Tregua con Estados Unidos tras una medida que afectaba a un producto donde la Argentina es líder

Previo a la reunión que mantuvo la Cámara de Empresarios de Bodegas en las dependencias del Ministerio de Economía para exigir una quita de retenciones y la salida de Precios Justos, ayer el Gobierno anunció la firma de un acuerdo con Estados Unidos para dar seguridad a las exportaciones argentinas de mosto concentrado (jugo de uva concentrado).

En noviembre del año pasado, el Gobierno de Joe Biden aplicó penalizaciones a la industria nacional de jugo concentrado de uva a partir de la acusación de una empresa norteamericana. Frente a la denuncia por supuesto “dumping y subsidio”, Estados Unidos decidió de forma preliminar subir los aranceles y que las empresas argentinas pasaran de pagar un 8% para ingresar al mercado a desde un 12 hasta un 30%.

Luego de una serie de negociaciones que contaron con el apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Cancillería comunicó: “[Se] suspenden las investigaciones en materia de derechos compensatorios por las supuestas subvenciones que pesaban sobre nuestras exportaciones de jugo de uva concentrado (JUC), que limitaban el acceso al mercado americano”.

Así, tras la firma del acuerdo, la Argentina y los Estados Unidos fijaron una cuota exportable al mercado estadounidense que ronda en las 40.000 toneladas anuales, siendo un volumen que se encuentra entre los promedios de exportaciones a este destino.

En un comunicado emitido por la Cámara de Fabricantes y Exportadores de Mosto de Uva (Cafem), se informó que en el caso “subsidios” fue suscripto por el Gobierno argentino a través del Ministerio de Relaciones Exteriores mientras que el de “dumping” fue por los exportadores más importantes del sector. No obstante, desde la cámara aseguran que aún se deben perfeccionar consensos adicionales sobre aspectos relevantes, y que en los próximos 30 días se determinará un acuerdo de suspensión definitivo.

El jugo de uva tiene múltiples usos y destinos de exportación Gentileza

“Entiendo el optimismo del Gobierno y lo celebratorio por el acuerdo pero solo se han logrado siete acuerdos definitivos de los 600 que se presentaron al Departamento de Comercio de Estados Unidos. Todavía nos faltan negociar cuestiones importantes que son confidenciales”, afirmó el presidente de la Cafem, Fernando Morales, a LA NACION.

A su vez, aseguró que el Departamento de Comercio de Estados Unidos dejó en claro que en caso de consensuar un acuerdo definitivo con la Argentina se aplicará tanto para el caso de “subsidios” como de “dumping”.

Situación

Fuentes oficiales de la Secretaría de Agricultura aseguraron a LA NACION que en caso de concretarse un acuerdo definitivo con los Estados Unidos los aranceles impuestos para ingresar al mercado estadounidense volverían al valor anterior de 8% o 4,4 centavos de dólar por litro.

En el sector empresarial destacan que existieron muchas idas y vueltas en las negociaciones, y que se presentaron contraargumentaciones que demostraban que los subsidios no son tales y que el dumping no existió. “El término es un acuerdo de suspensión, no de finalización; los efectos quedarían congelados para que la controversia tenga un menor impacto”, comentó Morales.

Entre las principales dos empresas investigadas por el Gobierno estadounidense se encontraban Fecovita y Cepas Argentinas. A pesar de las defensas y argumentaciones que se presentaron a las autoridades estadounidenses, se le aplicaron mayores aranceles: del 30,3% para la primera y 12,2% la segunda.

“La principal gestión fue lograr sentar en la misma mesa de negociación al sector privado y al sector público. Se convocó a la Cafem y a quienes no son miembros para tener una puesta común en la negociación con Estados Unidos junto con Cancillería con el objetivo de lograr un sexto acuerdo con el principal mercado de mosto argentino”, aseguró el presidente del INV, Martín Hinojosa.

El año pasado, según los datos provisorios del INV las exportaciones anuales de mosto concentrado fueron de 78.410 toneladas, lo que significó una variación negativa del 22,6% con respecto al 2021 cuando se vendieron al exterior 101.342 toneladas. La Argentina ha venido siendo líder en volumen vendido al mundo.

En diciembre último, luego de que entraran en rigor las penalizaciones estadounidenses, según datos provisorios del INV, las ventas al exterior de mosto concentrado sufrieron una variación interanual negativa del 40,3%: solo se exportaron 4799 toneladas mientras que en 2021 la cifra había alcanzado las 8037 toneladas.

El aumento arancelario de los Estados Unidos no fue el único factor que afectó a las exportaciones de jugo concentrado, ya que también depende de los volúmenes de cosechas disponibles. “En la cosecha anterior, como la que ya está rodando, se proyectaron números bajos con respecto a los promedios argentinos. También la relación de tipo de cambio contra inflación de costos fue desfavorable y quitó competitividad a las ventas en el exterior”, concluyó Morales.