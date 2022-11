Reparos, pedidos y hasta un “repudio” en el campo a un eventual nuevo dólar soja y por una medida que falta

escuchar

En medio de las versiones y expectativas por un nuevo dólar soja, los dirigentes de las entidades de la Mesa de Enlace se mostraron escépticos. Algunos de ellos usaron la palabra “repudio” para expresar su posición. Tienen dudas sobre el impacto real para los pequeños y medianos productores y consideran que no se trata de las medidas que necesita el sector.

“El dólar soja lo repudiamos rotunda y contundentemente. Este gobierno populista está haciendo acciones en contra de medianos y pequeños productores y está favoreciendo a la producción masiva, por su necesidad de liquidación de dólares está brindando condiciones especiales a los sectores concentrados. Lo que hay que buscar es tener una sola paridad cambiaria. Nadie puede ser competitivo con una dualidad cambiaria”, dijo Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), quien aclaró que es una posición de la entidad ante estas versiones.

Desde el sector también alertaron que todavía falta que se declaren en emergencia agropecuaria a las provincias fuertemente afectadas por la sequía, así como la implementación del prometido tipo de cambio diferencial para las economías regionales.

Carlos Achetoni, presidente de FAA

“Los rumores que hay es que se va a implementar el dólar soja (bis), que sería a $225 el precio, pero no hay nada en concreto, ni del ministro de Economía, Sergio Massa, del secretario de Agricultura, Juan José Bahillo. Más allá de la postura, esto no pasa por los pequeños, medianos [productores], hay que salir de esta discusión, porque todos somos productores. Esta medida no es para el sector, sino que es para el Gobierno, que está necesitado de dólares”, afirmó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Pino, además, señaló que siempre se ve al campo como el sector que genera más ingresos y, por ende, como el más dinámico. “Nos sentimos dadores, permanentemente, y el Gobierno, en vez de beneficiarnos y dar paliativos para producir más y mejor, se interesa en esto. Nos toma como socios solitarios, porque son los que cobran, y a nadie le gusta tener un socio que lo único que hace es cobrar, y que no aporta”, amplió.

El fin de semana, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), coincidió con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, en Argencarne Patagonia en Viedma, pero explicó que estuvieron concentrados en el tema ovino y no se comentó nada sobre si va a salir o no este tipo de cambio diferencial. “No sé en qué situación está, pero si esto sale, es lo mismo que el primer dólar soja que salió; lo único que tiene es un fin recaudatorio y es el Estado el primero que se beneficia. Para el productor que puede aguantar, lo que le hace es permitirle facturar algo más, cubre algo más y le queda algo más en el bolsillo, pero no deja de ser una medida puntual”, narró.

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA) Cortesía CRA

El dirigente de CRA afirmó que esto es “un parche” que no soluciona nada el problema estructural y el doble mercado cambiario. “Es lo que genera un gran despelote que hace más prejuicio que las propias retenciones. Esto genera distorsión en el resto de las producciones, no mejora la situación, desordena y genera desconfianza”, detalló.

Por su parte, Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, explicó sobre este tema que hay productores a quienes le suma la medida en caso de que se vuelva a considerar. Para otros, en cambio, no termina siendo un beneficio. “No es la solución de fondo, además, genera muchos perjuicios en otras producciones (engorde, alimentos balanceados, tambos, etc.). No es bueno hacer diferencia entre diferentes economías del país o entre productores, esta situación afecta a todos”, expresó.

A principios de este mes, el ministro Massa, habló en una visita a Mendoza sobre la implementación de un tipo de cambio diferenciado para las economías regionales. Sin embargo, la medida debió haber comenzado el pasado 20 del corriente, tal y como lo explicó el funcionario. Para el presidente de la Rural, la demora en la implementación estaría puesta en la falta de definiciones sobre cómo se va a implementar y beneficiar al productor: “Debe ser muy difícil de implementarla”.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Ricardo Pristupluk

En tanto, para Chemes, estas son las consecuencias de “aplicar un tipo de cambio diferencial para cada producción”.

“Cuando hablamos de las economías regionales, nos plantearon que había que analizarla puntualmente a cada una, porque no eran exactamente para todos, y en eso estamos de acuerdo, pero de ahí darnos un dólar diferencial para cada una, desordena y genera una maraña de dólares que no sabés en dónde está parado y cuál te toca”, manifestó el presidente de CRA.

El ruralista contó que le expuso al secretario Bahillo que, en lugar de hacer esta operatoria del dólar diferencial, se bajaran los puntos que se consideren en este caso por las retenciones. “Parecería que los problemas ideológicos dentro del Gobierno todavía existen, eso hace que lamentablemente no se pueda llevar adelante y no se pueda llevar de la manera en que se está planteando”, dijo.

El presidente de FAA aclaró que tampoco comparten más dualidades cambiarias y que dar 40 días de un dólar diferenciado es no entender la necesidad del sector. “Puede haber una necesidad de compra para los productores, pero no es que por este tiempo vamos a exportar”, aclaró.

Sobre el efecto de la sequía, Achetoni insistió en que es necesario que las provincias homologuen la emergencia agropecuaria y que esta llegue a la Nación. “Hay situaciones de afectación en la zona núcleo, donde se necesitan y las que ya han sido declaradas todavía no ha habido posibilidad de hacer una reunión con el Gobierno”, amplió.

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro

Las zonas afectadas de las provincias de Santa Fe y Córdoba aún no han sido declaradas en emergencia agropecuaria, por lo que los cuatro dirigentes coincidieron en que estas “deberían ser declaradas como desastre agropecuario”, al igual que pasó con varias partes de la zona de la Cordillera donde afectaron las heladas y la caída de granizo.

“Lo que se ha producido por los daños es imposible de resarcir, es necesario cubrirle a los productores lo que hace falta para seguir adelante. El productor ha quedado en una necesidad de dinero para subsistir, yo no he visto devolver créditos que se saquen para comer; el industrial puede absorber intereses de los créditos otorgados [por Massa] y es a ellos que pueden servir los créditos”, agregó el presidente de FAA.

Laucirica también explicó que hay mucha preocupación con respecto a la demora en la declaración de emergencia nacional para los productores. “No hay nada o no conocemos ninguna medida aún, la solución al productor no ha llegado, el productor está angustiado ante la situación, no conocemos medidas efectivas al momento”, afirmó.