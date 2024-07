Productores y ruralistas le enviaron una dura carta a Nicolás Pino en vísperas del acto de inauguración

Escuchar

En vísperas del acto de inauguración y a pocas horas de la llegada del presidente Javier Milei a la Exposición Rural de Palermo, productores y entidades rurales del norte bonaerense le acercaron una dura carta al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, donde expresan su descontento por algunas decisiones de la entidad. Lamentaron la continuidad de las retenciones y que estas sean consideradas todavía una herramienta indispensable para la estabilización económica.

En el documento firmado por cerca de 20 ruralistas y productores mencionan que desde 2008 se ha instalado un ideario entre los productores con respecto a las retenciones. Además, dieron su apoyo sobre el rumbo de la “austeridad” y responsabilidad fiscal que tomó el Gobierno, pero mostraron su preocupación por las señales que la dirigencia gremial envía al Gobierno. “No a las DEX [derechos de exportación] de ningún tipo, incluido el desdoblamiento cambiario, que es una retención encubierta. No a la segmentación, el dirigismo y el clientelismo. Exigimos la igualdad ante la ley. No a los subsidios y compensaciones”. Mencionaron después que no piden que les den una mano, sino que les saquen las dos de encima. “Como expresamos el 23/04/22. No a organismos que pretendan estatizar el comercio agropecuario, sean estos nacionales o extranjeros. En este sentido, nos preocupan las señales que su institución podría estar enviando a quienes nos gobiernan. El Presidente ha sido claro con relación a la Agenda 2030 y compartimos su posición”, dijeron.

En un tramo de la carta dicen que apoyan desde el primer momento el rumbo de austeridad y responsabilidad fiscal tomado por el Gobierno, pero advierten que no deja de preocuparles que los derechos de exportación sean aún considerados una herramienta indispensable para la estabilización económica. “Son los responsables del techo al crecimiento económico y a la pobreza que viene protagonizando las dos últimas décadas de la historia nacional. Nos preocupa que la ecuación macroeconómica cierre a expensas de la microeconómica, con las mismas toneladas producidas por menos productores. Nos preocupan algunas señales equivocadas que creemos que cierta dirigencia gremial y grupos de extensión podrían estar dando al Gobierno”, afirmaron.

Productores le acercaron a Nicolás Pino una carta en vísperas del acto de inauguración Javier Gonzalez Toledo

Los productores tienen una posición marcada sobre la Agenda 2030 y “sus derivas agrarias”, como los bonos verdes y certificaciones. Aseguran que “son formas de coloniaje indigno, tan dañinas como el estatismo dirigente y expoliador, como lo expresaron representantes de Brasil y Uruguay, productores argentinos de la comisión de carnes y granos de SRA, en el predio, rechazando y pidiendo cautela con las adhesiones”.

Y siguieron: “Vemos demasiado entusiasmo por adaptarse al mundo como si no fuéramos parte de él y el mundo fuera solo el grupo de burócratas, pseudofilántropos, ONG y oportunistas cuyo gran mérito es estar destruyendo poblacional, industrial y agrariamente a Europa con ingeniería social de escritorio. Entendemos que no es fácil cuando son exigencias de compradores, pero es de buen vendedor no mostrarse desesperado”.

“Nos preocupa ver el sello de la SRA promoviendo agendas, encuentros y congresos donde se fabrica la soga con la que nos van a ahorcar. El único bono verde que exigimos, es el cobro pleno de la producción, las divisas sin quitas. Y la única certificación que queremos es la de Producción libre de Agenda 2030″, acotaron sin mencionar nombre.

Para los productores deben pasar del rol pasivo al activo, promoviendo avances en producción, como el de la siembra directa y de la mejor carne del mundo. “Queremos más libertad, no menos”, criticaron con dureza en la carta en la que expresaron sus inquietudes.

El documento fue firmado por Alberto del Solar Dorrego, de la Sociedad Rural de Rojas; Santiago del Solar Dorrego, de la Sociedad Rural de Rojas; José Perkins, Red Nacional Productores Autoconvocados, Pehuajó, Campo + Ciudad; Santiago Galindez, Red Nac de Productores Autoconvocados, Pehuajó; Servando Etchepare, productor de San Luis, Campo +Ciudad Gabriel Venica, Red Nac Productores Autoconvocados, Avellaneda; Carlos Montoya, productor agropecuario, La Pampa; Cesar Pereyra, productor agropecuario, de General Pinto; Raúl Víctores, Sociedad Rural de San Pedro. Jorge Josifovich, productor agropecuario, Pergamino; Martin Sturla, Asociación Regional de Productores de Areco; Pablo Roller, Sociedad Rural de Baradero; José Antonio Álvarez, productor agropecuario. Juan Carlos Pujato, consignatario hacienda, Santa Fe; Eduardo García Maritano, productor lechero, Venado Tuerto; Fernando Botta, corredor, productor agropecuario, Rosario; Juan Felix Rossetti, productor agropecuario, Rosario; María Soledad Aramendi, productora agropecuaria, Rosario.

