mañana en el crematorio El Cónclave, en Córdoba.

Borgatello se casó con Susana Neuman, a quien sus allegados describieron como “su compañera insustituible” y que falleció hace algunos años. De su unión nacieron cuatro hijos: María Laura, Pedro, Luciana y Ángeles. El único hijo varón es quien continúa su legado, luego de haber cursado estudios en veterinaria y actualmente trabaja en la cabaña de la familia.

Durante su vida Borgatello no solo presidió la AAB, entre 2008 y 2012, sino que también se destacó como jurado en numerosas exposiciones, entre ellas la Exposición Rural de Palermo y las Nacionales de la raza. Como propietario de la cabaña Quilpo Norte fue ganador de múltiples premios. Su contribución al desarrollo y la promoción de Brangus fue inmensurable. Es recordado como uno de los referentes “más queridos” del sector.

Víctor Navajas, Jacques Gilotaux, Pedro Borgatello y Martin Goldstein en la entrega de una distinción a Borgatello Expoagro

En una entrevista con LA NACION hace varios años, el cabañero y productor había contado que lo que sintió por el Brangus fue un amor a primera vista. “Habíamos comprado un campo cerca de Villa María de Río Seco, Las Chilcas. Y había hacienda de todo tipo, cruza, cebú. Yo vengo del sur, de Adelia María. Para mí, era un mundo nuevo. Y no me gustaba la hacienda. Y un día, en la Rural de Jesús María, vi un lote de Brangus. Y pensé: Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso fue un amor a primera vista. Creo que no me equivoqué”, relató. Fue así que después formó su primera cabaña, Las Chilcas, continuada por Quilpo Norte. Era cultor de la raza desde 1975.

En diálogo con LA NACION, Martín Goldstein, expresidente de la AAB, destacó que una muestra del afecto que se le tenía a Borgatello es la notable repercusión que tuvo la noticia de su fallecimiento en las redes sociales, que se cargaron de mensajes de cabañas, criadores y asociaciones de otros países. Entre ellos, destacó el de Candela Guarino, quien se refirió a Pedro: “La mirada más transparente que vi en mi vida”.

“Es una buena síntesis de lo que era Pedro: alguien muy transparente, sumamente frontal y claro, cero conflictivo. Era muy humilde. Tenía la característica de hablar y saludar a todo el mundo. Para él, toda la gente era igual, y creo que eso es lo que valora la gente”, expresó. Todo esto y otras cualidades, sostuvo, hicieron que “en el ranking de los queridos seguro gana por lejos a todos los que estamos en Brangus”. Destacó, además, que Borgatello tenía un modelo de trabajo personal y artesanal. “Hacía todo él mismo”, dijo. Su vida estaba dedicada a los corrales, siendo muy observador, detallista y criterioso como jurado.

En 2021, en el marco de la Exposición Nacional de Razas, Expoagro le entregó a Borgatello un reconocimiento por su trayectoria, el esfuerzo, el profesionalismo y la visión del negocio. Goldstein lo definió como “un brillante ojo observador” y subrayó “la permanencia en un medio ambiente como el ganadero que implica viajes, trabajos con todos los climas, largos kilómetros andados, muchas horas lejos de la familia.

“Precisamente eso ha sido siempre la vida de nuestra figura de hoy, la que lo llevó a la otra acepción de la palabra: al conocimiento por parte de ganaderos grandes o pequeños de todas las regiones del país, desde las sierras cordobesas al rigor de los campos del norte cálido, transformándose en una representación viva de la historia del Brangus y sus virtudes de adaptación”, expresó.

Carlos Fernández Pazos, parte de la familia Brangus, quien se describió como amigo de Borgatello, destacó que durante su gestión al mando de AAB realizó cambios significativos tanto en la composición de la comisión directiva como en la promoción de la participación de los jóvenes. Esto marcó el surgimiento de lo que hoy son los Jóvenes Brangus. Además, se ampliaron considerablemente las jornadas de capacitación, durante las cuales los jurados se actualizaban en técnicas de juzgamiento y debatían sobre aspectos relevantes relacionados con la evaluación de los animales.

Pedro Borgatello, uno de los más antiguos cultores del Brangus en Córdoba Facebook

“También privilegió a los jurados que ejercían docencia, que explicaban sus veredictos y daban los fundamentos. Él insistió en que era un momento de hacer docencia. Eso, para mí, fue importantísimo”, comentó. Además de los avances técnicos que contribuyeron significativamente al crecimiento de la asociación, también destacó que hizo hincapié en la promoción de un biotipo de animales adaptados a cualquier zona geográfica y, sobre todo, moderados en su tamaño. “Un ejemplo destacado de esto fue su participación en la provincia de Formosa, donde parte de sus animales fueron vendidos y recriados en esa zona o directamente criados allí”, manifestó. Tenía un gran ojo para elegir los mejores padres y eso lo hizo jurado en muchas exposiciones.

Señaló que quien sigue su legado es su hijo Pedro, que ahora también es asesor de AAB. En una entrevista con Expoagro, Pedro (h) habló con orgullo de su padre: “Él es un práctico, no estudió, es decir, no es profesional, pero le fue gustando, se fue metiendo y bueno, evidentemente tenía siempre buen ojo y terminó siendo uno de los grandes iniciadores de la raza. Mi padre fue jurado en Palermo por lo menos tres veces, en las Nacionales también, juró por lo menos dos veces también, así que bueno, es de los referentes de la primera ola, de la primera camada de criadores”.