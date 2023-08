escuchar

“No estamos yendo a cargar”. Luego de que los transportistas autoconvocados amenazaran con un paro en diferentes puntos del país, para pedir soluciones en medio de una crisis por la suba de costos, una protesta que se iba a realizar en las rutas se diluyó por no contar por el momento con suficientes adherentes.

“Ahora cortes de ruta no hay, pero sí movilizaciones a la vera de la ruta”, dijo a LA NACION Daniel Rambaud, un propietario de transporte de San Francisco, en la provincia de Córdoba. Ayer habían señalado que iban a comenzar a ubicarse en algunos puntos estratégicos del país. “No estamos yendo a cargar. Estamos parados”, amplió Rambaud.

Desde Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA), que están preocupados por la situación de la actividad, admitieron que ubicarse sobre las rutas genera muchos problemas, así solo se hagan retenes. “Nos sacan con orden judicial y nos inician causas. Somos los únicos que no tenemos derecho a cortar una ruta para reclamar que es nuestro lugar de trabajo”, contaron.

Pedro Avilés, un transportista de Pergamino, provincia de Buenos Aires, sostuvo que la medida de fuerza no tiene ningún respaldo. “Estamos trabajando normalmente. Este tipo de manifestaciones no tiene ningún respaldo de las entidades representativas a nivel nacional. Por eso no se adhieren los dueños de camiones”, destacó.

En el sector transportista dicen que atraviesan una grave situación. Archivo Marcelo Manera

El transportista recordó lo sucedido con el crimen del camionero Guillermo Jara, el 27 de junio de 2022 en Daireaux, atacado cuando intentaba esquivar un piquete. Según dijo, lo que pasó con Jara es “inadmisible”. Amplió: “El sector del transporte está muy mal y no escapa a la realidad de todas las actividades en general”.

Luego de conocerse la iniciativa de los autoconvocados, la Confederación General del Trabajo (CGT), el Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (Siunfletra), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) aclararon que no iban a participar ni están de acuerdo con las acciones previstas por los autoconvocados, quienes hicieron un llamamiento a manifestarse con piquetes de camiones en las rutas del sur bonaerense.

“Instamos a todos los organizadores y adherentes que reflexionen sobre la ejecución de las medidas para evitar hechos de violencia, teniendo en cuenta la trágica muerte del compañero camionero Guillermo Jara, que fue asesinado en un piquete similar de autoconvocados en la ciudad de Daireaux el año pasado. Este grupo denominado ‘autoconvocados’, que no tiene representatividad en el sector ni ante el Estado, sólo busca promover hechos de violencia sin resultado alguno para los compañeros transportistas”, se descargaron.

Los fleteros criticaron con dureza la decisión de los autoconvocados. Archivo Marcelo Manera

En esa línea, agregaron: “Desde Fleteros lamentamos que sigan engañando a transportistas con paros y acciones violentas que no conducen a ningún fin, más que poner en peligro a todos los vecinos donde se realizan las acciones violentas de protestas. Es necesario contar con una organización y conceptos claros para evitar otros hechos lamentables como la muerte del compañero, por eso, criticamos este nefasto accionar de autoconvocados y los llamamos a la reflexión”. El documento lo firmaron Mario Pereyra, secretario general, y Fernando Curbelo, secretario adjunto.

Respuesta oficial

Ante una consulta de LA NACION al Ministerio de Transporte, allí indicaron que el mes pasado se consensuó un aumento del 30% en el valor de la tarifa de referencia por tonelada transportada y kilómetro recorrido para los servicios de transporte automotor de cargas de jurisdicción nacional de cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados correspondientes a los meses comprendidos entre marzo y junio.

En esa mesa participaron la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), Coninagro y la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales. Estas cámaras son las únicas que tienen potestad de negociar con el Gobierno, según aclararon fuentes oficiales.

Mencionaron que la reunión entre transportistas y representantes de dadores de carga se desarrolló en el marco de la “Mesa de Negociación Participativa” que impulsa el gobierno nacional para que ambas partes acuerden los valores referenciales y analicen los avances en el sector.

Fadeeac dijo en un comunicado que hubo un pronunciado aumento de los combustibles (17,9%) en agosto, luego de los incrementos mensuales en torno al 5% que había mostrado el gasoil desde diciembre de 2022 hasta julio pasado, en el marco del programa Precios Justos. “Debe destacarse que el incremento de casi 18% se refiere al combustible en surtidor, pero si se tiene en cuenta lo que ha ocurrido con el precio del combustible a granel y mayorista (vías de aprovisionamiento natural para el sector), esa cifra trepa al 35%. La suba en lubricantes, por su parte, se encuentra en línea con esos mayores incrementos (27,5%)”, dijeron.