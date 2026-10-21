“Octubre tan extraño”: anticipan que la cosecha de trigo será la segunda de mayor importancia de la historia, pero acecha un temor

La cosecha de trigo se ubicará en el segundo registro más importante de los últimos 17 años, según informó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La producción será de 23,8 millones de toneladas, por debajo del récord de 28,5 millones de toneladas del ciclo agrícola pasado, que estuvo marcado por condiciones ambientales espectaculares. La entidad tiene una serie de los últimos 17 años, pero el volumen proyectado es, en los hechos, el segundo nivel más relevante de la historia.

“Con 23,8 millones de toneladas, la primera estimación señala que se obtendría la segunda mayor producción de los últimos 17 años, tras el récord de 28,5 millones de toneladas en el ciclo pasado. También se destaca que el rinde nacional del ciclo 2026/27 es de 35,3 qq/ha, la tercera mejor marca desde el 2010. En las encuestas de las últimas semanas, en las distintas provincias se comenta que hay potencial para mejorar aún, pero también temores por los efectos de este octubre tan extraño sobre el cultivo”, dijo en un reporte firmado por Cristian Russo.

En rigor, la Bolsa rosarina trazó un buen potencial para el cereal, pero hizo diversas consideraciones. Habló de una campaña “atípica”. Dijo: “El trigo arrancó con excelentes reservas al igual que el año pasado, pero con lluvias dentro de las medias históricas para julio y agosto. Aunque con la particularidad de un julio y con buena parte de agosto extremadamente húmedos y mucho más cálidos que lo normal. Ya en ese momento se empezó a destacar que a pesar de la buena condición del trigo, faltaba frío y por sobre todo radiación: el crecimiento estaba estancado. Las enfermedades comenzaron a ganar presencia, sobre todo royas y manchas. Pero luego, septiembre se caracterizó por bajos niveles de humedad y escasas lluvias. Esto frenó el desarrollo de enfermedades, pero la falta de agua comenzó a ser una limitante”.

El rinde se proyecta en 35,3 qq/ha

Después, el informe realizado por Russo amplió respecto de lo sucedido en lo que va del mes: “Octubre de 2026 estuvo marcado por las bajas temperaturas y la falta de lluvias. Sí se destacan las tormentas de la primera semana y sus fuertes acumulados sobre todo en el margen este del país. Pero luego, el patrón fue claro: lluvias aisladas, nubosidad y bajas temperaturas que terminaron desembocando en las heladas agronómicas entre el 18 y 19 de este mes. En principio no se reportan daños de consideración”.

De cara a la cosecha, "las bajas temperaturas prolongan la etapa de llenado y pueden tener un efecto muy positivo sobre el peso del grano" Archivo

El relevamiento indicó, citando a ingenieros agrónomos, que se registra un llenado con condiciones que no se han presentado con anterioridad y no se puede prever sus consecuencias. “Por un lado, las bajas temperaturas prolongan la etapa de llenado y pueden tener un efecto muy positivo sobre el peso del grano, aparte de que están evitando que el cultivo tenga una mayor demanda de agua”, señaló. Agregó: “Para otros, la falta de radiación puede terminar siendo más significativa que la actual falta de agua. Para muchos agrónomos esto puede ser un factor de descuento”.