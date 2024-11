“¿Dónde están los políticos?”: la infinita angustia de un profesional por la destrucción que dejó una tormenta

Luego de que un feroz temporal destrozara decenas de miles de hectáreas sembradas con maíz temprano y soja de primera, incluso trigos que faltaban cosechar en el centro de la provincia de Córdoba, el agrónomo y asesor Ignacio Juárez se lamentó en su cuenta personal de X y se despachó: “¿Dónde están los dirigentes políticos? Se cansaron de exprimir al sector pero es hora de ayudarlo”. En la zona se calcula que hay unas 60.000 hectáreas afectadas.

Juárez mostró cómo quedó un lote de maíz temprano tras la supercelda que atravesó la región centro sudeste de la provincia de Córdoba

Ayer, por esa red social, Juárez mostró en un video el estado en el que quedaron varios lotes de maíz luego de que una supercelda afectara de manera violenta al cultivo. En un posteo anterior de solo una semana atrás, el productor mostraba una fotografía con un lote de maíz sembrado con plantas de unos 40 centímetros de altura que se veían en un excelente estado: “Maíz hasta el infinito”, describía, mientras otro seguidor le decía: “Hoy por hoy, es lo único que da margen bruto positivo”.

Lejos y totalmente desdibujada quedó esa postal de ese cereal asomando, hoy las fotos actuales muestran el destrozo que provocó el temporal que alcanzó en Ordoñez fuertes ráfagas de viento en cientos de lotes en una franja que alcanzó al menos 60.000 hectáreas a la redonda. La película que viene por delante está complicada, se lamentó Juárez.

Maíz hasta el ♾️ pic.twitter.com/CTYDDVR2VF — Ignacio juarez (@nacho_juar) November 21, 2024

Según describió, el fenómeno meteorológico se originó en Ordoñez, luego cruzó entre Justiniano Posse y Los Patos y se dirigió después hacia San Marcos, al nordeste de la región. “Hay muchos maíces que no se van a recuperar. Maíces tempranos de V10 y V12 tienen una incidencia de entre el 40% y el 60% de plantas dañadas, que con mucha furia te pueden dar 4000 o 5000 kilos. Es muy reciente la tormenta, habrá que ver cuántas plantas muertas hay. A los maíces chicos directamente los borró, lotes de soja también fueron borrados y quedaron pelados. Lotes de trigo sin cosechar fueron volados por la magnitud del evento”, dijo a LA NACION el consultor de las firmas Agroservicios y Okandú.

En este escenario muy complejo, señaló que hay que ver qué decisión toma cada productor, ver que le da el seguro, si se pasa una hélice y se vuelve a resembrar. “Son decisiones muy difíciles. Un cliente que tiene un lote de 150 hectáreas de maíz temprano que fue afectado y tiene una incidencia de daño del 50%, ya me dijo que va a ver cuánto le da el seguro, cuánta plata le va a cubrir, que va a hacer algún tratamiento de bioestimulantes y verá”, comentó.

“Hay establecimientos que fueron barridos por la tormenta, sin olvidar de los daños materiales que son terribles, infraestructura, que también son costosos. Y, ante un contexto internacional de precios bajos de commodities, insumos altos, los rindes de indiferencia de la soja están en 39 quintales. Está complicada la situación sobre todo si hay que sumarle una resiembra porque la soja no vale nada”, agregó.

Se habla de 20 mil a 50 mil has afectadas entre ordoñez - san marcos sud. Donde están los dirigentes políticos ? Se cansaron de exprimir al sector, es hora de ayudarlo! pic.twitter.com/saFcDwnZge — Ignacio juarez (@nacho_juar) November 28, 2024

En este sentido, dijo que “con estos números, los productores se están fundiendo”. “Los políticos asfixiaron al sector pero llega un punto y uno dice hasta cuándo. Estamos trabajando con rentabilidades destruidas para qué. Esta campaña estamos, pero la que viene no sabemos si vamos a estar. Hay muchos productores desesperados, deprimidos y con depresión y, de eso nadie dice nada. Ahora que necesitamos del Estado, uno se pregunta adónde va la plata que se le saca al sector si no está para ayudar en estos momentos, donde se viene muy lastimado de campañas pasadas. Son muchos años de retenciones y de una presión impositiva que no se aguanta”, remarcó.

La imagen que muestra donde ocurrió el evento climatólogico

Y, en un plan de llevar tranquilidad a cada productor que encontraba, Juárez le decía: “Agradecé que no tenés que lamentar ninguna muerte de personas, que solo son cuestiones materiales”.

LA NACION