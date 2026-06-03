“Ola de ventas”: la soja en el mercado internacional cayó por cuarta jornada consecutiva en medio de una duda sobre China

La soja en la Bolsa de Chicago cayó hoy por cuarta jornada consecutiva en medio de un clima favorable para el cierre de la siembra 2026/2027 en los Estados Unidos y la ausencia de compras del grano en ese mercado por parte de China. La posición julio en ese mercado bajó US$3,77 por tonelada, a US$424,02.

Diversos reportes analizaron lo ocurrido hoy con el grano. “La soja completó la cuarta jornada negativa consecutiva para sus precios en Chicago. En medio de una ola de ventas general de los fondos de inversión en el mercado de materias primas agrícolas, buena parte de la presión bajista derivó del clima, que hoy se presentó con lluvias concentradas sobre las Grandes Planicies, desde donde irían avanzando con el correr de la semana hacia el resto del cinturón sojero/maicero estadounidense, donde se está cerrando la siembra 2026/2027″, dijo un informe de la corredora Granar.

Agregó: “Aunque resulte recurrente el tema, la falta de novedades en torno de los anuncios de nuevas compras chinas de productos agrícolas de Estados Unidos continúa influyendo en el ánimo de los inversores, que un par de semanas atrás reaccionaron con un abundante caudal de compra de contratos, con su consecuente efecto alcista para los precios, al anuncio de la Casa Blanca sobre la inversión de, al menos, 17.000 millones de dólares anuales de China en el segmento 2026/2028, excluyendo de ese monto los compromisos anteriormente asumidos en cuanto a la compra de soja”.

La Casa Blanca habló en su momento de compras por US$17.000 millones al año de productos agrícolas por parte de China Jacquelyn Martin - AP

En este marco, Paulina Lescano, analista del mercado de granos, señaló: “Venimos de un escenario en donde la producción de soja global sigue siendo muy buena, con incrementos en la estimación de la Argentina, con buen arranque en los Estados Unidos, y aumento de área que ya estaba tomado por el mercado, pero ya sobre el tramo final de la siembra sin mayores complicaciones por ahora y con pronósticos de lluvias en los próximos días. Todo esto en contexto de demanda de China que sigue sin aparecer fuerte en Estados Unidos, haciendo que las exportaciones de soja de ese país sigan estando por debajo de ciclos anteriores. El factor que le pone más presión a los precios en Chicago, además, es la posición de los fondos especulativos, que a pesar de venir bajando en las últimas semanas sigue siendo récord en todo el complejo soja”.

Para Eugenio Irazuegui, de la firma Zeni, un horizonte climático más favorable para las próximas dos semanas en el Medio–Oeste estadounidense “asegura una oferta hídrica adecuada para las primeras fases fenológicas del cultivo”.

“Este panorama fomentó una cancelación de posiciones compradas de parte de los fondos especulativos, que asimilan una reducción en la prima de riesgo en la campaña norteamericana 26/27. En segundo lugar, todavía no se han concretado compras relevantes desde China en cargamentos de procedencia estadounidense, tras el entendimiento comercial acordado entre ambas naciones”, explicó.

Los precios de la soja cayeron por cuarta jornada consecutiva Archivo - AFP

Irazuegui también se refirió al desempeño del maíz, que en el caso de la posición julio retrocedió US$3,55 por tonelada, a 169,87 dólares por tonelada. “El combo conformado por rápida siembra estadounidense, la proporción de lotes que están emergiendo, las reservas hídricas y la previsión meteorológica para las dos semanas siguientes bastó para promover una conducta vendedora”, expresó. Y añadió: “Con los elementos que hay en juego, resulta totalmente factible la previsión de cosecha contemplada por el USDA [Departamento de Agricultura de los Estados Unidos] según su primera proyección. Con 406,29 millones de toneladas se lograría la segunda mejor cosecha de la historia norteamericana, después del récord alcanzado en la campaña precedente. Por otra parte, la aparición de una compra de dos cargamentos desde Corea del Sur amortiguó la presión de la jornada”.