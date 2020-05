Otra mala noticia para el biodiésel: se paralizaron las exportaciones a Europa

La industria enfrenta un difícil panorama por el cierre del merado en Estados Unidos y el freno de las ventas a Europa

Las exportaciones argentinas de biodiésel a Europa están paralizadas desde el mes pasado, situación que agrava la crisis en la industria del sector, que ayer recibió la noticia, además, de que Estados Unidos no modificará aranceles antidumping y antisubsidios contra el producto argentino, que seguirá sin ingresar en ese mercado . A Europa no se vende por una cuestión de mercado derivada de la crisis por la pandemia del coronavirus .

El año pasado, la Argentina vendió a Europa biodiésel por 1,029 millones de toneladas a un valor de US$750 millones. Desde principios de 2019 la Argentina tiene un acuerdo de volumen con ese bloque para colocar allí 1,2 millones de toneladas. Además de ese cupo, hay un pacto para no vender por debajo de un determinado precio -su nivel es confidencial, dicen en la industria-, valor que se renueva cada tres meses en función de los precios del biodiésel.

Ese acuerdo se dio luego de amenazas en ese bloque para volver a poner sanciones contra el producto argentino. En 2013 Europa acusó a la Argentina por supuesto dumping con el producto. Luego, el bloque europeo perdió un panel en la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra el país. Europa se reabrió en 2018 y adquirió 1,3 millones de toneladas por casi US$900 millones.

En 2019 vino el acuerdo por volumen y precios. El año pasado se vendió a Europa por los US$750 millones mencionados. Este año, la irrupción del coronavirus con las consiguientes cuarentenas desplomó el consumo de combustibles y, por ende, el de biodiésel que se usa para mezclar el gasoil.

No solo se generó un problema por ese lado, sino también porque el precio del acuerdo al que se comprometió la Argentina quedó por encima del valor del mercado, que hoy está a menos de US$500 la tonelada. "Como no podemos vender por debajo del precio del acuerdo, no se pueden hacer las ventas", dijo un exportador.

Ante una consulta de LA NACION, Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), confirmó: "En estos momentos no se están haciendo embarques. La expectativa es que se normalice en el segundo semestre". Agregó que el freno en las ventas al bloque europeo viene desde abril pasado.

Entre enero y mayo de 2019 las ventas a Europa se ubicaron en 369.000 toneladas. Este año lo ya exportado totaliza 269.000 toneladas, una merma del 27% versus igual período de 2019.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), proyectó que a causa de la paralización de las ventas a Europa este año las exportaciones a ese destino serán "menores" a las registradas el año pasado.

Idígoras alertó que el biodiésel atraviesa un complejo panorama porque hay países "desarmando" este negocio y, además, hay cierres de mercado.

Ayer, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ratificó sanciones contra el producto argentino vigentes desde 2018 de manera efectiva. Esas sanciones son derechos antidumping y antisubsidios que sumados rondan casi el 150%. Las autoridades dieron marcha atrás una baja preliminar el año pasado en derechos antisubsidios y desoyeron un reclamo judicial favorable a la Argentina. El país sigue así sin poder recuperar un mercado que representó 1200 millones de dólares en exportaciones.