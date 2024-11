“No te queda otra”: un productor le preguntó a Caputo por las retenciones y el ministro lo mandó a “seguir viendo Chapaleufú y corriendo carreras”

El ministro de Economía, Luis Caputo, lo mandó en la red X a un productor agropecuario a “seguir viendo Chapaleufú [el equipo de polo] y corriendo carreras”. Fue luego que le reclamara por el fin de las retenciones.

Todo empezó cuando el funcionario le respondió a un usuario que se quejó por dos compañías de telefonía. En rigor, José Figueroa Alcorta (@Jofa2010) le escribió: “Ministro @LuisCaputoAR porque Movistar y Personal Flow aumentan todos los meses por arriba de la inflación?”

Tras esa pregunta, Caputo indicó: “Son decisiones de empresas privadas José. Es importante que demos pelea como consumidores. Yo tengo Claro en telefonía, y estoy averiguando para cambiarme. A raíz de eso, me ofrecieron un descuento, pero así y todo me parece que pago mucho”.

El cruce entre el productor agropecuario y Luis Caputo

En este contexto, después vino el cruce por las retenciones con “Attila”, que se identifica desde 2010 en la red social como @Chacareroveloz. Le espetó al ministro: “Yo soy productor agropecuario y no puedo zafar de que ustedes me roben vía retenciones. No son una empresa privada, son el Estado. Cómo hago para que me dejen de robar de una vez?”

Enseguida, Caputo contestó: “Hay muchos impuestos que no tienen que estar. No solo las retenciones. Para tratar de solucionarlo, algunos vinimos al sector público. Claro que corregir décadas de despilfarro lleva algo más que 10 meses de gestión. Si en 4 años estás disconforme, vas a poder votar otra alternativa. Mientras tanto, no te queda otra que seguir viendo Chapaleufú y corriendo carreras!”

El usuario @Chacareroveloz se presenta en X como “agrónomo, piloto amateur de rally, creativo de la mecánica y la cocina. Low bullshit tolerance. Hincha de Chapaleufú y de Toyota. Fanático de John Deere”.

Sin respuesta

Después de recibir la dura respuesta de Caputo, el usuario de X le volvió a preguntar: “¿O sea, no las piensan bajar es lo que querés decir? El usuario, productor de Formosa, prefirió no ampliar su comentario cuando LA NACION lo consultó sobre el cruce con el funcionario nacional.

La quita de las retenciones fue una promesa del presidente Javier Milei que, por ahora, se cumplió parcialmente y no para los rubros de mayor aporte económico. Milei eliminó definitivamente los derechos de exportación en carne porcina y en lácteos, mientras que los bajó en carne vacuna de 9 a 6,75%. Pero la soja, el maíz y el trigo, los mayores contribuyentes en derechos de exportación, siguen con las mismas alícuotas desde que asumió el Gobierno: 33% para la oleaginosa y 12% en los cereales.

Vale recordar que la primera ley bases buscaba aumentar las retenciones, pero luego Caputo se vio obligado a retirar el capítulo fiscal que las incrementaba en medio de una presión del campo, gobernadores y diputados. En septiembre pasado, en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el ministro se refirió a las retenciones, sin un plazo para su remoción.

La soja tributa 33% de retenciones

“Como siempre decimos, está en el top uno de esos impuestos terribles que hay que sacar, retenciones, impuesto al cheque, ingresos brutos. La prioridad: nosotros hemos venido a bajar la inflación e impuestos”, señaló. Y agregó: “Cuando antes nos convenzamos todos de que este país arranca, antes vamos a tener superávit sostenido, y cuando eso pase inmediatamente vamos a ir bajando estos impuestos”.

Después amplió: “Nada nos gustaría más que bajar impuestos inmediatamente, pero a la Argentina su pasado la condena. ¿Cuál es el problema de bajar impuestos ahora? Que la consecuencia inmediata es que recaudás menos. Empezamos a recaudar menos y lo vamos a tener que financiar. Todos se van a empezar a cuestionar, ¿van a empezar a emitir de vuelta?”

