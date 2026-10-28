Por la crecida del río Paraná y El Niño, traerán dragas desde Singapur y Croacia

Ante la crecida del río Paraná y los posibles efectos del fenómeno climático El Niño, traerán nuevas dragas desde Singapur y Croacia para evitar problemas en la navegación de una de las principales rutas por las que salen las exportaciones argentinas. Así lo informó Vía Navegable Argentina (VNA), la empresa encargada del mantenimiento de la Vía Navegable Troncal [Hidrovía Paraná-Paraguay], que puso en marcha un plan de contingencia luego de que, desde mediados de octubre, comenzaran a aumentar los niveles de agua y los caudales del río. Según detalló la compañía, los primeros equipos llegarán entre fines de noviembre y mediados de diciembre.

Según explicó la compañía, desde mediados de octubre se registra un incremento de los niveles de agua y de los caudales del Paraná, una situación que puede generar dificultades tanto durante las crecidas como cuando el río comienza a bajar. En ese contexto, la firma anunció la puesta en marcha de un plan de contingencia para ampliar su capacidad de respuesta y anticiparse a posibles problemas en los sectores por donde circulan los barcos.

La empresa traerá nuevas dragas desde Singapur y Croacia para mantener las profundidades necesarias para la navegación de los buques

Desde VNA advirtieron que “el contexto hidrológico extraordinario que actualmente se registra en la cuenca del Paraná plantea distintos desafíos para la navegación”. En particular, señalaron que el aumento de la velocidad de las corrientes y el arrastre de vegetación pueden afectar los sistemas de señalización que utilizan los buques para navegar.

Los problemas también podrían presentarse cuando el nivel del río comience a descender. Según advirtieron desde la compañía, “el posterior descenso de las aguas puede provocar una acumulación significativa de sedimentos, especialmente en sectores estratégicos como el Canal Emilio Mitre, reduciendo las profundidades disponibles para la navegación”. Por ese motivo, resulta necesario realizar tareas de dragado para conservar las profundidades requeridas.

“Estamos frente a un desafío que excede los escenarios originalmente contemplados en la concesión. Nuestra experiencia y capacidad operativa nos permitieron actuar con rapidez, activar un plan de contingencia y poner en marcha, en muy poco tiempo, la movilización de equipos desde distintos puntos del mundo. Esta capacidad de anticipación y respuesta refleja nuestro compromiso con la seguridad y la continuidad de la navegación en una vía tan estratégica para el desarrollo del país”, señaló Tom Van Slambrouck, gerente general de VNA.

Actualmente, la compañía cuenta con cinco dragas que trabajan en la Vía Navegable Troncal. Cuatro son de succión por arrastre, denominadas Pinta, Nina, Taccola y De Bougainville, mientras que la quinta, Giovanni Venturi, utiliza un sistema de inyección de agua.

Las dragas son embarcaciones especiales que permiten retirar o movilizar los sedimentos acumulados en el fondo de los canales. Su trabajo es fundamental para conservar las profundidades necesarias para la navegación, especialmente en sectores donde el movimiento del agua provoca depósitos de arena y otros materiales.

Para ampliar esa capacidad, VNA comenzó a trasladar equipos desde distintos países. Según precisó, la draga de succión por arrastre Francisco di Giorgio ya se encuentra navegando desde Singapur y tiene previsto llegar a la Argentina a fines de noviembre.

En paralelo, la draga de corte Ibn Battuta está siendo preparada en Croacia, desde donde será movilizada para incorporarse a los trabajos a mediados de diciembre.

El plan contempla, además, un nuevo refuerzo para comienzos de enero de 2027. En esa etapa, la empresa prevé incorporar la draga de succión por arrastre Alvar Nuñez Cabeça de Vaca y/o Diogo Cão, según las necesidades operativas y la evolución de las condiciones del río.

La Vía Navegable Troncal es fundamental para las exportaciones argentinas, especialmente para el transporte de granos y otros productos agroindustriales Marcelo Manera - LA NACION

“La incorporación de estos equipos permitirá ampliar las tareas de mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, atender las necesidades de dragado y preparar las cuencas de sedimentación en el área del Canal Emilio Mitre, contribuyendo a preservar las profundidades necesarias para la navegación”, explicaron.

La Vía Navegable Troncal es clave para el comercio exterior argentino, ya que por ella circula gran parte de las exportaciones, especialmente las vinculadas con la agroindustria.

Por eso, desde VNA señalaron que la estrategia está basada en “la anticipación ante escenarios de riesgo, la planificación y la capacidad de respuesta”, con el propósito de mantener las condiciones de navegación de una infraestructura que resulta estratégica para la producción y el comercio exterior argentino.