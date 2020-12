El diputado nacional Máximo Kirchner. Logró aprobar un proyecto que prohíbe el cambio de uso de los suelos que tuvieron un incendio, sin distinguir si fue intencional o no Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi

El proyecto del diputado nacional Máximo Kirchner para prohibir el cambio de uso en los suelos incendiados, entre 30 y 60 años según la región, sigue cosechando fuertes críticas del agro. La iniciativa ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y pasó al Senado.

La Mesa de Enlace a nivel nacional y algunas de sus entidades integrantes en particular objetaron el proyecto en las últimas semanas porque lo interpretaron, entre otros motivos, como un avasallamiento a la propiedad privada. Además, fustigaron que no distingue entre incendios intencionales o no.

También hubo un pronunciamiento de la Mesa de Enlace de Entre Ríos en duros términos. "Se trata, sencillamente, de un mamarracho escrito desde la ciudad, sin entender la problemática rural, con un alto nivel de injusticia y con severas fisuras jurídicas", dijo la agrupación de entidades de la producción de Entre Ríos.

Ayer, las inmobiliarias rurales agrupadas en la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) también criticaron el proyecto que ahora está en el Senado. Consideraron que "constituye una verdadera confiscación estatal sin precedentes". También apuntaron que "denota un nuevo intento de avance sobre la propiedad privada, esta vez, bajo la cobertura de una supuesta protección ambiental".

Tras todos estos pronunciamientos, ahora lo hizo la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), que opinó que es "una ley pensada y creada por ignorantes y carente de fundamentos lógicos".

"Es increíble que esto ocurra con la cantidad de asesores y funcionarios profesionales en esta temática que saben que esto es una payasada pero que optan por el silencio y hacer caso omiso a lo que propone el hijo de Cristina", dijo Apronor.

Esta entidad criticó a los ministros de producción de las provincias por el "silencio" que hacen en torno de este tema. "¿Dónde están los ministros de producción? Solo escuchamos silencio", remarcó la organización.

Según Apronor, este año por la sequía y heladas se agravaron los problemas de incendios. En esa región afectaron cultivos de trigo, garbanzo e incluso los cañaverales. "Según datos oficiales aportados por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEOAC) en este 2020, la quema alcanzó al 40% de la superficie cosechable (111.250 ha). Para aquellos que piensan que se trata de una quema intencional, vale aclarar que eso quedó en el pasado cuando la cosecha se realizaba a mano y se quemaba para evitar ser lastimados por las hojas", expresó la entidad.

