“Partida al medio”: portazos y fuerte tensión interna en una entidad del campo

Desde hace semanas un escándalo sacude a la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), entidad con base en Córdoba adherida a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Mantiene diferencias con rurales del norte cordobés que decidieron desvincularse de la institución. Hasta ahora se desligaron a través de una nota formal la Sociedad Rural del Oeste de Córdoba, en Villa Dolores, y la Sociedad Rural de Jesús María.

En este contexto, según trascendió la Sociedad Rural de Cruz del Eje sacó a todos sus delegados “en disidencia” a la espera de una asamblea en los próximos días para oficializar el retiro una vez que tengan la comisión directiva definida. Además, el 19 del actual la Sociedad Rural de Deán Funes tendrá una asamblea y dará a conocer los pasos a seguir. Los motivos de los portazos estarían fundados en un “descontento importante con la gremial Cartez”.

Eduardo Riera, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, señaló que todas las rurales tienen diferentes argumentos que van conforme a los problemas puntuales que padecen en cada región. “La gente que está desde hace tiempo en Cartez es más del sur que del Norte, lo que hace que las problemáticas del noroeste no estén bien atendidas, sobre todo con el ordenamiento territorial, y que no dejan trabajar nada y el tema de la pobreza es tremenda en esta zona. Se han hecho todos los intentos por todos lados y está pasando a ser una cuestión de confianza”, señaló. Por eso, las rurales de esa región comenzaron a cuestionar el desempeño de Cartez.

“Con esto quedaría Córdoba partida al medio”, completó. La salida de las entidades es muy reciente. Estas entidades ruralistas en cuestión representan cinco millones de hectáreas en cinco departamentos que, dicen, no han sido bien atendidas. “Fue un desgaste en el tiempo. Tenemos muchos problemas que no están siendo atendidos, y nosotros tenemos que encontrar la manera de darles soluciones a los productores en general. No hay nada personal detrás, necesitamos soluciones para nuestra zona”, puntualizó.

A la contienda también se sumó Acipro [Asociación Civil de Productores de Río Primero] y la Sociedad Rural de Arroyito. Estas entidades no tenían representación en Cartez. La nueva alianza podría permitir un “bloque de trabajo” del norte y el oeste de Córdoba.

“Estamos buscando otra vuelta de rosca, juntándonos entre más rurales para ver la fórmula de trabajo”, precisó el ruralista. La idea es que se resuelvan aquellos problemas puntuales como la conectividad, trabajar en la infraestructura y que los temas como la sequía o la chicharrita se atiendan. “Nuestros productores hace tres o cuatro años que no embocan una”, se lamentó. Aclaró que las motivaciones de abandonar Cartez no tienen un tinte político: “No hay nada de eso. Nada más lejos. No nos interesan que tomen todo desde la política”, precisó.

En los próximos días, según dijeron, se van a reunir con delegados y directores de la Sociedad Rural Argentina para ver si logran diagramar algo a través de la entidad para conseguir la representación provincial y nacional.

Respuesta

Desde Cartez señalaron que las entidades salientes siempre plantearon diferencias. “En el caso de Jesús María, los dirigentes actuales son muy poco abiertos a las decisiones consensuadas. Pretenden tener una lógica de protagonismo que no suma, porque siempre fueron con posiciones rupturistas; tienen una concepción de que son más importantes que la entidad. Las posiciones consensuadas con 23 asociaciones rurales que hacen una confederación siempre estuvieron puestas en tela de juicio por eso. Ellos no manifestaron nunca esta disidencia en el seno de la Confederación y de los consejos; sí operaron por detrás, por afuera. De hecho la decisión de la renuncia fue por una nota que todavía está en suspenso porque nosotros habíamos pedido refrendar [la salida] por estatuto; para abandonar la Confederación primero tienen que mostrarnos el acta de asamblea convocada por los socios. Hay socios que ya se han comunicado con Cartez porque no están de acuerdo y quieren generar una asamblea”, dijo Javier Rotondo, delegado de Cartez en CRA y vicepresidente segundo de esta entidad.

Apuntó que la Sociedad Rural de Cruz de Eje y Deán Funes decidieron no retirarse de Cartez; no obstante, aún se esperan las asambleas. “Muchas veces los egos van más allá de las estructuras. No van a lograr más que el ruido que pretenden hacer y lo único que hacen es dañar. Con su intransigencia, ¿qué lograron ellos en estos años? El problema no es no sentirse representados, es no hacer lo que ellos creen que está bien”, planteó.