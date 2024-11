Premio mundial: tres empresas argentinas ganaron una competencia por una solución innovadora para el turismo gastronómico

MENDOZA.- Agricultura, gastronomía y tecnología sostenibles. Un grupo de tres empresas mendocinas fueron reconocidas a nivel mundial por su propuesta cooperativa y solución innovadora para el turismo internacional. Se trata de la la startup Agrojusto, la productora Huerta Roma y el restaurante Centauro, quienes diseñaron un novedoso proceso de trazabilidad de los productos orgánicos y de calidad, con la tecnología blockchain y los códigos QR.

Por tal motivo, fueron galardonados como las mejores del mundo en una competencia de startups en turismo gastronómico en Medio Oriente, organizada por la Organización Mundial de Turismo (OMT). La iniciativa de este emprendimiento mendocino en “Gastronomía 3.0″ utiliza la moderna estructura de “datos en cadena únicos” para garantizar el origen del producto y establecer la trazabilidad. De esta manera, a partir de un par de hortalizas “baby”, el consumidor puede escanear un QR en donde se muestran los procesos realizados con los productos, desde la finca al plato.

Desde Agrojusto explicaron que son una startup que nació para conectar productores y consumidores, y así registrar la trazabilidad de los alimentos desde su producción hasta el consumo. Así, con la intervención del restaurante Centauro y con la colaboración de Huerta Roma, se realizó un ensayo de una zanahoria encurtida. “Se convirtió en una app gastronómica con la que se puede medir la trazabilidad de productos, desde la huerta hasta el consumo en un restaurante que no tiene huerta”, destacaron los responsables del proyecto Fernanda Bonesso, Emanuel Facello y Mauro Gilli.

El consumidor puede escanear un QR en donde se muestran los procesos realizados con los productos, desde la finca al plato Autora:Laura Becerra Ortiz

“La solución de trazabilidad basada en blockchain desarrollada por Agrojusto destaca por su contribución innovadora a la economía creativa y sostenible”, indicaron desde la firma, premiada por entidades como el BID Lab, la ONU y Bayer, por lo que hacen hincapié en que la tecnología puede impulsar el comercio justo y mejorar el acceso al mercado para pequeños productores.

Los tres proyectos unidos de Mendoza fueron destacados en la 4a. Competencia Global de Startups en Turismo Gastronómico, de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Basque Culinary Center (BCC), en el marco del 9.º Foro Mundial de Turismo Gastronómico, en Manama, Baréin, Golfo Pérsico. Se quedaron con el primer premio entre las seis mejores startups de turismo gastronómico.

El restaurante Centauro se unió a Agrojusto en el desarrollo de esta solución y no para de cosechar reconocimientos. Es uno de los establecimientos gastronómicos “recomendado en la Guía Michelin”, además de ser reconocido como la mejor experiencia enogastronómica de 2024 por los premios Best Of y distinguido por la Asociación Empresaria Mendocina (AEM) como la mejor empresa enogastronómica. “La importancia del proyecto radica en que la gastronomía al incorporar tecnología puede dar transparencia en el proceso de trazabilidad de un producto. Traducción: podés tener mayores certezas acerca del producto que estás consumiendo, cómo fue su proceso de cultivo, si tuvo buenas prácticas agrícolas, el tiempo que permanece en frio, y más. Es un concepto de vanguardia que en breve será mucho más sencillo de entender porque todos vamos a querer saber qué comemos”, explicó a LA NACION Facello, responsable de Centauro.

“El proyecto “Gastronomía 3.0″ fusiona tecnología, creatividad y sostenibilidad, proponiendo una nueva forma de experimentar la gastronomía que respeta el entorno y promueve productos locales. Este enfoque disruptivo captó la atención de la OMT, que busca proyectos que impulsen el desarrollo sostenible en el turismo”, destacaron los ganadores del concurso.

Cada vez que un producto pasa por una etapa, como el cultivo, la cosecha, el procesamiento o la distribución, se crea un “bloque” de información que se registra de forma permanente y accesible para todos los participantes de la cadena Autora:Laura Becerra Ortiz

Los responsables del novedoso emprendimiento en el país destacan que la tecnología de blockchain permite trazabilidad al registrar cada paso del proceso de producción de manera segura y transparente. Cada vez que un producto pasa por una etapa, como el cultivo, la cosecha, el procesamiento o la distribución, se crea un “bloque” de información que se registra de forma permanente y accesible para todos los participantes de la cadena.

Este registro es como una “firma digital” de cada actor involucrado, asegurando que los datos no puedan ser alterados. Además, cada vez que se carga información en la blockchain, es validada y registrada de manera inmutable, lo que garantiza que todo el proceso sea transparente y verificable.

De acuerdo con la evaluación de los especialistas en la competencia internacional, la propuesta vencedora logró combinar “autenticidad, sostenibilidad y creatividad”, avanzando en un nuevo paradigma en el turismo gastronómico, donde el respeto por el territorio y la cultura local se integra con propuestas culinarias de vanguardia. Por eso, la participación de estos proyectos en el Foro Mundial de Turismo Gastronómico fue una oportunidad para que la Argentina se destaque en el escenario internacional, promoviendo sus tradiciones y creatividad ante una audiencia mundial.

Pablo Mannino Por