“Nada para preocuparse”: Luis Caputo buscó tranquilizar sobre un controvertido cálculo para las retenciones del presupuesto 2025

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó llevar tranquilidad luego que el presupuesto 2025 se presentara, para el caso de las retenciones, con una suba del 100,4%. Lo hizo en un mensaje en la red X, donde el ministro apuntó a despejar dudas sobre mayores derechos de exportación.

“La base de comparación del 2023 quedó muy baja porque hubo mucho adelantamiento de exportaciones Salvador. Ahora vamos a sacar una aclaración. Nada para preocuparse. Gracias por la observación”, escribió el funcionario.

La base de comparación del 2023 quedó muy baja porque hubo mucho adelantamiento de exportaciones Salvador.

Le respondió así al analista económico y de mercados Salvador Di Stefano, que en un posteo se había preguntado: “¿Y esto? ¿No piensan sacar los derechos de exportación? Es imposible que suban el 100%, salvo que aumenten las alícuotas de esos derechos. Preocupante”.

Dentro del proyecto de presupuesto 2025, presentado por el presidente Javier Milei se estima que el ingreso por retenciones se duplicará en el próximo año, a $10.712.570,9 millones. Expertos consultados por LA NACION señalaron que la meta es difícil de cumplir, salvo que el tipo de cambio sea más alto que el de $1207 previsto en la iniciativa. El punto es que no se proyectan una cosecha récord ni precios internacionales significativamente más altos el año próximo.

Para este caso, el economista Fausto Spotorno planteó que sin esos dos factores, “ni una devaluación importante”, es “rarísimo” el cálculo oficial. Apuntó que la alternativa es que en el equipo económico “estén esperando un tipo de cambio más alto $1207, que es más bajo que el que tenemos hoy”.

Según los números de DataMiazzo, el campo aportó 81,4% del total de la recaudación por retenciones en 2020; 87,1% en 2021; 85,8% en 2022 y 82,3% en 2023. El economista, que preside la consultora, David Miazzo, hizo un análisis considerando proyecciones de producción y precios. Con las estimaciones de cosecha y los precios actuales, las retenciones aportarían entre US$6500 millones y US$7000 millones, con un tipo de cambio promedio de $1114 (es decir, $7,5 billones).

“Como el agro en promedio aporta 85% de la recaudación total de las DEX, serían $8,8 billones, lo que implicaría una variación del 65% respecto a este año. Sí, un poco lejos del 100% previsto en el presupuesto”.

Tomas Allán, investigador de Recursos Naturales del think thank Fundar, señala: “Hay, a priori, inconsistencias no solo en eso sino en el capítulo de comercio exterior. Podría pensarse en una disparada del volumen, pero en cantidades la estimación es del 9%, con lo que la duplicación de la recaudación no puede venir por allí. Y tampoco por el tipo de cambio, porque prevén 18% de incremento. Lo que queda es que las retenciones se extiendan a más productos o sectores productivos, o las que ya están gravadas pasen a pagar más. Pero desde el Gobierno aseguran que no será así”.

