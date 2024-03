Escuchar

En el sector agropecuario apoyaron la convocatoria del presidente Javier Milei a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires al Pacto de Mayo que contiene 10 puntos para un acuerdo el 25 de mayo próximo. Si bien hubo muestras de respaldo, también las hubo respecto de que la convocatoria tendría que ir más allá de la política e incluir medidas concretas para la producción.

El llamado de Milei, realizado en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, contiene puntos de interés para la actividad, entre otros la “inviolabilidad de la propiedad privada”, “una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio” y “la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global”.

Se trata de puntos por los cuales en el sector se ha venido insistiendo en los últimos años. La reducción de la presión impositiva es un reclamo que, por ejemplo, desde el campo han cristalizado por el lado de las retenciones pero, también, por otros tributos como ingresos brutos y el inmobiliario rural en las provincias.

Para Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la sociedad “tiene la oportunidad de generar un nuevo acuerdo para todos los argentinos”.

“Hemos escuchado al presidente Javier Milei y creemos que todos los argentinos tenemos una nueva oportunidad. El llamado al diálogo a través del Pacto de Mayo y la definición de los 10 puntos establecidos son la base que todos debemos apoyar”, expresó el presidente de la Rural.

Pino dijo que, en este contexto, el mismo Congreso puede generar medidas que tengan un impacto para el sector. “Estamos convencidos, también, de que este Congreso puede generar un rumbo bien definido a través del debate de leyes que han quedado en la agenda parlamentaria del sector: ley de semillas, de carnes, de biocombustibles, entre otras. Los productores estamos para aportar al debate”, expresó.

En rigor, en el caso de semillas la Argentina tiene en vigencia una ley de 1973 que no se actualizó a los cambios con la biotecnología agrícola e incluso a la expansión de un cultivo como la soja. La industria semillera, por caso, viene reclamando un nuevo marco de protección de la propiedad intelectual. Milei había incluido en la fallida ley ómnibus la adhesión a UPOV 91, un convenio internacional por semillas que, no obstante, generó resistencias en el mismo sector rural que, no obstante, considera debe haber una modernización de la vieja ley.

Por el lado de la carne, la ley impulsaba una modernización para que haya un único estándar sanitario en el país según lo que disponga el Senasa como órgano rector. En biocombustibles, en tanto, se buscaba una desregulación de los cupos y precios para la actividad, entre otras acciones.

En un mensaje que difundió, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), indicó que el mensaje de Milei “fue contundente, claro y preciso en el camino a transitar para salir de esta profunda crisis económica y social”.

La entidad agregó: “Alentamos a los gobernadores a sumarse al Pacto de Mayo que debe sentar las bases del desarrollo sostenible que necesita nuestra país con un comercio exterior con valor agregado que sea la clave del crecimiento”.

Desde Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, presidente de la entidad, dijo sobre el discurso que hubiera sido “deseable” que incluyera medidas para la producción.

“Nuevamente detalló las características de la crisis que atraviesa el país, hizo foco en los hechos de corrupción y en los problemas de la política; sin dudas son cuestiones importantes, aunque quizá hubiera sido deseable que precisara también qué medidas se tomarán para potenciar y fortalecer a las fuerzas productivas”, expresó el presidente de FAA.

Uno de los puntos de la convocatoria es hacer una reforma tributaria

Para Achetoni, es “interesante” el llamado al Pacto de Mayo. Pero agregó que “no se entiende que se convoque a construir consenso con la agenda y los temas definidos porque parece que eso es más un pedido de apoyo que un llamado a consensuar o construir en conjunto”. Según el presidente de FAA, además de la política, para el pacto “se necesitaría un llamado amplio que incluya a la sociedad civil y las fuerzas productivas, que son quienes pondrán la fuerza y el trabajo para salir adelante”.

En opinión de Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el mensaje del presidente “tiene como positivo el llamado al diálogo y al consenso para establecer 10 puntos con todas las fuerzas políticas y encontrar ese objetivo de sacar el país adelante del empantanamiento actual y poder salir de esta situación unificando criterios indispensables para lograr ese objetivo”.

También se refirió al discurso y a la convocatoria al Pacto de Mayo Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Para Salaverri, fue “muy importante” que el jefe de Estado describiera la situación en que dejó el país el gobierno anterior. Dijo que lo que se está viviendo es “producto de la mala praxis de todo está política de los últimos 20 años”.

Para el dirigente rural, el centro del discurso fueron los 10 puntos que el presidente colocó para la convocatoria “casi de carácter fundacional” del país. Dijo que estos son “muy interesantes para su tratamiento y podrían significar un acuerdo” para “una Argentina mucho más sostenible”.

“Esperemos que está antesala hasta el 25 de mayo siga y permita acordar esa cantidad de elementos para que la mayor cantidad posible del arco político firme este pacto y los puntos que ahí están detallados puedan hacerse realidad”, opinó.

En la red social X Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, señaló: “Siempre un pacto social es importante para el crecimiento del país. Es una instancia para apostar a la producción y al empleo, los argentinos podemos entre todos”.

Finalmente, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que dijo que adhiere y apoya la convocatoria de Milei al Pacto de Mayo, afirmó: “Instamos a las fuerzas políticas, gobiernos provinciales, legisladores y entidades gremiales empresariales y de trabajadores a trabajar para lograr que “el Mayo Cordobés” sea el punto de partida de una nueva Argentina que atraiga inversiones, genere empleo de calidad y pueda salir al mundo con productos con agregado de valor”.

