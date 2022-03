Rechazaron un amparo del campo en contra de las retenciones, pero sigue otra disputa de fondo

Un juez de R铆o Cuarto, en la provincia de C贸rdoba, rechaz贸 un amparo de la Sociedad Rural de esa ciudad en contra de las retenciones.

Luego de que el Gobierno perdiera las facultades delegadas en materia de retenciones, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Rural de Jes煤s Mar铆a hicieron una presentaci贸n cuestionando la legalidad de la continuidad del cobro de los derechos de exportaci贸n en los tribunales federales de la ciudad de C贸rdoba.

En tanto, la Sociedad Rural de R铆o Cuarto recurri贸 a una acci贸n de amparo ante los tribunales federales de esta ciudad. Quien tom贸 esa petici贸n fue el juez federal Carlos Arturo Ochoa, que hoy rechaz贸 el amparo de esta entidad en particular.

Seg煤n indicaron fuentes de la Rural de R铆o Cuarto a este medio, el juez no se pronunci贸 sobre la cuesti贸n de fondo sobre si est谩 bien que el Estado contin煤e con el cobro de los derechos de exportaci贸n, sino que se帽al贸 que no corresponde a esta entidad hacer la presentaci贸n colectiva, ya que no ser铆a la afectada directa.

Con esta medida, en el sector interpretan que dio a entender que la medida la deber铆a cursar un productor. Apunt贸 a la cuesti贸n colectiva, sobre la cual la organizaci贸n no tendr铆a legitimaci贸n, para dirigirla hacia el tema individual de la afectaci贸n de cada productor. 鈥淩echaz贸 la solicitud (del amparo), pero la pregunta era saber si es constitucional o no el cobro鈥, se帽al贸 a LA NACION David Tonello, presidente de la Rural local. 鈥淭endremos que rever la presentaci贸n o si la hace un productor鈥, agreg贸 el dirigente, que en su cuenta de Twitter expres贸 apenas se conoci贸 la medida: 鈥淣o vamos a aflojar por que consideramos que es nuestro derecho que la Justicia se exprese鈥.

El presidente Alberto Fern谩ndez subi贸 los derechos de exportaci贸n a la harina y el aceite de soja, medida cuestionada por el campo que entiende que el Gobierno perdi贸 las facultades delegadas para hacerlo silvana colombo

Como se mencion贸, por su parte la SRA tiene realizada una presentaci贸n propia con la Rural de Jes煤s Mar铆a en los tribunales federales de C贸rdoba. En este sentido, la entidad que preside Nicol谩s Pino se帽al贸 que su demanda 鈥渟er谩 ampliada en las pr贸ximas horas luego del decreto que modific贸 las al铆cuotas del impuesto鈥.

Hace dos semanas, el Gobierno subi贸 los derechos de exportaci贸n a la harina y el aceite de soja de 31 a 33%. Lo hizo para crear el Fondo Estabilizador del Trigo y recaudar entre 370 y US$400 millones con foco en usar ese dinero en subsidiar la harina de trigo que llega a las panader铆as. El objetivo oficial es que la bolsa de 25 kilos no supere los 1150 pesos luego de que superar los 2000 apenas se desat贸 la invasi贸n de Rusia a Ucrania, pa铆ses que representan el 28,5% del comercial global del cereal.

La causa que inici贸 la SRA 鈥渘o tuvo ninguna noticia en las 煤ltimas horas y sigue vigente el proceso judicial por la ilegalidad e inconstitucionalidad de las retenciones鈥, apunt贸 la organizaci贸n. En esa l铆nea, destac贸 que har谩 una ampliaci贸n de la presentaci贸n.

Seg煤n el art铆culo 75 de la Constituci贸n Nacional, corresponde al Congreso establecer los derechos de importaci贸n y exportaci贸n. Para el campo, esa definici贸n es contundente y el Gobierno, despu茅s que no se aprobara el presupuesto de 2022, que preve铆a una extensi贸n de la facultad delegada hasta 2024, hoy no tiene potestad para seguir con el cobro.

De acuerdo a un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las cadenas agroindustriales aportar谩n este a帽o por retenciones US$11.320 millones, un incremento del 25% versus 2021.