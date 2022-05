Pierde operadores un sector clave del abastecimiento de carne

Un actor clave ligado con la faena y la comercialización de carne bovina se encuentra en un proceso de achique, según dan a conocer en la misma actividad.

Se trata de los matarifes abastecedores, que operan en el mercado de hacienda comprando ganado, por ejemplo, para llevar a faena a frigoríficos y luego entregar la carne a carnicerías. Tienen una amplia llegada al conurbano bonaerense, entre otras regiones. De acuerdo a un relevamiento que dio a conocer la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Cammya), de 3003 matrículas de usuarios activas que había en los tres primeros meses de 2021 se pasó a 2840 en los tres primeros meses de 2022. Son 163 matrículas menos.

“En 2019 había 3600 matrículas”, acotó Leonardo Rafael, presidente de la entidad que agrupa a los matarifes.

Para dimensionar el rol de estos actores en la actividad vale mencionar un dato que se encuentra en el último informe de la cámara. En marzo pasado, la faena a cargo de usuarios de faena, que en su mayoría son matarifes abastecedores, se ubicó en 555.239 cabezas. En tanto, acumuló 1.542.634 cabezas en lo que va del año. Esta cifra, remarcó la cámara, representó el 49,4% de la faena total.

Entre otros elementos sobre el mercado, en el informe se remarca que tanto estos actores como otros vienen afrontando una caída en las ventas con “una demanda que, lejos de alimentar o convalidar aumentos, se encuentra en mínimos históricos”.

Allí se detalla que “las firmas abocadas al consumo interno acumulan 4 años de caída en sus ventas, por lo que se encuentran trabajando por debajo de su capacidad, lo que incrementa a su vez sus costos de operación”. Además, se precisa que “esta coyuntura deriva en una buena cantidad de operadores trabajando con márgenes muy ajustados, o aun negativos, intentando no salirse de la actividad”. Y se alerta que “el sostenimiento en el tiempo de esta situación ya comenzó a reflejarse en una menor cantidad de matarifes operando, y en una menor participación de éstos dentro de la oferta total de carne”.

Sin embargo, afloran otros motivos sobre la reducción de los operadores, según indicó a este medio Rafael. “Están proliferando las matrículas alternativas, dando de baja muchas matrículas reales. Por un lado, el RUCA (Registro Único de la Cadena Agroindustrial, del Ministerio de Agricultura) no está entregando matrículas. Haciendo la gestión como corresponde no te las entregan”, señaló.

Añadió que, por otra parte, AFIP, “por un desconocimiento de la actividad” estaría sacando operadores del circuito.

Problemas

“Hay un problema muy grande. RUCA no genera matrículas nuevas y las que están con problemas con AFIP las dan de baja. AFIP no entiende de la rentabilidad y determina que tenemos que tener una rentabilidad del 7% cuando la rentabilidad del negocio es 2 o 2,5%. Es un desconocimiento de la actividad y por eso el sistema [del organismo oficial] tiene fallas. No es un tema de pagar o no impuestos, se pagan todos e incluso los del carnicero que no figura”, indicó el dirigente. En este contexto, afirmó que a AFIP le saltan informes erróneos sobre los operadores. Insistió que hay un tema de “créditos” y que no se conoce cómo funciona la actividad.

Rafael señaló que, sin éxito, se pidieron reuniones al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y a Mercedes Marcó del Pont, jefa de la AFIP.

“Son problemas que venimos planteando y nadie recoge el guante. Están centralizando en pocas matrículas la faena y de a poco lo van logrando. No es que nos bajen impuesto, queremos que se orde [la actividad] para trabajar tranquilos”, explicó. Señaló que en este contexto está el problema de que hay carniceros que no emiten factura mientras ellos lo tienen que hacer.

Tras las quejas del sector por la caída de matrículas, LA NACION consultó en el Ministerio de Agricultura. Allí respondieron: “Todos los que están en condiciones pueden sacar la matrícula sin problemas y los que no están en regla se dan de baja a rajatabla hasta que se pongan en regla”.