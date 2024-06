“Palermitana”: un usuario registró lo que es una carneada argentina y generó un debate en las redes

Escuchar

Hay tradiciones argentinas que se remontan a la época de los gauchos, los hábiles jinetes y trabajadores rurales que se convirtieron en símbolos de la cultura argentina. Dentro de estos usos y costumbres también está la “carneada”, un evento social que une a las familias, amigos y vecinos en torno a valores compartidos y el folklore cultural del campo. Si bien surgió como tal, un influencer recordó en las redes sociales uno de los motivos que originó este hecho.

“Me invitaron a una carneada, una hermosa tradición argentina. Fue sin dudas una de las mejores experiencias de mi vida. Si te llegan a invitar a alguna ni lo dudes”, escribió en la red social X, Leno [@burgerfcts]. A través de un video que difundió en X habló de la tradición de la gente del campo y contó que por la falta de congeladores entonces surgió la faena de los animales dentro de un núcleo familiar.

La publicación se hizo viral y cosechó decenas de comentarios de quienes estaban a favor y en contra de la movida campera. Leno relató con voz en off en el video que el evento social se trata de un momento convertido en una fiesta. “Es una tradición que se transmite entre generaciones. Un poco es fiesta, un poco es ritual y mucha carne”, dijo.

La invitación le llegó desde General Las Heras, provincia de Buenos Aires. “Es increíble la poca bola que se le da a nuestras tradiciones. Sabemos más de qué se come en el día de Acción de Gracias que lo que pasa a 300 km de la ciudad de Buenos Aires. Históricamente en los campos no hay electricidad y mucho menos heladeras para meter un novillo, por esto, nacen las carneadas. Cuando se mataba un animal había que aprovecharlo, por eso se invitaban a familiares y amigos, no solo para que coman, sino para que ayude. Al animal se lo respeta, aprovechándolo todo. Cuero, carne, grasa, huesos y achuras. Una parte se hace asa a la brasa, mientras que con el resto se hacen chorizo, morcillas, salames...”, describió.

Luego de agradecer a quienes estuvieron detrás de toda la faena del animal agregó: “El festejo dura todo un fin de semana, por eso se hace en invierno para que aguante. Mientras se corta la carne y se arman los embutidos, se van picando algunas cositas que van saliendo, se chupa un montonazo, y también hay un poco de música. Todo termina en un asadazo: full chacinados y embutidos, y realmente fue una de las mejores experiencias de mi vida”, afirmó.

El joven sostuvo que son “100 personas que se juntan para comerse un bicho, 100 personas que caen con su botellita para chupar y que dan una mano, que van a disfrutar de la mejor carne del mundo. Un evento que reúne lo mejor de la argentinidad”.

Además, destacó la “forma de comer” el novillo completo y no quedarse solo con el bife. “Si tenés la oportunidad de que te inviten a una carneada, por favor, te pido, no te la pierdas. Es un eventazo”, cerró.

El video despertó la polémica en las redes sociales por la escenografía en el que fue armado. Los usuarios compararon la movida con una “carneada” de otro nivel, por el lugar donde se realizó el desposte del animal. “Muy palermitano todo. Le deben poner rúcula al choripán”, “Desconocida por muchos porteños”, “Ellos piensan que todo nace del supermercado”, “Muy cheta esa carneada, igual si me gustaría ir”, “Pufff, si habré participado con mi familia”, escribieron varios usuarios. Hubo otros que mostraron a través de videos la “verdadera carneada”, sin tanta puesta en escena y decoración, más allá de la camaradería entre los involucrados.

Un usuario de las redes sociales contó que fue a una carneada en General Las Heras, provincia de Buenos Aires, y generó revuelo

En el Senasa recordaron que, en estos casos, se debe tener en cuenta que la vaca que se vaya a faenar esté sana. Es decir, que el animal haya sido vacunado y tenga trazabilidad necesaria para el consumo. No obstante, recordaron que el control en estos casos debería ser aportado por los municipios: bromatología, siempre y cuando se trate de un negocio, con venta de entradas. No sería el caso si se trata de una juntada de amigos o familias que se encuentran para comer durante un fin de semana.

LA NACION