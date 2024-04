“Peligran nuestros empleados”: la industria cárnica pidió “medidas excepcionales” ante una ola de atentados en Santa Fe

Escuchar

Luego de la ola de ataques a diferentes plantas frigoríficas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez y, a una sede del Sindicato de la Carne, la Unión de la Industria Cárnica (Unica) mostró su preocupación por los hechos de violencia suscitados en los últimos días e hicieron un llamado urgente a las autoridades nacionales, provinciales y municipales para que se arbitren “medidas excepcionales” al respecto.

“Peligran nuestros operarios y empleados, como las fuentes de trabajo, pues a las dificultades propias del momento nacional, donde se intenta producir un cambio estructural en lo productivo y aparecen situaciones de inseguridad nunca vistas que requieren medidas excepcionales”, enfatizaron en un comunicado.

En rigor, con una misma estrategia delictiva, en el lapso de menos de dos semanas fueron atacados los frigoríficos Mattievich, Swift, Paladini y Coto (ubicado en Rosario, en dos oportunidades), lanzando bombas molotov e incluso atentando con armas de fuego contra los ingresos a las plantas. También fue incendiado un camión en el frigorífico Swift, en de Villa Gobernador Gálvez, una localidad vecina a Rosario, y también violentada una sede del Sindicato de la Carne.

El camión incendiado en el frigorífico Swift de Villa Gobernador Gálvez Radio2 AM 1230

Vale recordar que los atentados contra el sector comenzaron el 4 de abril pasado con dos ataques simultáneos contra la sede del gremio, en la zona sur de Rosario; y al frigorífico Paladini, en Villa Gobernador Gálvez, donde incendiaron dos motos en el estacionamiento.

Luego, se sumó otro hecho de violencia contra la planta de Swift, en la misma ciudad, donde dos atacantes lanzaron una molotov contra un camión, que se prendió fuego, aunque el chofer y su acompañante pudieron huir. También fue baleado el frigorífico Mattievich, ubicado también en Villa Gobernador Gálvez, cuando dos individuos atacaron el portón de entrada a la planta.

Hay rumores fuertes sobre una amenaza de “matar trabajadores”. Según fuentes del sector que prefirieron resguardar sus nombres, pese a que los hechos se vincularían con la banda de Los Monos, se trataría de una interna gremial donde estaría en juego el liderazgo del sindicato a nivel nacional.

En la actualidad, existe una federación que nuclea a los empleados de la carne que posee personería jurídica que es la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, que conduce desde hace tiempo José Fantini. Sin embargo, se estaría armando otro sindicato para disputar el mando, conformada por un hombre de apellido Roa, que sería un excompañero de Fantini en la federación.

Coto, uno de los frigoríficos que fueron baleados en la zona sur de Rosario, los balazos fueron en otra entrada Marcelo Manera

“El sector empresario está a disposición, y el Estado debe accionar con firmeza y ejecutividad, porque el problema se ha venido acrecentando, y es necesario atacarlo en su raíz, sin postergaciones”, remarcaron en Única.

“Para una Argentina productiva, que genere inversión y empleo, que permita superar los problemas de la pobreza, es menester el esfuerzo conjunto, permanente, con visión de largo plazo, y objetivos claros, debidamente comunicados y organizados, y necesitamos tener seguridad para nuestros trabajadores y sus familias”, añadieron.

Para Guillermo González, gerente de Unica, lo que se necesita de manera imperiosa es que el Estado brinde seguridad para los trabajadores. “Hemos pedido reuniones al Ministerio de Defensa y a las autoridades de Santa Fe. Por nuestra parte, hoy hay reunión con dos sindicatos de la provincia [el de Fantini y la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina que conduce Gabriel Vallejos] por una negociación salarial”, dijo a LA NACION.

En este contexto, Vallejos repudió, aunque desconociendo el móvil, “cualquier acto de violencia contra cualquier organización gremial y se solidarizó “con los compañeros de Rosario y su respectivo gremio”.

En esa línea, Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales de Argentina (Fifra), indicó que se trata de “hechos ajenos a las empresas” porque indudablemente no hay peticiones de los trabajadores hacia la industria. “Son códigos que el sector empresario no maneja y no sabemos a qué atribuirlo, si son cuestiones entre bandas, sindicales o de otro tipo. Pero en cuanto a las empresas involucradas, no tenemos otro conocimiento que las agresiones sufridas en bienes pertenecientes a ellas”, subrayó.

LA NACION se comunicó con el sindicato que lidera Fantini, pero prefirieron no hacer declaraciones al respecto porque no están hablando del tema.