Oficializaron la emergencia sanitaria por la gripe aviar y el Gobierno descarta problemas para exportar

El Gobierno formalizó en el Boletín Oficial la declaración de la emergencia sanitaria tras la detección del primer caso de gripe aviar en un ave silvestre en el país. Se trata de un virus que, si llega a la producción comercial avícola, puede generar importantes pérdidas. No afecta el consumo humano de la carne o huevo.

“Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP). Emergencia Sanitaria. Se declara el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio de la República Argentina”, dice el artículo 1 de la resolución 147 del Senasa, conocida hoy.

Según lo dispuesto, “se faculta a la Dirección General Técnica y Administrativa del citado Servicio Nacional a adoptar las medidas técnico-administrativas extraordinarias acordes al estado de emergencia declarado en el Artículo 1° de la presente resolución, y se autoriza a contratar locaciones de obra, servicios no personales y/o terceros, comprar equipamiento y efectuar todo gasto necesario para hacer frente a dichas tareas, las que deben realizarse de acuerdo con la evaluación de situación de emergencia existente o que pudiera producirse”.

La Argentina detectó influenza aviar en aves silvestres de la especie huallata o ganso andino a partir de una notificación en la Laguna de Pozuelos, al noroeste de Jujuy, cerca de la frontera con Bolivia, “lo que representa la primera detección en el país de influenza aviar H5″.

El organismo señaló en la resolución que “durante las migraciones de aves silvestres en las épocas de primavera y verano hacia el hemisferio sur, el subtipo H5 del virus de influenza aviar fue reportado en los Estados Unidos Mexicanos, Panamá, Honduras, Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba, Costa Rica, Chile y Uruguay.

Sobre las medidas, el artículo 2 de la resolución consigna que se faculta a la Dirección Nacional de Sanidad Animal del Senasa “a propiciar las normas complementarias que dispongan medidas de control, prevención y vigilancia, adoptando las acciones sanitarias extraordinarias que coadyuven a mantener el estatus sanitario del país respecto de la influenza aviar y al dictado de las medidas pertinentes, de acuerdo con la normativa vigente y con los respectivos manuales operativos, teniendo en cuenta los criterios y lineamientos internacionales en la materia”.

Por su parte, Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, no espera trabas para las exportaciones avícolas. Consultado por Cadena 3 Rosario, indicó: “Entendemos que no, porque los tratados comerciales establecen que si la enfermedad está en las aves silvestres, pero no ingresa en los ciclos productivos, si no ingresa en los establecimientos avícolas, no habría restricciones comerciales”.

En tanto, luego de que el Senasa confirmara la llegada del virus al país, la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia) emitió un comunicado en el que destacaron que en el país se está trabajando “con protocolos internacionales, profesionalismo y compromiso”. No obstante, lamentaron la noticia.

“Es una muy mala noticia, por las consecuencias que puede traer aparejado en términos de mortandad de aves y bajas productivas, pero este es un momento para llevar tranquilidad a los productores y a la población en general, pues al momento se trata de un caso aislado en ave silvestre y estamos con los sistemas activados para mitigar el traslado a transpatios comerciales”, dijo Javier Prida, presidente de Capia.

Por otro lado, destacó que el Senasa está actuando “muy bien, con protocolos internacionales, profesionalismo y compromiso”. En esa línea, manifestó que los productores trabajarán “codo a codo con las autoridades colaborando para redoblar las medidas de prevención y control en todos los establecimientos productivos del país y estamos en comunicación permanente ante la situación”.

