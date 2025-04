Retenciones. ¡Libertad, libertad, libertad!

Mi último artículo publicado en LA NACION Campo fue en septiembre de 2024, cuando escribí sobre el quebranto de más de 6000 millones de dólares que le produjo el famoso “dólar soja” al erario público, sin que ningún fiscal de la Nación le hubiese iniciado una demanda al exministro de Economía, Sergio Tomás Massa. Quebranto que estaba dado por la diferencia entre el valor de compra del dólar a los exportadores y el de venta a los importadores.

He guardado silencio durante más de dieciséis meses respecto de las acciones del actual Gobierno ¿Por qué? Pues compartí muchas de las medidas macroeconómicas tomadas en general y también las particulares referidas al sector agropecuario (eliminación de cupos de exportación y volúmenes de equilibrio, de los fideicomisos, de las trabas a la importación de insumos y de muchos de los registros existentes, así como de la reducción en el tamaño del Estado, etc.…), aunque siempre pensé que había que eliminar el cepo cambiario de entrada y que no se debieron tomar medidas como el llamado “dólar blend”, que permitía a los exportadores liquidar el 80% de las divisas en el MULC y el 20% por el CCL, ya que era algo parecido al “dólar soja” de Massa (aunque con mucho menor diferencia de cambio) y generaba distorsiones en el mercado.

Hecha esta aclaración, me permito ahora disentir con las recientes expresiones del señor Presidente (a quien he votado en el 2023), respecto al futuro de la baja de los Derechos de Exportación (DEX). Y disiento no solo en las formas con las que se ha expresado, diciéndole a los productores que vendan sus granos porque el 30 de junio se termina la baja de los DEX; sino, fundamentalmente, con el fondo de la cuestión, porque pienso que está mal asesorado.

Con los buenos perfiles de agua con los que se encuentra casi toda la zona productora apta para la cosecha fina venidera, la vuelta de las retenciones desincentivará un incremento del área sembrada Carlos Rudinei A Mattoso - Shutterstock

Respecto de las formas de expresarse, ya conocemos al Presidente y a muchos pueden no gustarnos del todo, porque por momentos se tornan agresivas y hasta fuera de lugar, pero no es lo importante. El problema es el fondo de la cuestión. Y el fondo pasa por varios puntos.

En primer lugar, porque derrumba las expectativas puestas por el sector productivo de que esa baja de los DEX se extendería, ya que se pensó que la medida se había tomado para responder los reclamos del sector (aunque muchos pensáramos en aquel momento que se hacía más que nada para generar un mayor ingreso de dólares por parte de la exportación porque las reservas disminuían).

En segundo lugar porque, con los buenos perfiles de agua con los que se encuentra casi toda la zona productora apta para la cosecha fina venidera, era un buen momento para haber dicho todo lo contrario: que se extendía la baja de los DEX, provocando un más que probable incremento del área sembrada.

Por último, porque no se han calculado bien los efectos en la recaudación impositiva (tanto de DEX como de impuestos internos) ya que el incremento en los volúmenes de producción generaría para las arcas del Estado un mayor ingreso que el diferencial que producirá el volver a subir los DEX con el consiguiente desincentivo a la producción.

Pero lo que menos se entiende aún, es cómo un presidente liberal produce a través de sus declaraciones un cierto efecto de presión hacia los productores para que aceleren sus ventas antes del 30 de junio, aunque es cierto que el texto del decreto 38/2025 menciona dicha fecha.

Por lo tanto, qué mejor sugerencia que terminar esta modesta opinión, recordándole al señor Presidente de la Nación, aquellas tres repeticiones que hace nuestro himno de la palabra libertad, no solo para que deje que el productor tome libremente sus decisiones sin presión alguna, sino para que él mismo, el día de mañana, se anime a abandonar las bandas cambiarias y deje flotar la moneda libremente.

El autor fue subsecretario de Mercado Agropecuarios y escritor

Jesús María Silveyra Por