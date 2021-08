No tiene herederos y decidió donar un campo al INTA

Sin herederos directos, Félix Silva y su mujer, Fredelinda Nuñez, productores rurales de Corrientes, decidieron donar su campo de cría de 508 hectáreas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), según informó Télam. El establecimiento será destinado a la investigación y experimentación tecnológica.

Con 79 años, Silva es productor ganadero del departamento de General Paz y hace varios años atrás se incorporó junto a otros productores a Cambio Rural y comenzó a tener vínculo con técnicos del instituto. ”Lo dono en agradecimiento a todo el conocimiento que me dio el INTA. Antes de eso, sentía que no tenía posibilidades pero ellos me abrieron los ojos, me incentivaron en todos los aspectos y empecé a crecer, siento mucho agradecimiento al INTA. Empecé a producir más y mejor, eso es indudable”, expresó a la agencia de noticias.

El viernes pasado, el matrimonio firmó ante escribano público los documentos para la donación a la Cooperadora del INTA Corrientes. En este sentido, el ganadero destacó que la donación la hacen “para que se continúe apuntalando a la producción, que se siga acrecentando y aportando conocimientos a los pequeños productores agropecuarios”.

Dijo que la intención es que se empiece a aprovechar el establecimiento “desde ahora, ya” y expresó que al no tener herederos, “lo hablamos con mi señora y decidimos que la donación al INTA sería lo mejor, que sea un centro de capacitación, de experimentación y de demostración tecnológica, que puedan aprovechar todos”.

Por su parte, el ingeniero agrónomo Alejandro Kraemer, coordinador Territorial de Extensión del INTA en Corrientes, calificó el gesto de Silva como “un halago, un reconocimiento de un productor a nuestro trabajo”.

”Y además, es un compromiso muy grande, una gran responsabilidad para el INTA. En momentos en que los ingenieros agrónomos del INTA, empezamos a ir más a los campos para realizar las investigaciones, a mezclarnos más con la gente y escuchar las inquietudes de los productores”, aseguró Kraemer, según precisó Télam.

El productor en el momento de firmar la donación para el INTA télam

Respecto de la donación, dijo que Silva “siempre insistía en que quería donar y me pedía que averigüe cómo tenía que hacer”. Agregó que finalmente “se efectivizó una donación voluntaria con cargo, a la Cooperadora del INTA de las 508 hectáreas”.

Tras la firma de la documentación, el instituto “amplía su capacidad de trabajo y posibilidades en cuanto a líneas de investigación y experimentación tecnológica”. Kraemer remarcó que el campo será “un centro experimental de producción y de generación y difusión de tecnología, además de capacitación para productores de la zona”.

El presidente de la Cooperadora del INTA El Sombrerito, Mario Voss, señaló que “se piensa en la creación de una unidad integrada INTA-Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), entre otras iniciativas”.

LA NACION