El Malbec impulsó las exportaciones de vinos fraccionados que crecieron 16,1% y mejoraron precio

Las exportaciones de vinos argentinos fraccionados en los primeros 11 meses del 2021 (últimos datos disponibles) crecieron 16,1% respecto al mismo período del 2020. Con datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el país vendió afuera U$S 756 millones, U$S 105 millones más que en 2020.

El mayor valor FOB de las exportaciones responde a dos factores: por una parte, más volumen exportado, 16,2 millones de litros, y, por otra, a un mayor valor promedio del litro exportado que pasó de U$S 3,48 a U$S 3,72 en el período comprendido entre enero y noviembre de 2021 en relación a 2020.

El vino tinto exportado en botella, y particularmente el Malbec, explican gran parte de este aumento del valor de las exportaciones. Desde el Observatorio Vitivinícola Argentino -que depende de la Corporación Vitivinícola Argentina- indican que hubo un rol importante de mercados de baja participación en el global que crecieron de manera significativa.

Esa tendencia se enmarca, además, en el incremento que el comercio mundial registró el año pasado con los principales exportadores, en particular Francia e Italia, cuyas exportaciones aumentaron alrededor de U$S 1.600 millones en cada caso, con alzas de 32% y 39% interanual respectivamente.

A los vinos estadounidenses también les fue muy bien, sus exportaciones crecieron 31%. También tuvieron alzas, pero en el orden del 16%, España y Portugal. El gran competidor argentino, Chile, subió 5,9%.

En el análisis por mercados a los que llegan los vinos argentinos, los US$ 89 millones de mejora en el valor FOB de los envíos está liderado por Estados Unidos y Brasil los dos destinos que mayor alza en valor absoluto presentan, con U$S 16,9 millones (9% más) y U$S 15,6 millones (28% es el alza), respectivamente. En total esos mercados compraron por US$ 200,1 millones y US$ 71,3 millones.

El segundo destino de las exportaciones argentinas es el Reino Unido que presentó un desarrollo de apenas uno por ciento. En el caso de China, séptimo destino, la mejora fue del 77% interanual, lo que representa U$S 8,57 millones más.

En Canadá, cuarto destino, el alza registrada fue de U$S 5,73 millones (12%) y en México, U$S 5,69 millones de aumento en la facturación (37%). De los ocho principales mercados de exportación del vino argentino, solamente Países Bajos mostró una caída que fue del 13%.

El resto de los mercados -los más chicos- aportaron U$S 34,5 millones al incremento del valor de las operaciones. En ese segmento se destacan Corea, Francia y Singapur, todos en el orden de los U$S 4 millones de incremento en este período.

La nave insignia de los vinos argentinos, el Malbec, exportó por U$S 427 millones entre enero y octubre del 2021, con un crecimiento del 16,5% y una participación en el total de exportaciones de vino fraccionado del 55%.

De los U$S 89 millones de incremento interanual en las ventas afuera de vinos fraccionados, el Malbec aportó U$S 60,3 millones, es decir 68% de esa alza constituyéndose en el principal motor de este crecimiento. El varietal sumó 102 millones de litros exportados, del total de 183,2 millones de litros de los fraccionados.

La suba del precio promedio del Malbec superó nuevamente los U$S 4 por litro, alcanzando los U$S 4,20, mientras que en China y Suiza se vende por encima de los U$S 5 por litro. El varietal es la estrella indiscutida en Estados Unidos, seguido por el Reino Unido (donde las exportaciones crecieron 5% por encima de la media del resto de los fraccionados).