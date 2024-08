“No hay plata”: enojo en Mendoza porque dejaron de llegar fondos para combatir a un devastador insecto

Escuchar

La preocupación de los productores vitivinícolas de Mendoza crece, ya que aseguraron que el gobierno nacional informó que este año no enviará fondos para combatir la Lobesia botrana, o “polilla de la vid”. Esta plaga causa daños significativos a los cultivos de vid: afecta la producción y la calidad de la fruta, además de generar pérdidas económicas por las regulaciones comerciales internacionales. En este contexto, hay temor por los costos que deberán afrontar y las posibles consecuencias que pueda haber si no se hace un manejo adecuado para combatirla.

Esto fue confirmado por el ministro de Producción de la provincia, Rodolfo Vargas Arizu, quien comentó que la Nación no tiene previsto enviar fondos para sostener la lucha contra la Lobesia botrana. “No hay más ARN (aportes no reembolsables). Y eso es un dato, porque lo que se hacía antes, de que las provincias gastaban y después iba el gobernador y conseguía ARN para hacer determinadas cosas, no existe más. Te lo dicen así. Y lo tenés que asumir porque protestar no sirve para nada y porque es un cambio de paradigma. Entonces, todo lo que es ataque a la Lobesia tenemos que tratarlo nosotros con la actividad privada, porque no va a haber más plata nacional”, dijo a Radio Nihuil.

En este contexto, Marcelo Federici, productor vitivinícola, destacó la urgencia de contar con fondos del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana para combatir esta plaga. Según Federici, la plaga puede causar pérdidas de entre el 10% y el 20% en la producción de uva, un daño mucho mayor al promedio de pérdidas por granizo en la provincia de Mendoza, que es del 8% anual.

En 2022 el entonces gobierno nacional giró a Mendoza $945 millones para el operativo de Lobesia botrana, monto que correspondió al 50% del presupuesto total previsto. El otro 50% fue aportado por la provincia de Mendoza y San Juan. El año pasado el Estado aportó $2800 millones.

Los productores deben hacer frente a importantes costos de producción Marcelo Aguilar

Los productores deben cubrir una parte importante de los costos de la primera pulverización, que en Mendoza abarca unas 160.000 hectáreas, con un gasto estimado entre 4000 y 7000 millones de pesos. Federici señaló que los productores contribuyen con aproximadamente un tercio del costo total del programa.

La campaña para combatir la Lobesia botrana comienza en septiembre u octubre, cuando se inicia la floración de la vid. La primera aplicación es crucial para controlar la plaga, ya que la polilla tiene tres generaciones al año en zonas como Mendoza y San Juan.

Un control efectivo en la primera generación reduce la presión de la plaga en las siguientes generaciones y se evitan daños mayores. “Por eso es muy importante poder contar con los fondos al inicio de la temporada. Si arrancamos tarde, como las multiplicaciones son exponenciales, se comienza con una población importante ya en la primera generación, y la segunda es más difícil de controlar, siendo el daño mucho más visible”, dijo.

Sin embargo, Federici alertó que los fondos para el programa se recortarían para la campaña 2024-2025, lo que pone en riesgo la efectividad de la erradicación de la plaga. “Es fundamental que se destraben estos fondos para evitar mayores daños, ya que la pérdida no solo es en cantidad, sino también en calidad del producto”, comentó.

La Asociación de Productores de Vid ha mantenido diálogo con el gobierno y otras entidades sobre este tema. Federici informó que se está preparando una reunión para la próxima semana para presentar estos planteos y asegurar el financiamiento necesario. “Los productores ya aportamos un tercio del costo del programa, y es esencial que los fondos se liberen para garantizar un tratamiento efectivo y en tiempo”, remarcó.

En este contexto, los diputados del Partido Justicialista Adolfo Bermejo, Liliana Paponet y Martín Aveiro, presentaron un proyecto de ley para que desde el Gobierno se den precisiones sobre el nivel de presión de la plaga sobre el total de la superficie cultivada en las regiones vitivinícolas argentinas: noroeste, centro-oeste, sur y otras. También que se indiquen los fondos que se destinarán al combate de la plaga de Lobesia botrana, con especial referencia al suministro de los elementos necesarios para el funcionamiento del trampeo y monitoreo de la plaga.

Además solicitaron que el Gobierno individualice las áreas del Estado nacional que serán las encargadas de la ejecución de las políticas de combate de la plaga y su vinculación con los actores productivos. Por último cuáles son las articulaciones institucionales desarrolladas con las provincias y sectores productivos afectados por la plaga.

“Acabamos de presentar en Diputados un proyecto con Liliana Paponet y Martín Aveiro porque el Ejecutivo Nacional informó al Gobierno de Mendoza que no hay plata para llevar adelante, como todos los años, la lucha activa contra la Lobesia botrana. Esto perjudicará nuestra economía”, escribió Bermejo en su cuenta de X.