“Renovó la esperanza”: el sorprendente caso del hornero que volvió para terminar una casa que había abandonado

Escuchar

Y un día regresó al mismo lugar del que se había ido en plena sequía, porque en ese tiempo el pronóstico de lluvias hacía prever que hacia adelante nada bueno lo esperaba. Pasaron unos años y días atrás, en la misma tranquera de entrada al campo “La Pobrecita”, perteneciente al productor bonaerense Walter Malfatto, en la zona de Bragado, el hornero volvió para construir lo que había abandonado y dejado a medio hacer.

Con vientos de cambio y otra esperanza, esta ave intuyó que las lluvias de los últimos meses iban a cambiar el panorama de la feroz sequía de antes. “La realidad de lo que está pasando es que llovió y se van reponiendo los perfiles del suelo y, aparentemente, se está acomodando el clima. Y el hornero volvió a hacer su casita, la que nunca pudo terminar. Está trabajando a full”, contó el productor agropecuario.

“Creo que la naturaleza pega su vuelta y, como vinieron estos años de sequía, puede ser que ahora se acomode y este año tengamos un mejor perfil de humedad para sembrar el trigo. Hace un mes atrás era imposible sembrar el cereal porque no había humedad y no teníamos tampoco las condiciones. Hoy bajó el precio internacional de la urea y conviene sembrar. No es un número extraordinario, pero no es tan malo. Cuando estaba Sergio Massa el hornero se fue y no terminó la casa y ahora con Javier Milei de presidente renovó la esperanza y decidió volver a intentar”, añadió de manera irónica.

En la tranquera de entrada al campo, el hornero decidió continuar con su tarea

En este sentido, Malfatto pidió que Milei “le tiré un guiño al campo porque todos nos hemos puesto a trabajar”. “El sector agropecuario necesita que las retenciones, el tipo de cambio y el Impuesto País tengan fecha de vencimiento. No lo pedimos solamente para nosotros, lo pedimos para el país, para los pueblos y ciudades del interior porque si esa plata queda en el interior se reactiva toda la economía productiva. Deberíamos pegar un giro entre todos e imitar a lo que sucede en los países vecinos que les va bien”, indicó.

Tres años atrás

Corría agosto del 2021, cuando por redes sociales, Malfatto decidió reflejar la situación de falta de agua a través del hornero que había detenido la construcción de su casa “por falta de barro”. Con una similitud a un horno de barro, su nido está realizado con barro, fibras vegetales, crines, plumas, estiércol.

El productor Walter Malfatto. Atrás, el nido a medio terminar en 2021

Parado delante de la tranquera de su campo y con el fondo del nido a medio terminar de un hornero, grabó y difundió por WhatsApp un video donde alertaba que allí se habían secado lagunas por la falta de lluvias abundantes y dejaba entrever que lo ocurrido con el hornero podía significar algo.

“Quería mostrarles esto. Se han secado las lagunas. Es probable que se venga una seca importante”, decía al comienzo de un breve video de menos de 30 segundos. Destacaba que ese año hasta ese momento se habían registrado 505 milímetros, por debajo de la media de 604 milímetros del 2020. “Mientras en 2020 la napa estaba a 2,5 metros de profundidad y las lagunas tenían agua, ahora esa napa se encuentra a 3,5 metros y las lagunas están secas”, indicaba.

LA NACION