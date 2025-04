Mendoza: Alfredo Cornejo dilata el llamado a elecciones a la espera de un acuerdo con Milei

MENDOZA.- No es tiempo de definiciones electorales para el gobierno mendocino que comanda el radical Alfredo Cornejo, quien mira atentamente cómo sigue la performance del mileismo en los diferentes distritos. Así, aunque el año de las votaciones avanza y crece la presión opositora local, en la tierra cuyana el oficialismo se aferra a los nuevos plazos del cronograma nacional y evita ahora tomar una determinación. Por eso, la decisión de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) y unificar los comicios se ve aún lejana, aunque hay sintonía para seguir ese camino.

Desde el Gobierno de Mendoza, a tono con los últimos movimientos de Cornejo, que avala con fuerza la gestión libertaria pero no deja de marcar diferencias conceptuales, confirmaron a LA NACIÓN que, tras la suspensión de las PASO nacionales, ya no será mayo la fecha para anunciar cómo serán las votaciones en la provincia, sino que el día límite es el 18 de julio; esto es 100 días antes de las generales del 26 de octubre. Asimismo, vale recordar que por ley, Mendoza tiene prevista las Primarias recién para febrero y abril del 2026, por lo que Cornejo, de avanzar de la mano de la Casa Rosada, debería enviar un proyecto a la Legislatura para suspender los comicios y acoplarse luego al calendario nacional.

“La fecha es julio, por eso no hay demoras. Consideramos que la ciudadanía no está con las elecciones en la cabeza. El apuro es de algunos dirigentes. Seguimos trabajando en buscar acuerdos que simplifiquen la vida del votante. Por eso, unirnos a La Libertad Avanza y unificar los comicios es una clara posibilidad, pero debe haber una conversación sensata. Hoy analizamos todos los escenarios; pero tenemos tiempo para definir”, expresó a este diario una alta fuente del Ejecutivo mendocino.

En ese tren, el mandatario, deja en clara su posición, asegurando que “no se caen los anillos de ir separados”, sobre todo luego de los resultados de los comicios en Santa Fe. Es más, considera que “van a ganar los oficialismos”, al tiempo que asegura que en la provincia LLA mide bien pero que Cambia Mendoza la supera. “Podemos apoyar al Gobierno nacional en forma separada o conjunta. Tengo una propensión a facilitarle las cosas al ciudadano, pero también hay diferencias como para no ir juntos”, señaló Cornejo en las últimas horas, en referencia al rol activo que debe tener el Estado.

Por su parte, desde la oposición local, tanto el Partido Justicialista (Pj), en manos de Emir Félix, como el PRO y La Unión Mendocina (Laum), partido creado por Omar De Marchi, principal contrincante de Cornejo y actual hombre de Milei, ocupando un cargo directivo en Aerolíneas Argentinas, lanzan sus dardos contra el gobernador por las indefiniciones en pleno año electoral.

“Hay un nivel de imprevisibilidad en el sistema que se va a elegir. Nosotros sabemos que no habrá PASO nacional pero Cornejo no toma la decisión si unifica o no, si suspende las PASO; tiene los votos para hacerlo por sí solo”, expresó Félix, quien aseguró que el peronismo no va a adelantar cómo jugarán este año. “Nosotros en función de lo que decida Cornejo tenemos que decidir de qué manera se van a elegir los candidatos; se van a tener que elegir por una interna, esto no existe de otra forma”, acotó el titular del partido, quien no deja de cuestionar el acercamiento del radicalismo con el mileísmo.

En tanto, el titular del Pro mendocino, Gabriel Pradines, delfín de De Marchi, cuestionó con firmeza al gobernador por no definir aun el cronograma de votaciones. “No puede haber tanta especulación institucional. No es algo bueno para la provincia esta incertidumbre”, señaló el dirigente, quien viene recibiendo cada vez más apoyo de Mauricio Macri, evidenciando también la marcada diferencia que existe hoy con la vicegobernadora Hebe Casado, alineada al mileismo, quien el año pasado perdió las elecciones del Pro frente a Pradines.

Así, en buena parte de la oposición mendocina, incluso referentes libertarios, consideran que la alianza con Milei sería un error, pero que el gobernador está obligado a cerrar. Aseguran una vez más que “Cornejo es el límite”, y que se puede armar otro frente electoral. “Cornejo no puede ir solo, porque queda expuesto. Puede arriesgarse a perder. Incluso con una alianza no sacaría más del 50%; no es verdad que se quedará con el 70% de Milei. Cornejo está rezando y rogando un acuerdo con Milei”, expresó a este diario una importante fuente opositora. “Hay mucha especulación electoral del oficialismo. Mendoza está sometida a la incertidumbre y sin reglas definidas de cómo se votará este año. Hay mucha indefinición”, completó.

Pablo Mannino Por