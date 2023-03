Qué debe tener una empresa agropecuaria que quiere ser atractiva para captar talentos

escuchar

Facundo Estanislao Fuentes trabajó 40 años en el campo “La Margarita”, de Amenábar . Entró como aprendiz y a lo largo de su vida se adueñó de todos los secretos de la agricultura y de la ganadería hasta llegar a ser el encargado. Cuando se jubiló, a los 65 años, quería que sus hijos siguieran en ese campo, que fue el motor de su vida. Pero no. Los hijos tienen otras formas de plantear su futuro. Son muy distintos al padre y no quieren un trabajo “vitalicio”. Quieren enfrentar distintos desafíos a lo largo del tiempo cambiando de labor y, además, dedicar mucho tiempo a lo que no es trabajo: recreación, ocio, viajes, amigos.

Facundo no los entiende, pero tal vez debería abrir la mente y admitir los cambios que está viviendo la humanidad. El tema es motivo de muchas conversaciones en las empresas, ante lo cual es tratado por Trinidad Terrile, analista del área de Capital Humano de la consultora AZ- Group, para ayudar a entender el fenómeno.

“Cuando se habla del mercado de trabajo actual, nos referimos a uno caracterizado por la volatilidad y la complejidad, porque se encuentra en constante cambio y transformación. Años atrás era muy común que las personas buscaran un empleo para toda la vida, porque el foco estaba en alcanzar la estabilidad y, a partir de ella, poder desarrollarse y brindar mejores oportunidades laborales para los hijos. En los últimos años se transita por un cambio de paradigma laboral, donde el foco se ha corrido y la nueva generación ya no tiene como prioridad la estabilidad ni mucho menos un trabajo para toda la vida; por el contrario, hay una fuerte tendencia a poner énfasis en el mejoramiento de la calidad de vida y en alcanzar un balance adecuado entre el tiempo laboral y el personal, donde el trabajo solo ocupa una parte de la vida de las personas y el resto es ocupado por amigos, familia, deporte y momentos de ocio y descanso”, diferencia Trinidad.

Entonces, se puede decir que la nueva generación de profesionales y trabajadores ha cambiado la visión sobre su lugar en las organizaciones y el foco ya no está puesto únicamente en alcanzar altas posiciones o en conseguir una situación estable a lo largo de los años. Por el contrario, consideran que el trabajo ya no tiene el rol protagónico de antes y es un item más de la vida.

Trinidad Terrile, de Az-Group

A partir de ese nuevo escenario que le resulta extraño a Facundo, Terrile enumera una serie de aspectos que debería tener en cuenta el titular de una empresa para que sea competitiva a la hora de captar talentos.

Empleadores atractivos

Trabajos más amigables. El trabajo de un encargado o de un peón de campo no han cambiado tanto como el de un empleado urbano que se describió más arriba, pero ha sufrido modificaciones en los procesos cotidianos por la incorporación de tecnología. Son ejemplos de ellas el desarrollo del piloto automático en la maquinaria agrícola o los robots para ordeñe voluntario en el tambo. No es lo mismo ordeñar 150 vacas en una fosa de manera convencional que solo monitorear el funcionamiento del sistema robots/vacas. Estos avances técnicos han dado mayores facilidades en la forma de trabajar de las personas en el campo y son muy valorados por los potenciales empleados.

El trabajo de un encargado o de un peón de campo no han cambiado tanto como el de un empleado urbano que se describió más arriba, pero ha sufrido modificaciones en los procesos cotidianos por la incorporación de tecnología. Son ejemplos de ellas el desarrollo del piloto automático en la maquinaria agrícola o los robots para ordeñe voluntario en el tambo. No es lo mismo ordeñar 150 vacas en una fosa de manera convencional que solo monitorear el funcionamiento del sistema robots/vacas. Condiciones de vida competitivas. Muchas veces los trabajos rurales exigen que la persona viva permanentemente en el campo. Son ejemplos de ello los recorredores de hacienda, que deben estar atentos a la ayuda en los partos o a la reparación de roturas de alambrados. En estos casos, es importante generar un contexto amigable para la vida de la familia. El punto de partida que debe respetarse sin excepción es brindar las condiciones mínimas: viviendas confortables en invierno y verano, con gas y electricidad las 24 horas del día. Pero a esta condición se puede sumar televisión, computadora y conexión de wifi, que hoy son imprescindibles para lograr aquel objetivo. Requieren inversión por parte de la dirección, pero ese importe se devuelve con creces si los trabajadores quedan satisfechos y ven que su posición es mejor a la de empleados de otros campos de la zona. También es importante prever instalaciones para la recreación y el ocio de las personas que están muchos días “tranqueras adentro”, como una mesa de ping pong, metegol o una cancha de fútbol.

Muchas veces los trabajos rurales exigen que la persona viva permanentemente en el campo. Son ejemplos de ello los recorredores de hacienda, que deben estar atentos a la ayuda en los partos o a la reparación de roturas de alambrados. En estos casos, Requieren inversión por parte de la dirección, pero ese importe se devuelve con creces si los trabajadores quedan satisfechos y ven que su posición es mejor a la de empleados de otros campos de la zona. También es importante prever instalaciones para la recreación y el ocio de las personas que están muchos días “tranqueras adentro”, como una mesa de ping pong, metegol o una cancha de fútbol. Transporte. Las personas que no necesitan estar las 24 horas en el campo y prefieren instalarse en urbanizaciones, desde donde van y vienen al trabajo, deben tener facilidades para los viajes de la familia, sobre todo de aquellas que tienen hijos en edad escolar.

Las personas que no necesitan estar las 24 horas en el campo y prefieren instalarse en urbanizaciones, desde donde van y vienen al trabajo, deben tener facilidades para los viajes de la familia, sobre todo de aquellas que tienen hijos en edad escolar. Participación en las decisiones. Hay mucho interés de las personas por ser parte de una organización que les permita participar en la toma de decisiones claves de su posición, liderar proyectos y superar desafíos que los ayuden a crecer. De esa forma, se sentirán mejor y con mayor autovaloración al ser parte y tener participación activa en un logro.

Hay mucho interés de las personas por ser parte de una organización que les permita participar en la toma de decisiones claves de su posición, liderar proyectos y superar desafíos que los ayuden a crecer. De esa forma, se sentirán mejor y con mayor autovaloración al ser parte y tener participación activa en un logro. Buen clima laboral. Por otro lado, buscan ser parte de un equipo de gente donde exista un buen clima laboral, debido a que el trabajo es el lugar en donde las personas pasan la mayor parte del tiempo. Es de vital importancia promover en las organizaciones ambientes amigables, de trabajo colaborativo y apoyo.

Por otro lado, buscan ser parte de un equipo de gente donde exista un buen clima laboral, debido a que el trabajo es el lugar en donde las personas pasan la mayor parte del tiempo. Es de vital importancia promover en las organizaciones ambientes amigables, de trabajo colaborativo y apoyo. Flexibilidad en los horarios. Otra característica de esta era laboral es que las personas buscan trabajar por cumplimiento de objetivos en una organización que defina claramente las metas, establezca plazos y tiempos determinados con las que se deba cumplir, pero con alguna flexibilidad en los horarios de trabajo, como sábados o fines de semana libres. Facundo nunca pidió eso y entendía sus obligaciones como de tiempo completo durante todo el año.

Otra característica de esta era laboral es que las personas buscan trabajar por cumplimiento de objetivos en una organización que defina claramente las metas, establezca plazos y tiempos determinados con las que se deba cumplir, pero con alguna flexibilidad en los horarios de trabajo, como sábados o fines de semana libres. Facundo nunca pidió eso y entendía sus obligaciones como de tiempo completo durante todo el año. Progreso. Los potenciales empleados de una organización requieren conocer los eventuales planes de carrera y de desarrollo profesional. Muchas veces las empresas agropecuarias tienen estructuras planas sencillas, y tienen pocas oportunidades de promover a las personas a posiciones superiores en la pirámide laboral. Sin embargo, es responsabilidad del empresario a cargo crear planes de carrera con oportunidades de crecimiento, generar proyectos o asignar nuevas actividades que propongan desafíos y nuevas responsabilidades a las personas. Por ejemplo, una posibilidad dentro de las tareas de campo es reorientar a los mejores talentos hacia posiciones de mando o hacia responsabilidades más estratégicas del negocio. Facundo tampoco exigía eso; se conformaba con hacer bien su trabajo diario y mantenerse en una zona de confort. Sus hijos ambicionan más que eso.

Los potenciales empleados de una organización requieren conocer los eventuales planes de carrera y de desarrollo profesional. Por ejemplo, una posibilidad dentro de las tareas de campo es reorientar a los mejores talentos hacia posiciones de mando o hacia responsabilidades más estratégicas del negocio. Facundo tampoco exigía eso; se conformaba con hacer bien su trabajo diario y mantenerse en una zona de confort. Sus hijos ambicionan más que eso. Compromiso social. Por último, otro aspecto que es tenido en cuenta por los candidatos y empleados son los valores de la organización y el compromiso con la comunidad que la rodea. Hoy, a la hora de ingresar o permanecer en una organización, las personas tienen en cuenta los valores que forman parte de la cultura de trabajo y también valoran los planes de responsabilidad social empresaria o acciones simples que ayuden a mejorar la vida de otros desinteresadamente.

En síntesis: a los empleados actuales que se encuentran transitando este cambio de paradigma laboral, les interesa mucho que las empresas puedan valorarlos como personas más allá de su desempeño laboral, y que puedan asegurar un buen balance entre los aspectos profesionales y humanos, al tiempo de plantearles nuevos desafíos para su motivación y crecimiento. “Ya no es como antes, que Facundo vivía casi exclusivamente para cumplir con su trabajo rutinario; sus hijos consideran el trabajo como un medio, pero no el único, para su realización en la vida”, concluye Trinidad.

LA NACION