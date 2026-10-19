Negocio para la Argentina: los cinco gigantes de Asia que buscan más alimentos por millones de dólares

CÓRDOBA.- Vietnam, India, Japón, Corea del Sur y Singapur presentan oportunidades comerciales para la agroindustria argentina. Mientras avanzan las negociaciones para mejorar el acceso a esos mercados, el desafío es ampliar una oferta concentrada en pocos productos y competir con proveedores que ya cuentan con ventajas arancelarias.

Un informe elaborado por Marisa Bircher, exsecretaria de Comercio Exterior y titular de la consultora BiGlobal Group, analiza esos cinco mercados e identifica oportunidades. Mientras algunos destinos ya son importantes para las exportaciones nacionales, en otros el intercambio sigue siendo reducido o presenta un déficit para la Argentina.

Según las perspectivas agrícolas de la OCDE y la FAO para 2026-2035, los países de ingresos medios bajos, encabezados por India y las economías del sudeste asiático, aportarán 39% del crecimiento mundial del consumo agrícola y pesquero. El aumento de la población, los ingresos y la urbanización impulsa tanto la expansión de la demanda como la diversificación de las dietas.

India es uno de los casos más relevantes por su escala y su crecimiento económico. El año pasado su PBI creció 7,6% real; sus importaciones de bienes sumaron US$752.597 millones, concentradas en petróleo, oro, carbón y componentes electrónicos. Las operaciones de la Argentina están concentradas en productos del complejo oleaginoso.

En 2025, el país exportó a India US$5472 millones e importó US$1436 millones. Los aceites de soja y girasol representaron más del 80% de las ventas. La magnitud del intercambio muestra la importancia de ese destino, pero también expone el desafío de ampliar la canasta exportadora. Entre las alternativas identificadas figuran los cítricos, las nueces, los arándanos y las lentejas, además de una mayor apertura comercial.

En 2025, el país exportó a India US$5472 millones e importó US$1436 millones Amarita

El Mercosur y la India mantienen desde 2009 un acuerdo preferencial que contempla beneficios arancelarios para 452 productos indios y 450 del bloque. Su alcance es limitado y una parte importante del comercio queda fuera de esas preferencias. El 14 de setiembre pasado se anunció el inicio de negociaciones para ampliar el acuerdo.

Vietnam combina una economía de fuerte base manufacturera con una demanda de granos e insumos para alimentación animal que complementa la producción argentina. En 2025, las exportaciones locales sumaron US$2731 millones y las importaciones, US$1322 millones. La harina y los pellets de soja, junto con el maíz, concentraron el 85,1% de las ventas.

La economía vietnamita se expandió un 8,02% en 2025 y la inversión extranjera directa alcanzó US$27.620 millones, un incremento interanual del 9%.

El Mercosur y Vietnam iniciaron en diciembre pasado las negociaciones para un acuerdo de comercio preferencial. La reducción de aranceles y la negociación de reglas de origen y requisitos sanitarios serán determinantes para mejorar el acceso, señala Bircher.

En 2025, las exportaciones locales a Vietnam sumaron US$2731 millones y las importaciones, US$1.322 millones. La harina y los pellets de soja, junto con el maíz, concentraron el 85,1% de las ventas

Japón y Corea del Sur son mercados de alto poder adquisitivo, economías industriales desarrolladas y posibilidades de cooperación en sectores estratégicos. A Japón, la Argentina exportó US$296 millones en 2025 e importó US$1425 millones; entre las ventas se destacaron langostinos, calamares, jugos y miel, mientras las compras incluyeron autopartes, vehículos y productos inmunológicos.

El Mercosur y Japón lanzaron en junio pasado negociaciones para un acuerdo de asociación económica que apunta a ampliar el acceso a mercados agrícolas y no agrícolas, promover inversiones e integrar cadenas de valor.

Con Corea del Sur, se exportaron US$576,9 millones y se importaron US$642,2 millones. Entre los productos vendidos figuraron minerales, maíz, productos pesqueros y aceites vegetales. En julio último, Brasil y Corea acordaron crear un grupo de trabajo para facilitar la reanudación de las negociaciones comerciales del Mercosur, estancadas desde 2021. La iniciativa todavía requiere el consenso de los demás integrantes del bloque.

Singapur combina un mercado de alto ingreso con una fuerte dependencia del abastecimiento externo: importa más del 90% de los alimentos que consume y diversifica sus proveedores entre más de 180 países y regiones. En 2025, la Argentina exportó US$44,3 millones (productos pesqueros y carne bovina) e importó US$98,8 millones. Las ventas incluyeron productos pesqueros y carne bovina.

En 2025, la Argentina exportó US$44,3 millones (productos pesqueros y carne bovina) e importó US$98,8 millones ROSLAN RAHMAN - AFP

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con Singapur en diciembre de 2023. Contempla la eliminación progresiva de aranceles para aproximadamente el 96% de los productos en un plazo de hasta 15 años, mientras Singapur garantiza el acceso libre de aranceles para los bienes originarios del bloque. A octubre, el acuerdo está vigente para Brasil, Paraguay y Uruguay, pero la Argentina todavía debe completar los procedimientos internacionales para su entrada en vigor.