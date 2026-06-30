“Principal condicionante”: la cadena de la soja pidió acelerar la baja de las retenciones al cultivo

ROSARIO.- Con un pedido de “acelerar el ritmo” de la baja de las retenciones, avanzar hacia su eliminación por ley y destrabar una agenda de reformas para mejorar la competitividad, el presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), Rodolfo Rossi, abrió el Seminario Acsoja 2026. En su discurso sostuvo que la cadena sojera tiene capacidad para aumentar la producción, pero advirtió que ese potencial seguirá limitado mientras persistan los derechos de exportación y no se concreten cambios en áreas como semillas, biocombustibles, fertilizantes e infraestructura. En la apertura también participó el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, quien defendió el rumbo económico del Gobierno, habló de un “cambio de paradigma” en la relación con el agro y aseguró que el objetivo es “aliviarle el peso al campo”.

Frente a funcionarios, dirigentes y representantes de toda la cadena, en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) Rossi valoró el rumbo económico del Gobierno y destacó avances como el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación, la unificación cambiaria, la eliminación de restricciones comerciales y la reducción de los derechos de exportación. Sin embargo, consideró que llegó el momento de avanzar con una nueva etapa de reformas para que ese cambio se traduzca en un aumento de la producción y de las inversiones.

La apertura del congreso en donde Rossi estuvo junto con Sebastián Chale, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario y Sergio Iraeta, secretario de Agricultura Marcelo Manera - LA NACION

“Claramente, en nuestro caso de la soja, los derechos de exportación son el principal condicionante para el desarrollo. Hay capacidad ociosa desde el sector de la producción hasta la industria exportadora”, sostuvo. En ese marco, reconoció las gestiones que, según dijo, viene realizando el secretario de Agricultura ante el área económica para impulsar una reducción de ese impuesto. “Sabemos que nuestro secretario ha hecho muchos esfuerzos para convencer al área económica del daño que significa este impuesto al precio. Sí, lo valoramos”, expresó.

No obstante, insistió en que el Gobierno debe profundizar ese camino. “Sabemos que el tema fiscal es limitante, pero queremos renovar el pedido, especialmente al sector de la economía, que es incrédulo en cuanto a la reacción positiva que el aumento de la producción en el corto plazo no afectaría las cuentas fiscales. Las medidas recientes de baja progresiva desde el año próximo llegarán a un número interesante en los próximos dos años, pero hay que acelerar el ritmo“, afirmó.

El planteo se da luego de que, en mayo pasado, durante el acto por el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente Javier Milei anunció un esquema de reducción gradual de las retenciones a la soja. De acuerdo con el cronograma oficial, la alícuota, hoy del 24%, comenzará 2027 en el 23,75% y finalizará ese año en el 21%, con bajas mensuales de un cuarto de punto porcentual. El plan prevé que la reducción continúe durante 2028, ya con recortes de medio punto por mes, hasta llegar al 15%. Fue ese cronograma el que Rossi pidió acelerar.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo debe ser reducir rápidamente la brecha impositiva que hoy existe entre la soja y otros cultivos y avanzar hacia un esquema sin retenciones. “Lo que la cadena de soja espera es la reducción de la distancia con los cultivos competidores”, expresó. A su juicio, mantener ese diferencial impositivo impide que los productores puedan adoptar el paquete tecnológico óptimo y limita el crecimiento de toda la cadena. Mientras la soja hoy tributa el 24%, el maíz paga el 8,5%.

El seminario Acsoja reunió a la cadena Marcelo Manera - LA NACION

Rossi afirmó que la Argentina cuenta con superficie disponible para incrementar la producción de manera sostenible, mejorando los rendimientos y cerrando las brechas tecnológicas, sin necesidad de avanzar sobre áreas ambientalmente sensibles. “Tenemos disponible superficie para crecer de manera sostenible, sin avanzar en ambientes forestales o vulnerables, aumentando los rendimientos unitarios, cerrando las famosas brechas, que son transversales a todas las producciones, con mayor aplicación de tecnologías”, afirmó.

Como parte de esa agenda, el presidente de Acsoja reclamó avanzar con una nueva ley de semillas que otorgue previsibilidad sobre la propiedad intelectual y promueva inversiones en genética. Señaló que existe una oportunidad para alcanzar consensos a partir de la mesa convocada por el Poder Ejecutivo y del mayor interés que, según indicó, comenzó a observarse en el Congreso sobre ese tema.

También insistió en la necesidad de sancionar una ley de promoción del uso de fertilizantes. “Una ley de promoción de fertilizantes es una necesidad imperiosa para recomponer las carencias de nuestros suelos, obtener mayor impacto en los rendimientos y calidad de los granos y los subproductos”, afirmó.

Rossi también hizo hincapié en la infraestructura. Afirmó que el país necesita un plan que contemple caminos rurales, rutas, puertos, energía, conectividad y el desarrollo ferroviario. “El tema clave es tener un plan de infraestructura porque sin logística el desarrollo es solamente una idea”, sostuvo. También celebró la nueva concesión de la hidrovía y las inversiones que distintas provincias vienen realizando para mejorar la red vial y facilitar el acceso a los puertos.

Sergio Iraeta, secretario de Agricultura Marcelo Manera - LA NACION

Luego de ese planteo, Iraeta defendió el rumbo económico del Gobierno y sostuvo que la relación con el sector atraviesa un “cambio de paradigma”. El funcionario agradeció el acompañamiento de productores, la cadena agroindustrial y la industria durante el proceso de estabilización y afirmó: “Ha cambiado el paradigma, la visión que tiene el Gobierno respecto del agro, y lo notan, lo comentan y lo trabajan. Eso nos ayuda como Gobierno a poder generar todo lo que queremos generar: inversión, trabajo y producción”.

El titular de la cartera agrícola aseguró que la baja de la inflación, la reducción de impuestos y la eliminación de la brecha cambiaria comenzaron a generar condiciones para impulsar la inversión y atribuyó los buenos resultados de la última campaña a un escenario de mayor confianza. “Los resultados de la última cosecha, independientemente de la ayuda del cielo, son un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando hay trabajo, confianza e inversión”, dijo.

En el cierre de su mensaje, Iraeta ratificó el compromiso oficial con el sector. “Quiero que les quede claro que desde el Gobierno entendemos el esfuerzo que hace la producción y la industria, pero también que todo lo que hacemos desde el Ministerio de Economía y por orden del Presidente es tratar de aliviarle el peso al campo, de tratar de sacarle la mochila al campo. Y es lo que estamos haciendo”, concluyó.