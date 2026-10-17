Récord histórico: el campo argentino ya vendió más de 105 millones de toneladas de granos

La comercialización de granos en la Argentina ya alcanzó un récord histórico en la campaña 2025/26, con más de 105 millones de toneladas vendidas de soja, maíz, trigo, sorgo y girasol. El volumen supera en un 25% el promedio de los últimos cinco años y se ubica casi seis millones de toneladas por encima del máximo anterior para esta misma altura del ciclo. Así lo indicó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que señaló que las operaciones se aceleraron durante las últimas semanas, acompañadas por una mejora en los precios locales de los principales cultivos.

De acuerdo con el relevamiento, con datos al 7 de octubre pasado, todavía quedan unas 41 millones de toneladas de granos por comercializar, incluso después de descontar la producción que se utilizará como semilla. “A pesar de este gran volumen ya comercializado, aún quedan muchas toneladas por vender”, señalaron los especialistas de la entidad, aunque aclararon que “en las últimas semanas, el ritmo comercial avanza con firmeza”.

La comercialización de granos en la Argentina superó los 105 millones de toneladas en la campaña 2025/26, un 25% por encima del promedio de los últimos cinco años BCR

En las últimas cinco semanas se comercializaron alrededor de 5,1 millones de toneladas de maíz de la campaña 2025/26, casi el doble del volumen habitual para ese período. Además, si se suman las ventas realizadas con precio definido y los contratos anteriores a los que se les fijó un valor, el volumen supera los 6,2 millones de toneladas. En ese período, el porcentaje de maíz comercializado con precio firme pasó del 79% al 86%, mientras que la cotización local llegó a US$194 por tonelada, casi un 8% por encima de los valores de fines de agosto.

En la soja, el porcentaje de operaciones con precio definido pasó del 63% a principios de julio a casi el 80% en la actualidad. Al mismo tiempo, las cotizaciones locales registraron una recuperación.

El precio del maíz cayó un 4,1% en Chicago tras conocerse las nuevas estimaciones de existencias del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) BCR

Según la BCR, “el porcentaje comercializado con precio firme avanzó en todos los casos por encima de la suba estacional habitual para esta época del año”. La entidad agregó que esto ocurrió “en un tramo en el que las cotizaciones locales también describieron un recorrido al alza”.

El trigo también registra niveles récord de comercialización, con 23,2 millones de toneladas vendidas de la campaña 2025/26, de las cuales el 94% ya tiene precio firme. Desde principios de septiembre se concretaron operaciones por 1,4 millones de toneladas, un volumen que supera en un 51% el promedio de los últimos cinco años para ese período. Según la entidad, las operaciones se mantienen en niveles históricos “dada la cosecha histórica que alcanzó la Argentina”.

Indonesia pasó a encabezar los compromisos de embarque de trigo argentino, por delante de Brasil, en un contexto de mayor demanda desde el sudeste asiático y dificultades para exportar desde Rusia y Ucrania por el conflicto en el Mar Negro. Según los datos de la BCR al 15 de octubre, los embarques programados de trigo alcanzan las 588.100 toneladas, más del doble del promedio habitual para esta altura del año. De ese total, 252.700 toneladas tienen como destino Indonesia, lo que representa el 43%, mientras que Brasil concentra otras 206.500 toneladas.

El porcentaje de granos comercializados con precio firme aumentó en trigo, soja y maíz, acompañado por una mejora de las cotizaciones locales BCR

El crecimiento de las compras asiáticas se hizo más evidente desde agosto. Mientras que en julio pasado los países del sudeste asiático representaban poco más del 20% de los compromisos de embarque, a principios de octubre esa participación llegó al 57%. Desde la entidad destacaron que “los volúmenes comprometidos al sudeste asiático superan a los de Brasil, algo que no se observa en ningún tramo previo desde al menos principio de mayo”.

La entidad explicó que este cambio está relacionado con las dificultades que atraviesan Rusia y Ucrania para colocar su producción en el mercado internacional. En septiembre, las exportaciones conjuntas de trigo de ambos países estuvieron un 80% por debajo de los volúmenes habituales para ese mes, pese a que se trata de una época de fuerte actividad exportadora por el ingreso de la nueva cosecha. “Esta fuerte demanda que está registrando Argentina está influenciada por la necesidad de los países importadores de buscar otros orígenes”, explicaron desde la BCR.

Indonesia superó a Brasil entre los principales destinos de los embarques de trigo argentino, en medio de una mayor demanda desde el sudeste asiático BCR

Pese al avance de las operaciones, todavía quedan más de 4,5 millones de toneladas de trigo por comercializar y alrededor de 1,8 millones de toneladas pendientes de embarque para cumplir con las proyecciones de la campaña. Según la entidad, este último volumen sería el segundo registro más alto de al menos los últimos 20 ciclos para esta altura del año.

Mientras las ventas avanzan en la Argentina, el precio internacional del maíz cayó tras conocerse nuevas estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). El organismo proyectó existencias finales de 47 millones de toneladas, por encima de las 42,4 millones esperadas por el mercado. Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los datos “sorprendieron al mercado con cifras de producción superiores a las esperadas, siendo el maíz el cultivo más afectado”. El cereal cayó un 4,1% en Chicago tras el informe y actualmente cotiza alrededor de US$188 por tonelada, un 10% menos que a principios de septiembre.

En la soja también aumentaron las estimaciones de existencias. Para la BCR, el informe “representó un balde de agua fría sobre las expectativas del mercado”, lo que llevó a los fondos de inversión a reducir sus apuestas a una suba de los granos.