Pedro, un agricultor de 50 años que maneja 600 hectáreas: “Muevo 400.000 euros al mes”

Pedro Fernández Martínez comenzó con una explotación de 90 hectáreas que había trabajado su padre y, tres décadas después, cultiva unas 600 hectáreas y presta servicios agrícolas en otras 1400. Sin embargo, para este agricultor español, de 50 años, el crecimiento de la superficie y del volumen de operaciones no se tradujo en una mejora equivalente de los beneficios. Su negocio combina la producción, la venta de insumos, el trabajo para terceros y la comercialización de cosechas. “Se puede vivir de mi negocio porque hago todo el ciclo”, explicó en una entrevista con el periodista Alvar Salvador, de EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nacido en Urones de Castroponce, una localidad de la provincia de Valladolid donde continúa viviendo y trabajando, Fernández Martínez describió las dificultades para sostener la rentabilidad frente al aumento de los costos. “Yo junto mucho. Muevo 400.000 euros al mes con márgenes reducidos”, señaló al medio español. La cifra corresponde al movimiento de su actividad y no a sus ganancias.

Su vínculo con el campo comenzó antes de cumplir los 18 años, cuando empezó a ayudar a su padre en una explotación de la que no era propietario. Hace alrededor de 30 años, después de terminar sus estudios y de que su padre se jubilara, tuvo la posibilidad de continuar con esas tierras bajo un régimen de aparcería.

“Sigo labrando esas 90 hectáreas. Con el paso de los años, y en la actualidad, labro unas 600 hectáreas”, contó. A medida que amplió la actividad, también invirtió en maquinaria para prestar servicios a otros agricultores.

Fernandez Martínez produce principalmente cebada, trigo y girasol

La mayor parte de la superficie que cultiva se encuentra en su localidad y el resto está distribuido en un radio de unos 20 kilómetros. Produce principalmente cebada, trigo y girasol, además de leguminosas, como guisantes y garbanzos para consumo. Con los trabajos que realiza para terceros calcula que puede alcanzar unas 2000 hectáreas al año.

El esquema de su empresa abarca varias etapas: vende las semillas, siembra las parcelas de sus clientes, cosecha y compra la producción. Después reúne esa mercadería con la de su propia explotación para comercializarla a fábricas o distribuidores. Según explicó, la concentración de volumen y calidad le permite negociar precios y acceder a compradores a los que le resultaría difícil llegar como productor individual.

“Compro el producto que siembro en tierras de otros agricultores. Unifico todo. Después voy a la fábrica y vendo ese producto. Todo para que, al profesional del campo que contrata mis servicios, le salga más rentable hacerlo así que por sí mismo”, detalló en la entrevista.

Pedro Fernández Martínez comenzó con una explotación de 90 hectáreas que había trabajado su padre Gentileza El Español de Castilla y León

Entre maquinaria y otros equipos, Fernández Martínez calcula una inversión de unos dos millones de euros. Aunque construyó su negocio sin ser propietario de las tierras, considera que los precios actuales harían mucho más difícil repetir ese recorrido. “Vería inviable hacerlo ahora porque un tractor ya no vale 60.000 euros sino 400.000”, afirmó.

Para describir cómo cambió la ecuación económica, comparó la explotación con la que comenzó con la superficie que trabaja actualmente. “Antes, con una explotación de 90 hectáreas, se vivía. Ahora con 600 se saca el mismo beneficio que hace años”, sostuvo.

Durante la cosecha utiliza dos cosechadoras que trabajan unas 12 horas por día. Según indicó, entre ambas consumen alrededor de 1000 litros diarios de gasóleo. Al precio de 1,60 euros por litro que mencionó en la entrevista con el medio español, ese consumo representa un gasto diario de 1600 euros únicamente en combustible, tal como planteó.

“El precio de la maquinaria, desde hace unos años, se ha triplicado. Todo ha subido de una manera bestial”, expresó Fernández Martínez. A esos costos sumó las exigencias administrativas que, en su opinión, recaen sobre los productores. La combinación de actividades le permite sostener su negocio, pero su evaluación sobre la posibilidad de comenzar nuevamente fue tajante: “Si tuviera que volver a hacer lo completado desde hace 30 años, ahora, sería inviable”.

“Recuerdo que, cuando era pequeño, quería ser agricultor y ganadero. Llevo toda la vida dedicado al campo y he tenido una infancia buena. La considero feliz”, sintetizó.