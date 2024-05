Para los dirigentes de Federación Agraria se “pierde un eslabón fundamental” que siempre trabajó por la unión de la entidad

Escuchar

“Sencillez, honradez y paciencia”. Sin poder contener la emoción, Marcelo Banchi, vicepresidente segundo de la Federación Agraria Argentina (FAA), expresó esas tres cualidades que consideró como las que mejor describían a Carlos Achetoni, el presidente de la entidad que murió esta madrugada en un trágico accidente. Bianchi y otros dirigentes federados destacaron el trabajo que hizo Achetoni durante estos años.

Hoy, la organización está inmersa en una conmoción por la inesperada partida de quien los presidió durante los últimos seis años. Esta madrugada, el dirigente rural mendocino sufrió un accidente automovilístico en el kilómetro 305 de la ruta 188, entre las localidades bonaerenses de Ameghino y Coronel Granada. Se dirigía desde Rosario hasta Bowen, en General Alvear, Mendoza, donde residía. “Te vamos a extrañar, Carlos”, fue una de las expresiones que hicieron en la FAA tras conocerse la trágica noticia, que lo despidió describiéndolo como un “hombre íntegro, honesto, entrañable y un incansable dirigente”.

La FAA lo despidió con un cálido mensaje que tituló “Hasta siempre querido Carlos”, y expresó: “Tu calidez humana nos deja una huella imborrable en todos nosotros. Tu legado, como persona y dirigente federado, perdurará en nuestros corazones para siempre. Hoy, con tristeza, todos quienes formamos tu querida Federación Agraria Argentina, nos abrazamos para despedirte”.

El día en que Achetoni ganó la presidencia; a su izquierda, Marcelo Banchi, vicepresidente segundo, y a la derecha, Elvio Guía, vicepresidente primero FAA

Desde hace más de 15 años, el dirigente, como productor frutícola y vitivinícola arraigado en la tercera generación de su familia en la localidad mendocina de Bowen, formaba parte de la FAA. Su trayectoria comenzó en las bases de la filial local, para luego saltar a nivel nacional, donde ocupó el cargo de director suplente entre 2011 y 2015. Posteriormente, asumió como secretario de Finanzas desde 2015 hasta 2018, año en el que asumió la presidencia en lugar de Omar Príncipe, quien ocupaba dicho cargo desde finales de 2014. Su elección como presidente se dio tras el respaldo del 88% de los delegados de la entidad en el Congreso anual celebrado en Rosario. Luego logró renovar su cargo en las elecciones de 2019 y 2022.

Por estatuto, el reemplazante de Achetoni en la FAA es el vicepresidente primero, cargo que ejerce Elvio Guía, productor de Entre Ríos, lo que deberá ser ratificado por el Consejo de la entidad. Las próximas elecciones estaban programadas para septiembre.

“Se pierde un eslabón fundamental, no solo en la Federación Agraria sino también en la dirigencia en general. Carlos era una persona que siempre te atendía y estaba a disposición de todos, no hacía diferencia con nadie”, dijo Banchi y agregó: “Como dirigente no siempre se puede dar una respuesta a los problemas del sector, pero más allá de eso, él siempre escuchaba a los demás e intentaba hacer todo lo posible para dar una respuesta”.

El vicepresidente segundo de la FAA destacó que fue uno de los que siempre estuvo muy comprometido con la defensa de los derechos de los pequeños y medianos productores rurales y de las economías regionales. Vale recordar que el dirigente fue el primer presidente de FAA proveniente de una economía regional. Asimismo, según manifestó, llegó a la presidencia con un proyecto que describió como “noble, que no tenía grandes ambiciones pero era un proyecto viable”. Reflexionó: “Eso es lo que él deja como mensaje, seguir insistiendo y escuchando a la gente y por supuesto gestionando”.

Detalló que Achetoni estaba muy enfocado en trabajar para lograr que haya una reducción de retenciones y abordando las dificultades que enfrenta el sector debido a la alta presión impositiva. Asimismo, mantenía reuniones con todos los actores de la cadena y con el gobierno nacional para mejorar la situación del sector.

Marisa Boschetti, referente nacional en lechería, quien fue muy cercana al dirigente, cuenta que fue él quien le devolvió las ganas de estar en la actividad gremial de la entidad y quien le dio un lugar en la conducción. “No lo terminamos de creer”, dice sobre el impacto y conmoción que generó en la entidad la noticia.

Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA) FAA

“Carlos se desvivió para que esta conducción fuera un grupo unido, que trabajaran todos juntos. Siempre soñó eso, la unión dentro de la Federación Agraria”, destacó.

“Nosotros lo acompañábamos, pero él era el que siempre ponía el empuje y el empeño. Si había alguna diferencia entre nosotros, trataba que se arreglara y que siguiéramos como un grupo unido, porque siempre decía que si rompíamos esa unión se debilitaba la entidad. Él siempre trató de que la entidad estuviera fuerte y unida”, recordó.

Al igual que Banchi, resaltó que el dirigente hasta último momento trabajó y luchó para defender a los pequeños y medianos productores, los de las economías regionales. “Me quedo con la honestidad, el compromiso, el esfuerzo y el empuje que le puso a la Federación Agraria para que en los momentos más difíciles salgamos adelante”, dijo.