“Necesidades urgentes”: Federación Agraria le planteó a Victoria Villarruel una baja de retenciones para los pequeños productores

Federación Agraria Argentina (FAA), una de las organizaciones que integran la Mesa de Enlace, le planteó a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que los pequeños productores necesitan una baja de las retenciones. Andrea Sarnari, presidenta de la entidad del agro, se encontró con Villarruel ayer en la XVII Fiesta Nacional del Arroz, en San Salvador, Entre Ríos, y allí le acercó la inquietud.

“Le trasladamos las necesidades urgentes para los pequeños productores, como la baja de la presión impositiva, principalmente retenciones, la necesidad de un seguro multirriesgo, y le reclamamos créditos accesibles para los pequeños y medianos”, indicó Sarnari.

La vicepresidenta viene teniendo diversos acercamientos con las entidades del agro y sus referentes. Su contacto con el sector es Matías Lestani, exsecretario de Agricultura con el exministro de Agricultura, Julián Domínguez, en el pasado gobierno de Alberto Fernández. Lestani era un técnico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) antes de saltar a la función pública en ese momento. Precisamente, la vicepresidenta estuvo la semana pasada en CRA. Hace unos meses, en tanto, visitó Coninagro y en plena Exposición Rural de Palermo no solo recorrió la muestra en medio de aplausos y ovaciones, sino que participó del acto inaugural con el presidente Javier Milei.

CRA había dicho hace unos días tras la reunión con la vicepresidenta que se “presentaron las principales inquietudes y desafíos del sector agropecuario argentino, incluyendo temas críticos como las retenciones, la carga impositiva y las políticas de incentivo para la producción”.

La semana pasada, vale recordar, el ministro de Economía, Luis Caputo, le respondió con dureza a un usuario de X, @chacareroveloz, que le había preguntado sobre los derechos de exportación: “Yo soy productor agropecuario y no puedo zafar de que ustedes me roben vía retenciones. No son una empresa privada, son el Estado. Cómo hago para que me dejen de robar de una vez?” Caputo contestó: “Hay muchos impuestos que no tienen que estar. No solo las retenciones. Para tratar de solucionarlo, algunos vinimos al sector público. Claro que corregir décadas de despilfarro lleva algo más que 10 meses de gestión. Si en 4 años estás disconforme, vas a poder votar otra alternativa. Mientras tanto, no te queda otra que seguir viendo Chapaleufú y corriendo carreras!”

Esto último fue por cómo se identifica el usuario de X @chacareroveloz. Después en una entrevista con Radio Mitre el funcionario aclaró que su respuesta no era al campo y dijo que es “prioridad” del Gobierno bajar retenciones.

Gracias al pueblo entrerriano por invitarme a la Fiesta Nacional del Arroz, son momentos donde compruebo de qué somos capaces los argentinos si estamos unidos.

El arroz es como la argentinidad, noble, resistente y muy resiliente. Gracias a todos los productores por mostrarnos el… pic.twitter.com/0gnpdB9Tc4 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 16, 2024

Según informó FAA, a Villarruel Sarnari también “le manifestó su preocupación por organismos como el INTA y el Banco Nación”.

Vale recordar que el Gobierno puso a la venta un edificio de la Fundación ArgenINTA en pleno barrio de Palermo y firmó un acuerdo con la provincia de Salta para la cesión de 41 hectáreas del INTA Cerrillos para que use para la construcción de viviendas. En el organismo hubo retiros voluntarios de personal en el último tiempo.

Hace unos días, Sarnari y otras autoridades de FAA hablaron con la vicepresidenta de INTA, María Beatriz “Pilu” Giraudo; el jefe de Gabinete de Agricultura, Martín Fernández, y el subsecretario de Producción Agropecuaria, Manuel Chiappe, y tras el encuentro la entidad señaló: “FAA expresó su preocupación sobre la posible intención de venta de inmuebles y una posible reestructuración del personal, y pidió que se garantice la institucionalidad y la transparencia, que las decisiones se tomen dentro del marco que da el Consejo Directivo y regionales”.

Y agregó: “Desde la entidad se propuso que, en lugar de considerar la venta de terrenos, se promuevan planes y proyectos de colonización para pequeños y medianos productores, como los ya existentes en Entre Ríos, y en otros tiempos”.

Andrea Sarnari, Victoria Villarruel y Alfredo De Angeli FAA

FAA precisó que su director, Matías Martiarena, sostuvo en el encuentro con la vicepresidenta de la Nación “la importancia de sostener y apoyar las cooperativas agropecuarias que nuclean a la mayoría de los productores”. Además de dirigentes de FAA, con Villarruel estuvieron el senador nacional Alfredo De Angeli (PRO) y representantes de filiales y centros juveniles de distintos puntos de la provincia.

Mensaje de la vicepresidenta

En su cuenta de X, Villarruel se refirió a su visita a la Fiesta Nacional del Arroz y mandó un mensaje a los productores: “Gracias a todos los productores por mostrarnos el camino del trabajo, la dedicación y el sacrificio. Desde el gobierno nacional se ordenará la economía para que puedan progresar. Arreglar décadas de impericia valdrá sus frutos, a seguir adelante”.

Quiero reconocer los desarrollos de las variedades de arroz del INTA en forma conjunta con la Fundación Proarroz.

Un ejemplo de investigación con centralidad en la producción. Estas variedades desarrolladas por nuestros excelentes técnicos del INTA (Concepción del Uruguay)… pic.twitter.com/hF8kfbRayJ — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 16, 2024

Por otra parte, valoró la labor del INTA con el arroz: “Quiero reconocer los desarrollos de las variedades de arroz del INTA en forma conjunta con la Fundación Proarroz. Un ejemplo de investigación con centralidad en la producción. Estas variedades desarrolladas por nuestros excelentes técnicos del INTA (Concepción del Uruguay) arrojaron una evaluación de impacto positivo en el periodo 2006-2021 de 2000 millones de dólares sólo en el sector primario de Argentina, Brasil y Uruguay. ¡Una articulación público privada que nos llena de orgullo! ¡Más INTA, más desarrollo biotecnológico, más producción y más Argentina!”

Fernando Bertello Por