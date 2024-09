Ramón Díaz: el refugio rural desde donde una de las glorias de River planea otra vida y habla sin filtro de Martín Demichelis, la selección y Javier Milei

Escuchar

Ramón Díaz, uno de los entrenadores más ganadores de River Plate, tiene un refugio y está a 13 kilómetros de Urdinarrain, un pequeño pueblo de unos 8000 habitantes en Entre Ríos. Se trata de La Oración, un establecimiento rural que, según contó el mismo Díaz a LA NACION, se transformó en el lugar donde le gustaría tener una residencia permanente. Con nueve títulos como director técnico encima y 14 en total si se suman sus cinco triunfos como jugador del club, Díaz tiene una pasión que pocos conocen: su amor por el campo. De eso habló con este medio y también del fútbol, su mirada sobre el equipo Millonario, la selección argentina y su presente en el Corinthians de Brasil. “Todo puede funcionar si le metés pilas y organización”, señaló en referencia al fútbol y el campo.

Nacido el 29 de agosto de 1959 en La Rioja, como entrenador en detalle Díaz levantó la copa de siete campeonatos argentinos, una Libertadores y una Super Copa Sudamericana. Pero fuera de las canchas su vida también gira alrededor de la ganadería, un legado que ha compartido con su hijo menor, Michael, quien hoy administra el campo familiar. Juntos apostaron por la cría de ganado Angus. “Nos gusta la producción y a mí me gusta mucho la ganadería, que hace ya muchos años que la hacemos”, dijo. El establecimiento La Oración no es solo un negocio; es el lugar donde Díaz ya planea su retiro.

“Me quiero ir a vivir a Entre Ríos. Así que cuando me toque dejar el fútbol, voy a venir a vivir a la estancia”, confesó. “La idea de volver es acompañar a mi hijo, que se ha dedicado siempre a la ganadería y la administración del campo. Es mi lugar, donde quiero hacer mi residencia permanente”, agregó.

Ramón Díaz junto a su hijo Michael en el campo de Urdinarrain, Entre Ríos, cerca de Gualeguaychú Marcelo Fiori

Hace más de una década compraron la estancia en Urdinarrain y, aunque inicialmente no prestaban mucha atención a la ganadería, hace unos años su hijo se involucró en la actividad. Empezaron con un feedlot para luego enfocarse en la cría y, finalmente, incursionar en la genética Angus. Así nació la cabaña Los Ramones con la cual han estado trabajando desde hace ocho años. Allí este sábado la firma dará por primera vez un remate de reproductores junto a la firma Managers Agropecuarios SRL.

Además de ganadería, en el establecimiento siembran maíz, soja y trigo. Para Diaz, La Oración no es solo un negocio, sino un lugar de desconexión. “Lo que más me gusta del campo es la tranquilidad que te da”, comentó. “Cuando tengo tiempo, me vengo. El campo está superorganizado porque mi hijo lleva muchos años en esto. Nosotros hacemos de todo. Hay cosas que en el campo las tenés que hacer vos. Estamos a 13 kilómetros del pueblo, que es muy pujante, pero nosotros hacemos todo en forma privada. Nunca tuvimos la mentalidad de depender de nadie. Tenemos que ser pujantes para conseguir cosas independientemente de lo que pase a nivel político”, afirmó.

Díaz planea vivir en el campo cuando se retire del fútbol Marcelo Fiori

Díaz habla del campo, pero cuando se lo consulta sobre el fútbol también le sale esta otra pasión. “La selección argentina es lo mejor que tenemos, ya sea con resultados, con organización, con todo. Esperemos que sigan en este buen camino”, dijo. Sobre River Plate expresó que “le gustó mucho” Martín Demichelis como técnico: “Haber conseguido en tan poco tiempo los tres títulos (Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024) fue maravilloso para todos los hinchas de River. Ahora el equipo está en un nuevo proyecto y esperemos que siga teniendo los mismos resultados que tuvo Demichelis”. El exentrenador del Millonario también habló de las chances del club para la Libertadores: “Gallardo tiene experiencia y un gran equipo, así que esperemos que podamos ganar la Libertadores”.

En el Corinthians de Brasil Díaz está muy contento. “Estoy en un club maravilloso donde la gente es increíble. Estoy en uno de los mejores clubes del mundo, así que intentando que todo funcione. Estamos en los tres torneos, así que vamos a luchar en todo lo que pueda”, señaló.

Díaz tiene genética de Angus Marcelo Fiori

Díaz ve similitudes entre el campo y el fútbol. “Todo puede funcionar si le metés pilas y organización. Todo puede funcionar a pesar de que en este país todo es muy difícil. Ahora con Milei está cambiando todo porque la burocracia que existía no tiene que estar más. Tenemos que tener la mente abierta para que el país progrese y yo estoy muy contento con lo que está haciendo”, remarcó Díaz.

Ramón Díaz: "Ahora con Milei está cambiando todo porque la burocracia que existía no tiene que estar más. Tenemos que tener la mente abierta para que el país progrese y yo estoy muy contento con lo que está haciendo” Marcelo Fiori

Como se mencionó, la estancia este sábado será sede de su primer remate de reproductores de la raza Angus, en colaboración con Managers Agropecuarios SRL. La subasta ofrecerá 35 toros Puro de Pedigree (PP) y Puro Controlados (PC) negros y colorados, inmunizados contra garrapata, además de 250 vientres PP, PC y de un programa llamado Hembras MAS (Madre Angus Seleccionadas).

Mientras los toros de pedigree son fruto de un acuerdo a media, los Puro Controlados y las hembras MAS son 100% propiedad de los anfitriones. Aunque anteriormente realizaban ventas particulares de toros, el remate en la misma estancia será una novedad para Díaz. “Sabemos que tenemos muy buenos animales. Hace cinco o seis años que estamos con la genética para poder lograr animales de muy buena calidad”, remarcó.