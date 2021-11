Pasó de consagrarse en el polo a crear una startup revolucionaria para el agro con tokens

El año pasado, con la cuarentena, Eduardo Novillo Astrada, ganador de la Triple Corona de polo con La Aguada en 2003 (junto con sus hermanos, Javier, Miguel e Ignacio), remodeló su casa de campo. Le faltaba poco para terminar con la presidencia de la Asociación Argentina de Polo y proyectaba instalarse para vivir gran parte del año en las afueras de la ciudad. “Con mi vida organizada y retirándome, voy a pasar la mayoría del tiempo acá”, pensó.

Contrario a todo lo que imaginó, el polista pasa sus días en una oficina. En este tiempo ideó y fundó juntó a Ariel Scaliter, director del Programa Ejecutivo en Criptomonedas, Blockchain y contratos inteligentes de la Universidad CEMA, Agrotoken, una plataforma global de tokenización de commodities agrícolas en la que se desempeña como CEO.

En la empresa convierten productos reales en activos digitales a través de la tokenización y, de esta manera, gestan una stablecoin, es decir, un criptoactivo estable con paridad en granos. Estos son la Criptosoja (SOYA) y el Criptomaíz (CORA) que están colaterizadas en soja y maíz, respectivamente.

“Siempre me gustó hacer cosas diferentes, pero nunca imaginé que iba a terminar haciendo una startup de tecnología. Menos todavía que iba a ser la primera plataforma de tokenización de commodities del mundo”, contó a LA NACION.

Eduardo Novillo Astrada Archivo

Inquieto y curioso, siempre en busca de nuevos desafíos, tuvo su primer cambio de vida al convertirse en presidente de la Asociación Argentina de Polo en 2017. Cargo que desempeñó hasta mayo de esta temporada. “Es algo que nunca imaginé. Ahí se me abrió un mundo nuevo”, indicó.

Asumió la presidencia y, un año después, a los 45 años, un desgarro en el psoas, uno de los músculos de la cadera, le impidió estrenar la doble función y lo marginó de los Abiertos de San Jorge, Tortugas y Hurlingham.

Así puso punto definitivo a una trayectoria que comenzó en 1996. Que le trajo éxitos como la Triple Corona de 2003. Ese año ganó por única vez el Abierto de Palermo, campeonato en el que anotó 126 goles en 21 participaciones. Dos veces obtuvo el de Hurlingham (la segunda, en 2008) y lo mismo el de Tortugas (2004), y alcanzó los 9 goles de handicap, que mantuvo por 15 años (2001-2016).

De esta manera dejó su vida nómade. Hasta ese momento había pasado gran parte de su vida viviendo siete meses en el exterior para competir. Lo hizo con éxito. En Estados Unidos alcanzó los 10 tantos. Ganó el Abierto Británico en 2002 y 2006, el de EE.UU. en 2006 y la Copa de Oro española en 2006 y 2011, entre sus principales logros.

Ya en la Argentina empezó a conocer gente nueva. Uno de ellos fue su actual socio, Scaliter. “Cuando me explicó lo que era Blockchain me quedé fascinado. No creo que haya ninguna empresa dentro de cinco años no lo tenga“, indicó. Fue así que crearon la startup.

Novillo Astrada está enfocado en la parte comercial y de campo, mientras que su socio es el que aporta y sabe de tecnología. Si bien mantiene sus negocios con el polo, se dedica full time a la startup. Hoy cerca de 40 personas que integran la empresa. “Todos los días aprendo algo nuevo. Me tiene fascinado”, expresó. La empresa viene creciendo “muy rápido”.

A fin de octubre pasado, la empresa informó que Adecoagro, GDM y Molinos Agro efectuaron las primeras transacciones de semillas y de reconocimiento de regalías con SOYA. En noviembre realizaron la primera transacción intercambiando un vehículo por los tokens agrícolas y hace dos semanas, tras firmar un acuerdo con el Grupo Matba Rofex, lanzaron el índice de precio Agrotoken.

Se trata de los primeros indicadores de referencia del precio de los tokens de commodities y su diseño refleja en tiempo real el precio para los granos en Rosario. “Ahora se puede ver el valor al instante y online al igual que se puede hacer con el bitcoins, el dólar blue o de MEP. Fue un gran logro, después de muchos meses de trabajo”, afirmó. El próximo paso es desembarcar en Brasil el mes que viene y empezar a operar en febrero.