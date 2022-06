Por la falta de gasoil, transportistas realizan “cortes intermitentes” en el acceso al puerto de Dock Sud

En el tercer día de protestas en todo el país por la escasez y los sobreprecios en el gasoil, transportistas bloquean el acceso al puerto de Dock Sud. Los manifestantes piden ser recibidos por el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y advierten que en el curso de este viernes se producirán numerosos cortes a nivel local y nacional.

En diálogo con LN+, Adolfo Barajas, representante de quienes impiden el ingreso de vehículos al puerto de Avellaneda, explicó: “Estamos haciendo cortes intermitentes, cada media hora o una hora, para que entienda el Gobierno que nosotros queremos charlar, no cortar totalmente”.

Tras ello, se quejó por la falta de diálogo con las autoridades nacionales y requirió un encuentro con Guerrera. “Hoy no hay discusión con el Gobierno. Nosotros pedimos una mesa con el ministro de Transporte de la Nación, porque acá nos atendieron tanto el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, como el titular de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, y acordaron con nosotros tener una reunión con el ministro”, dijo y afirmó: “Pero el ministro de Nación no quiere, porque debe tener unos acuerdos no sé dónde. Y aún así nosotros le seguimos mostrando al Gobierno que queremos charlar, pero con quien tenga el poder de decisión”.

Además del bloqueo que se desarrolla en Dock Sud, ratificó que durante la jornada habrá protestas en el puerto de Buenos Aires, en las terminales y en las autopistas. “Nosotros recién estamos arrancando y los cortes más grandes llegarán al mediodía. Esto es un aviso y estamos mostrando voluntad de charlar al hacer cortes intermitentes”, aseguró.

Alrededor de las 8, las cámaras de LN+ registraban la presencia de camiones sobre ruta 9 norte, a la altura de la localidad de Sinsacate, Córdoba, donde se prevén nuevos cortes. Ayer, en esa zona hubo hasta 600 vehículos parados por más de cuatro horas en reclamo por el abastecimiento del combustible necesario para el desarrollo de su actividad.

Al igual que lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, los manifestantes, que dicen ser autoconvocados, reclaman una respuesta por parte de las autoridades nacionales y advierten sobre la prolongación de la medida de fuerza por tiempo indeterminado.

Manifestantes bloquean la ruta 9 a la altura del parque industrial de San Nicolás

Por otra parte, a la altura del kilómetro 220 de la misma ruta, en el ingreso al parque industrial de San Nicolás, se mantiene otro bloqueo. Allí los camiones ocupan los dos carriles y permiten el paso de vehículos únicamente por la colectora. Los transportistas aseguran que mantendrán la medida de fuerza al menos hasta el mediodía. La misma se extiende a lo largo de 20 kilómetros.

“Tienen toda la razón, así no se puede más. No somos productores, pero acompañamos el reclamo”, señaló un conductor que circulaba por la zona y agregó: “Mano a Buenos Aires la ruta funciona, pero mano a Rosario no y hoy hay más camiones que ayer”.