No creen que haya una baja inmediata en el precio de los fertilizantes y los fitosanitarios por la reducción del impuesto PAIS

Luego de que el ministro de Economía Luis Caputo comunicara que a partir del lunes 2 de septiembre se retrotrae el impuesto PAIS del 17, 5 al 7,5%, que era como se encontraba antes de que asumiera el presidente Javier Milei hace nueve meses, en el sector agropecuario aplaudieron la iniciativa del Gobierno pero advirtieron que la mejora en los precios de los insumos no se reflejará de manera automática ni tampoco serán los diez puntos porcentuales. Aún falta la publicación en el Boletín Oficial.

El impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS) es un tributo del gobierno central no coparticipable con las provincias, que nació para financiar la Anses, el PAMI, y también hacer aportes al Fondo de Integración Socio Urbana. Según dijeron, el mercado de fertilizantes, que en su gran mayoría es importado y al que más le afectó este tributo sería el más beneficiado.

Hoy el productor sigue retrasado en sus compras, por varias razones: una es el clima (se espera con ansias agua para este viernes y sábado) y por otro la caída internacional en la cotización de todos los granos.

“Es el anuncio más anunciado, pero hay que darle la derecha al Gobierno que lo que promete siempre lo ha cumplido. Ahora si esta baja va a tener efecto inmediato, la respuesta es no; como tampoco lo tuvo cuando se incrementó el impuesto. Como el gatillo de este tributo es cuando la mercadería entra en territorio argentino, tiene un tiempo para acomodarse. La baja de presión impositiva para el sector siempre es positiva, pero el efecto no va a ser inmediato”, dijo a LA NACION, Diego Napolitano, presidente de la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines Bonaerense (Cedasaba).

Diego Napolitano, titular de Cedasaba

En este nuevo escenario, para el ejecutivo, en fertilizantes el impacto recién podría materializarse en el último bimestre del año. Esto tiene una explicación simple: mucho del fertilizante ya se trajo, porque una importación tarda como mínimo 45 días y como máximo unos tres meses. “Uno ya tuvo que tomar la decisión de traer el producto y tenerlo en el país, porque en este momento es cuando se está fertilizando por lo que ya está cobrado”, detalló Napolitano.

En cuanto a los fitosanitarios, el panorama es más complejo porque lo que se vende en el país, en mayor medida, son productos de producción nacional que se elaboran con materias primas importadas. Por ejemplo, el impacto no es el mismo en un producto que tiene el 90% de grado técnico importado y otro que tenga el 3,6%. Es decir, que la baja de precio dependerá de la cantidad de grado técnico que se use en la formulación. “La teoría dice que para la campaña o para la mayor parte de la campaña, los productos ya están en territorio argentino. Por ende, que baje abruptamente tampoco va a pasar”, aseguró.

En resumen, el impacto no va a ser automático. En fertilizantes, recién será en el segundo bimestre de este año y no estos 10 puntos completos. “Creemos que va a estar entre un 3 y un 4,5%. Esto es básicamente porque muchos fertilizantes ya están en territorio argentino. En lo que es fitosanitarios, se va encontrar bastante distorsión, porque también mucho de ese producto ya está aquí y es muy difícil para los distribuidores prorratear con lo que se trae el año que viene. No se hacen así las cuentas, por lo menos en nuestro sector. Que nadie piense que se va a trasladar ese 10% de baja del impuesto”, afirmó.

En este contexto, señaló que hoy por hoy, el sector se encuentra en una crisis profunda, de mucha tensión y una gran disyuntiva no solo porque bajaron los precios internacionales de los granos, sino que se suma que la quita de retenciones no llega, la diferencia en el tipo de cambio es cada vez más importante, sumado al tema climatológico que no ha sido tan benevolente este año con el productor por lo que el productor no tiene ningún incentivo en comprar insumos.

“El único incentivo que hoy tiene el productor es el tiempo, porque se le acorta y se le empieza a cerrar la ventana de aplicación. Por muchas distorsiones, toda la cadena comparte pérdidas de plata. Son variables importantes que el Gobierno debería evaluar: en el caso de las retenciones, bajarlas y también unificar el tipo de cambio para poder darle previsibilidad al sector, ahí está el problema”, opinó.

En coincidencia, para Armando Allinghi, director Ejecutivo de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), “es una muy buena noticia la disminución del impuesto, que es totalmente distorsivo” para el sector productivo.

Armando Allinghi, presidente de Ciafa Captura ABC Rural TV

“Pero esperamos que en diciembre finalmente quede sin efecto en su totalidad”, indicó y explicó que ahora “hay productos que ya fueron nacionalizados y se han pagado el 17,5% para esta campaña y, como las ventas estaban demoradas, esos productos están en el canal de distribución: “Veremos cómo evoluciona en función a la evaluación que hagan las empresas y el impacto que tengan el mercado”.

En la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), también lo vieron como “una muy buena señal para la economía”. “Cuando se concrete, va a generar un escenario más propicio para la competitividad de todos los sectores y en particular de toda la cadena agroindustrial. Es importante continuar con la eliminación total del impuesto y avanzar con otros impuestos distorsivos de la cadena, en particular con miras a la progresiva eliminación de las retenciones a la exportación. Estas señales son fundamentales, dan previsibilidad a las empresas y permiten mejorar la inversión del sector privado y, consecuentemente, el crecimiento económico del país”, dijo Federico Landgraf, director Ejecutivo de la entidad.

Federico Landgraf, director ejecutivo de Casafe Casafe

En cuanto al impacto en los precios del mercado de fitosanitarios, Landgraf se mostró cauto: “Es muy difícil saberlo, es un mercado sumamente competitivo y con gran complejidad en los productos por su amplia diversidad. No sabemos cómo será el comportamiento de los precios, pero sin duda que una reducción de un impuesto tan distorsivo beneficia a la cadena”, expresó.